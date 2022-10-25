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https://sputnikarabic.ae/20221025/الأمن-السوري-يضبط-كمية-كبيرة-من-الأسلحة-خلال-عملياته-ضد-داعش-بريف-درعا-1069462532.html
الأمن السوري يضبط كمية كبيرة من الأسلحة خلال عملياته ضد "داعش" بريف درعا
الأمن السوري يضبط كمية كبيرة من الأسلحة خلال عملياته ضد "داعش" بريف درعا
ضبطت الأجهزة الأمنية السورية كميات كبيرة من الأسلحة معظمها غربي الصنع، خلال عملياتها الأمنية التي أطلقتها مؤخرا ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)... 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T14:02+0000
2022-10-25T14:34+0000
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وقال مصدر أمني لمراسل "سبوتنيك" في درعا: "مع إنتهاء العملية الأمنية في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي، تمكنت الجهات المختصة من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي خلال عمليات المداهمة والتمشيط لأوكار التنظيم الإرهابي في المدينة".وتضم الأسلحة المصادرة مدافع هاون ورشاشات من نوع (بي كي سي) وأخرى من عيار (١٤.٥ ملم)، إضافة لصواريخ مضادة للدروع غربية الصنع من نوع (لاو)، وقاذفات (آر بي جي) ومناظير ليلية، ومجموعة رصد، وكميات كبيرة من البنادق الآلية والقناصات والقنابل والذخيرة لجميع أنواع تلك الأسلحة.وأكد المصدر مقتل العديد من قيادات "داعش" خلال العملية، بينهم أبو سالم العراقي الملقب بـ "سيف بغداد" وقياديين آخرين من جنسيات مختلفة.وكانت العملية الأمنية التي تمت في مدينة جاسم بريف درعا، والتي انطلقت منذ 10 أيام قد أسفرت عن مقتل العديد المتزعمين من تنظيم داعش الإرهابي وقد بدأت الحياة الطبيعية تعود لأحياء المدينة بعد فك حظر التجوال فيها.وبحسب مصادر أمنية في درعا لوكالة سبوتنيك فإن العملية الأمنية التي تمت في جاسم بالتعاون مع المجموعات المحلية والأهلية وبمساندة الجيش السوري قد حققت نتائج إيجابية وأفضت للقضاء على قياديين بارزين في تنظيم داعش وأبرزهم الإرهابي أيوب فاضل جباوي الملقب أبو مجاهد برقة و(الأمير) أيهم فيصل الحلقي الملقب بـ "أيهم الفيصل" وكل من الإرهابيين (أبو مهند اللبناني) و(أبو لؤي القلموني) إضافة للإرهابي أبو عبد الرحمن العراقي (الأمير العام لتنظيم داعش في المنطقة الجنوبية) المعروف باسم (سيف بغداد).والعراقي هو متزعم عمليات ونفوذ تنظيم "داعش" وامتداداته باتجاه الأراضي الأردنية والعراقية والسورية جنوباً وهو المسؤول الأول عن مخطط عمليات الإغتيال التي تدار في المنطقة الشمالية من محافظة درعا عبر تشكيل مجموعة أذرع له يقوم عملها على مبدأ الفتوى ضمن مايشبه محكمة قصاص تم إنشاؤها في إحدى مزارع مدينة جاسم بريف درعا.وبحسب مصادر أمنية فإن الإرهابي عبد الرحمن العراقي يدير عمليات الإغتيال من خلال مجموعة قياديين في تنظيم داعش وتمكنت القوات الأمنية بالتعاون مع المجموعات المحلية والأهلية الرديفة من القضايا على عدد منهم في وقت سابق ومنهم الإرهابي أبو سالم العراقي والإرهابي أبو قاسم العقرباوي و الإرهابي أبو عمر الجبابي والإرهابي محمد صايل العودات إضافة لتوقيف عدد آخر منهم.
https://sputnikarabic.ae/20220830/مصدر-أمني-سوري-مصادرة-أسلحة-لـداعش-وتحييد-واعتقال-عدد-منهم-في-ريف-درعا-1067042626.html
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أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك

الأمن السوري يضبط كمية كبيرة من الأسلحة خلال عملياته ضد "داعش" بريف درعا

14:02 GMT 25.10.2022 (تم التحديث: 14:34 GMT 25.10.2022)
© Sputnik . Firas Al Ahmadالأمن السوري يضبط كمية كبيرة من الأسلحة خلال عملياته ضد "داعش" بريف درعا
الأمن السوري يضبط كمية كبيرة من الأسلحة خلال عملياته ضد داعش بريف درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
© Sputnik . Firas Al Ahmad
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ضبطت الأجهزة الأمنية السورية كميات كبيرة من الأسلحة معظمها غربي الصنع، خلال عملياتها الأمنية التي أطلقتها مؤخرا ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) بريف درعا، والتي أسفرت عن مقتل ما يسمى (الأمير) العام للتنظيم جنوب سوريا.
