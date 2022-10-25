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https://sputnikarabic.ae/20221025/اختيار-ناظم-الزهاوي-رئيسا-لحزب-المحافظين-في-بريطانيا-1069476671.html
اختيار ناظم الزهاوي رئيسا لحزب المحافظين في بريطانيا
اختيار ناظم الزهاوي رئيسا لحزب المحافظين في بريطانيا
اختير ناظم الزهاوي، الذي شغل لفترة وجيزة منصب وزير الخزانة في حكومة بوريس جونسون قبل تنحيه في وقت سابق من هذا العام، رئيسا لحزب المحافظين الحاكم في المملكة... 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T19:03+0000
2022-10-25T19:03+0000
بريطانيا
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موسكو- سبوتنيك. وقال الحزب على تويتر: "تم تعيين ناظم الزهاوي رئيسا لحزب المحافظين". وظيفة الرئيس تعني بالأنشطة الإدارية داخل الحزب وإدارة مقره خلافا لدوره السياسي الذي يتولاه زعيم الحزب.وفقا لصحيفة "التلغراف"، فإن منصب الزهاوي الجديد يعني أنه سيواصل العمل مع حكومة رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك "خلف الكواليس"، لكنه لن يكون مسؤولا عن وزارة معينة.يوم الاثنين، تم انتخب سوناك زعيما لحزب المحافظين الحاكم، وعلى هذا النحو، أصبح رئيسا للوزراء، لعدم وجود منافسين آخرين. يوم الثلاثاء، عين الملك تشارلز الثالث رسميا سوناك في المنصب وطلب منه تشكيل حكومة.أصبح سوناك ثالث رئيس وزراء للبلاد في عام 2022. في يوليو/ تموز، أعلن الزعيم آنذاك بوريس جونسون نيته التنحي بعد اتهامات بانتهاك لوائح "كوفيد 19" وادعاءات الاعتداء الجنسي بحق نائبه، ويب كريستوفر بينشر.انتخبت ليز تراس في سبتمبر/ أيلول لتحل محل جونسون، وأمضت 44 يوما فقط في المنصب. في 20 أكتوبر، أعلنت استقالتها بسبب انتقادات حادة للخطة الاقتصادية المثيرة للجدل التي تبنتها.
https://sputnikarabic.ae/20221025/سوناك-يقول-إن-بريطانيا-تواجه-أزمة-اقتصادية-عميقة-1069472394.html
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بريطانيا, العالم

اختيار ناظم الزهاوي رئيسا لحزب المحافظين في بريطانيا

19:03 GMT 25.10.2022
© AP Photo / Alastair Grantناظم الزهاوي رئيس حزب المحافظين البريطاني
ناظم الزهاوي رئيس حزب المحافظين البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
© AP Photo / Alastair Grant
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اختير ناظم الزهاوي، الذي شغل لفترة وجيزة منصب وزير الخزانة في حكومة بوريس جونسون قبل تنحيه في وقت سابق من هذا العام، رئيسا لحزب المحافظين الحاكم في المملكة المتحدة.
موسكو- سبوتنيك. وقال الحزب على تويتر: "تم تعيين ناظم الزهاوي رئيسا لحزب المحافظين". وظيفة الرئيس تعني بالأنشطة الإدارية داخل الحزب وإدارة مقره خلافا لدوره السياسي الذي يتولاه زعيم الحزب.
وفقا لصحيفة "التلغراف"، فإن منصب الزهاوي الجديد يعني أنه سيواصل العمل مع حكومة رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك "خلف الكواليس"، لكنه لن يكون مسؤولا عن وزارة معينة.
يلوح زعيم حزب المحافظين الجديد ورئيس الوزراء القادم ريشي سوناك (وسط الصورة) عند وصوله إلى مقر حزب المحافظين في وسط لندن بعد الإعلان عن فوزه في مسابقة قيادة حزب المحافظين ، في 24 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
سوناك يقول إن بريطانيا تواجه أزمة اقتصادية عميقة
16:28 GMT
يوم الاثنين، تم انتخب سوناك زعيما لحزب المحافظين الحاكم، وعلى هذا النحو، أصبح رئيسا للوزراء، لعدم وجود منافسين آخرين. يوم الثلاثاء، عين الملك تشارلز الثالث رسميا سوناك في المنصب وطلب منه تشكيل حكومة.
أصبح سوناك ثالث رئيس وزراء للبلاد في عام 2022. في يوليو/ تموز، أعلن الزعيم آنذاك بوريس جونسون نيته التنحي بعد اتهامات بانتهاك لوائح "كوفيد 19" وادعاءات الاعتداء الجنسي بحق نائبه، ويب كريستوفر بينشر.
انتخبت ليز تراس في سبتمبر/ أيلول لتحل محل جونسون، وأمضت 44 يوما فقط في المنصب. في 20 أكتوبر، أعلنت استقالتها بسبب انتقادات حادة للخطة الاقتصادية المثيرة للجدل التي تبنتها.
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