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https://sputnikarabic.ae/20221025/إيران-تعلن-تقديم-شكوى-ضد-وسائل-الإعلام-المعادية-إلى-الجهات-الدولية-المعنية-1069450681.html
إيران تعلن تقديم شكوى ضد "وسائل الإعلام المعادية" إلى الجهات الدولية المعنية
إيران تعلن تقديم شكوى ضد "وسائل الإعلام المعادية" إلى الجهات الدولية المعنية
أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، أنها "ستقدم، من خلال وزارة الخارجية والمؤسسات الدولية، شكوى ضد وسائل الإعلام المعادية التي تنشر أنباء كاذبة ومضللة ضدها إلى الجهات... 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T11:09+0000
2022-10-25T11:10+0000
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال وزير الثقافة والإرشاد الإيراني محمد مهدي إسماعيلي، على هامش الاجتماع الـ 18 لمنظمة وكالات الانباء في آسيا والمحيط الهادي (آوانا) المنعقد في طهران، إن "التهديدات الإعلامية لا تستهدف إيران فحسب، بل تهدد أي شعب حر ومستقل في أصقاع العالم، وقد يكون نوع التهديد مختلفا"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية. وشدد إسماعيلي، على أن الإرهاب الإعلامي الذي تعتمده الإدارة الأمريكية الاستكبارية في العالم في الوقت الحالي بات واضحا للجميع"، مشيرا إلى أعمال الشغب التي شهدتها إيران في الأسابيع الماضية.وأكد الوزير الإيراني، أن "أمريكا تتابع هذه المهمة بعد أن فشلت في شن الحروب العسكرية والثقافية والاقتصادية، وباتت تلجأ اليوم إلى تحريف الحقائق في إعلامها وتضليل الرأي العام"، معتبرا أن "سبب فشل هذه الأعمال الإرهابية في إيران يعود إلى الجذور الثقافية العريقة والوعي الكبير لدى وسائل الإعلام الإيرانية".وأعلنت إيران، السبت الماضي، عن "رفع دعوى قضائية في محكمة العدل في طهران ضد أمريك بسبب دورها المباشر في أعمال الشغب الأخيرة التي شهدتها إيران".وقال مساعد رئيس السلطة القضائية في الشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الإنسان كاظم غريب أبادي، إن "هناك دورا مدمرا لقنوات (إيران إنترناشيونال) و(بي بي سي فارسي) في توجيه الشغب والتحريض علیهما وتدمير الممتلكات العامة والخاصة والأعمال الإرهابية والتدريب على كيفية خلق النزاعات وصنع الأجهزة المناسبة لها"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.وأضاف: "يجب إضافة هاتين القناتين والعاملین فیها إلى قائمة الجماعات والأفراد الإرهابية"، متابعا: "في الوقت الحالي یجري جمع الوثائق بشأن هذه القنوات وسيتم قريباً متابعة الإجراءات القانونية ضدهما في المحاكم المحلية والأجنبية".وفرضت إيران عقوبات على المملكة المتحدة، متهمةً السلطات البريطانية بالتحريض على الاضطرابات التي شهدتها الجمهورية الإسلامية في الفترة الأخيرة.وشملت العقوبات تسعة أفراد، والمركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة، ومركز الاتصالات الحكومي (GCHQ)، وكذلك قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن عددا من الشركات مدرجة على قائمة العقوبات.وتشهد إيران، منذ الشهر الماضي، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة، متعهدًا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة.