وقال مصدر أمني لمراسل "سبوتنيك" في درعا: "مع إنتهاء العملية الأمنية في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي، تمكنت الجهات المختصة من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي خلال عمليات المداهمة والتمشيط لأوكار التنظيم الإرهابي في المدينة".
ولفت المصدر إلى "أن الأسلحة التي تم ضبطها ومصادرتها تتضمن أسلحة خفيفة ومتوسطة معظمها غربية الصنع".
© Sputnik . Firas Al Ahmadالأمن السوري يضبط كمية كبيرة من الأسلحة خلال عملياته ضد "داعش" بريف درعا
الأمن السوري يضبط كمية كبيرة من الأسلحة خلال عملياته ضد داعش بريف درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
الأمن السوري يضبط كمية كبيرة من الأسلحة خلال عملياته ضد "داعش" بريف درعا
© Sputnik . Firas Al Ahmad
وتضم الأسلحة المصادرة مدافع هاون ورشاشات من نوع (بي كي سي) وأخرى من عيار (١٤.٥ ملم)، إضافة لصواريخ مضادة للدروع غربية الصنع من نوع (لاو)، وقاذفات (آر بي جي) ومناظير ليلية، ومجموعة رصد، وكميات كبيرة من البنادق الآلية والقناصات والقنابل والذخيرة لجميع أنواع تلك الأسلحة.
وأكد المصدر مقتل العديد من قيادات "داعش" خلال العملية، بينهم أبو سالم العراقي الملقب بـ "سيف بغداد" وقياديين آخرين من جنسيات مختلفة.
مصدر أمني سوري: مصادرة أسلحة لـ داعش وتحييد واعتقال عدد منهم بريف درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
مصدر أمني سوري: مصادرة أسلحة لـ"داعش" وتحييد واعتقال عدد منهم في ريف درعا
30 أغسطس, 14:07 GMT
وكانت العملية الأمنية التي تمت في مدينة جاسم بريف درعا، والتي انطلقت منذ 10 أيام قد أسفرت عن مقتل العديد المتزعمين من تنظيم داعش الإرهابي وقد بدأت الحياة الطبيعية تعود لأحياء المدينة بعد فك حظر التجوال فيها.
وبحسب مصادر أمنية في درعا لوكالة سبوتنيك فإن العملية الأمنية التي تمت في جاسم بالتعاون مع المجموعات المحلية والأهلية وبمساندة الجيش السوري قد حققت نتائج إيجابية وأفضت للقضاء على قياديين بارزين في تنظيم داعش وأبرزهم الإرهابي أيوب فاضل جباوي الملقب أبو مجاهد برقة و(الأمير) أيهم فيصل الحلقي الملقب بـ "أيهم الفيصل" وكل من الإرهابيين (أبو مهند اللبناني) و(أبو لؤي القلموني) إضافة للإرهابي أبو عبد الرحمن العراقي (الأمير العام لتنظيم داعش في المنطقة الجنوبية) المعروف باسم (سيف بغداد).
© Sputnik . Firas Al Ahmadالأمن السوري يضبط كمية كبيرة من الأسلحة خلال عملياته ضد "داعش" بريف درعا
الأمن السوري يضبط كمية كبيرة من الأسلحة خلال عملياته ضد داعش بريف درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
الأمن السوري يضبط كمية كبيرة من الأسلحة خلال عملياته ضد "داعش" بريف درعا
© Sputnik . Firas Al Ahmad
والعراقي هو متزعم عمليات ونفوذ تنظيم "داعش" وامتداداته باتجاه الأراضي الأردنية والعراقية والسورية جنوباً وهو المسؤول الأول عن مخطط عمليات الإغتيال التي تدار في المنطقة الشمالية من محافظة درعا عبر تشكيل مجموعة أذرع له يقوم عملها على مبدأ الفتوى ضمن مايشبه محكمة قصاص تم إنشاؤها في إحدى مزارع مدينة جاسم بريف درعا.
© Sputnik . Firas Al Ahmadالأمن السوري يضبط كمية كبيرة من الأسلحة خلال عملياته ضد "داعش" بريف درعا
الأمن السوري يضبط كمية كبيرة من الأسلحة خلال عملياته ضد داعش بريف درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
الأمن السوري يضبط كمية كبيرة من الأسلحة خلال عملياته ضد "داعش" بريف درعا
© Sputnik . Firas Al Ahmad
وبحسب مصادر أمنية فإن الإرهابي عبد الرحمن العراقي يدير عمليات الإغتيال من خلال مجموعة قياديين في تنظيم داعش وتمكنت القوات الأمنية بالتعاون مع المجموعات المحلية والأهلية الرديفة من القضايا على عدد منهم في وقت سابق ومنهم الإرهابي أبو سالم العراقي والإرهابي أبو قاسم العقرباوي و الإرهابي أبو عمر الجبابي والإرهابي محمد صايل العودات إضافة لتوقيف عدد آخر منهم.
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