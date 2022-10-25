https://sputnikarabic.ae/20221025/إيران-تضيف-عددا-من-المؤسسات-والأفراد-الأوروبيين-إلى-قائمة-عقوباتها-خلال-الأيام-المقبلة-1069455397.html

إيران تضيف عددا من المؤسسات والأفراد الأوروبيين إلى قائمة عقوباتها خلال الأيام المقبلة

إيران تضيف عددا من المؤسسات والأفراد الأوروبيين إلى قائمة عقوباتها خلال الأيام المقبلة

أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، أن "طهران ستضيف عددا من المؤسسات والأفراد الأوروبيين إلى قائمة عقوباتها خلال الأيام... 25.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-25T12:41+0000

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وقال عبد اللهیان، في اجتماع لجنة حقوق الإنسان الإيرانية، إن وزارة الخارجية قامت قبل أیام بفرض العقوبات علی 7 مؤسسات، و13 مسؤولا بریطانیا من القناتین التلفزیونیتین "إیران إنترناشیونال" و"بي بي سي"، مضيفا: "خلال الأیام المقبلة سیتم إدراج عدة مؤسسات وأشخاص من الاتحاد الأوروبي علی قائمة العقوبات التابعة للجمهوریة الإسلامية الإيرانية"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرناوكانت وزارة الخارجية الإيرانية، أعلنت الأربعاء الماضي، أن "طهران ستضيف 4 مؤسسات على الأقل و15 مسؤولا غربيا إلى قائمة العقوبات لديها".وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، بيانا ردا على قائمة الحظر الجديدة للاتحاد الأوروبي، مؤكدة أنه "سيتم فرض عقوبات مماثلة على أفراد وكيانات أوروبية قريبا".فيما وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على طهران، إياها بأنها "لا داع لها وتصرف غير بناء نتيجة سوء تقدير".وفرض الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، عقوبات ضد إيران، بسبب ما اعتبره "انتهاك حقوق الإنسان في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها إيران بعد وفاة الشابة مهسا أميني".وأفادت وكالة فارس الإيرانية بأن العقوبات الأوروبية على إيران "شملت 11 مسؤولا و4 مؤسسات رسمية لا سيما شرطة الأخلاق، وقسم الأمن السيبراني في الحرس الثوري، ووزير الاتصالات، وقائد قوات التعبئة الشعبية البسيج".وتشهد إيران، في الفترة الأخيرة، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني داخل مقر لشرطة الأخلاق بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وأمر الرئيس الإيراني بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية، فيما أضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار أيام، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة.كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة أميني.

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