https://sputnikarabic.ae/20221022/طهران-تعلن-رفع-دعوى-قضائية-ضد-أمريكا-بسبب-دورها-المباشر-في-أعمال-الشغب-الأخيرة-داخل-إيران-1069348619.html
https://sputnikarabic.ae/20221022/إيران-تقول-إنها-لن-تسمح-لأمريكا-بالتحريض-على-الفوضى-في-طهران-من-خلال-إطلاق-بعض-التصريحات-1069346199.html
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أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

إيران تعلن تقديم شكوى ضد "وسائل الإعلام المعادية" إلى الجهات الدولية المعنية

11:09 GMT 25.10.2022 (تم التحديث: 11:10 GMT 25.10.2022)
© AFP 2022متظاهريون إيرانيين يحرقون صندوق قمامة في العاصمة طهران خلال احتجاج لمحساء أميني، بعد أيام من وفاتها في حجز الشرطة، إيران في 21 سبتمبر 2022
متظاهريون إيرانيين يحرقون صندوق قمامة في العاصمة طهران خلال احتجاج لمحساء أميني، بعد أيام من وفاتها في حجز الشرطة، إيران في 21 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
© AFP 2022
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أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، أنها "ستقدم، من خلال وزارة الخارجية والمؤسسات الدولية، شكوى ضد وسائل الإعلام المعادية التي تنشر أنباء كاذبة ومضللة ضدها إلى الجهات الدولية المعنية".
وقال وزير الثقافة والإرشاد الإيراني محمد مهدي إسماعيلي، على هامش الاجتماع الـ 18 لمنظمة وكالات الانباء في آسيا والمحيط الهادي (آوانا) المنعقد في طهران، إن "التهديدات الإعلامية لا تستهدف إيران فحسب، بل تهدد أي شعب حر ومستقل في أصقاع العالم، وقد يكون نوع التهديد مختلفا"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.
مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
طهران تعلن رفع دعوى قضائية ضد أمريكا بسبب دورها المباشر في أعمال الشغب الأخيرة داخل إيران
22 أكتوبر, 14:19 GMT
وشدد إسماعيلي، على أن الإرهاب الإعلامي الذي تعتمده الإدارة الأمريكية الاستكبارية في العالم في الوقت الحالي بات واضحا للجميع"، مشيرا إلى أعمال الشغب التي شهدتها إيران في الأسابيع الماضية.
وأكد الوزير الإيراني، أن "أمريكا تتابع هذه المهمة بعد أن فشلت في شن الحروب العسكرية والثقافية والاقتصادية، وباتت تلجأ اليوم إلى تحريف الحقائق في إعلامها وتضليل الرأي العام"، معتبرا أن "سبب فشل هذه الأعمال الإرهابية في إيران يعود إلى الجذور الثقافية العريقة والوعي الكبير لدى وسائل الإعلام الإيرانية".
وأعلنت إيران، السبت الماضي، عن "رفع دعوى قضائية في محكمة العدل في طهران ضد أمريك بسبب دورها المباشر في أعمال الشغب الأخيرة التي شهدتها إيران".
وقال مساعد رئيس السلطة القضائية في الشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الإنسان كاظم غريب أبادي، إن "هناك دورا مدمرا لقنوات (إيران إنترناشيونال) و(بي بي سي فارسي) في توجيه الشغب والتحريض علیهما وتدمير الممتلكات العامة والخاصة والأعمال الإرهابية والتدريب على كيفية خلق النزاعات وصنع الأجهزة المناسبة لها"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.
وأضاف: "يجب إضافة هاتين القناتين والعاملین فیها إلى قائمة الجماعات والأفراد الإرهابية"، متابعا: "في الوقت الحالي یجري جمع الوثائق بشأن هذه القنوات وسيتم قريباً متابعة الإجراءات القانونية ضدهما في المحاكم المحلية والأجنبية".
وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
إيران تقول إنها لن تسمح لأمريكا بالتحريض على الفوضى في طهران من خلال إطلاق بعض التصريحات
22 أكتوبر, 12:54 GMT
وفرضت إيران عقوبات على المملكة المتحدة، متهمةً السلطات البريطانية بالتحريض على الاضطرابات التي شهدتها الجمهورية الإسلامية في الفترة الأخيرة.
وشملت العقوبات تسعة أفراد، والمركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة، ومركز الاتصالات الحكومي (GCHQ)، وكذلك قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن عددا من الشركات مدرجة على قائمة العقوبات.
وتشهد إيران، منذ الشهر الماضي، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة، متعهدًا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.
وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة.
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