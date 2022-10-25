https://sputnikarabic.ae/20221025/الاتحاد-الأوروبي-يعمل-على-تزويد-أوكرانيا-بـ-14-مليار-دولار-شهريا-1069443990.html
الاتحاد الأوروبي يعمل على تزويد أوكرانيا بـ 1.4 مليار دولار شهريا
الاتحاد الأوروبي يعمل على تزويد أوكرانيا بـ 1.4 مليار دولار شهريا
تعمل المفوضية الأوروبية مع الدول الأعضاء على تزويد أوكرانيا بمبلغ 1.5 مليار يورو (1.4 مليار دولار) شهريا لتمكين البلاد من تغطية تكاليفها المتكررة، بما في ذلك... 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T09:22+0000
2022-10-25T09:22+0000
2022-10-25T09:22+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/1048780629_0:101:2759:1653_1920x0_80_0_0_aa1af950bd7d929b1aa893bc3b8468de.jpg
وقالت فون دير: "وفقا للمؤسسات المالية الدولية وأوكرانيا، هناك حاجة من 3 إلى 5 مليارات يورو شهريا فقط لتغطية تكاليف التشغيل المتكررة، وهنا نحتاج إلى دعم موثوق به من الاتحاد الأوروبي، ومن أصدقائنا في الولايات المتحدة، وبالطبع من أصدقائنا في المؤسسات المالية الدولية".وأضافت في مؤتمر الخبراء الدولي بشأن إعادة إعمار أوكرانيا: "أعمل مع الدول الأعضاء على أن الاتحاد يمكن أن يدعم أوكرانيا بما يصل إلى 1.5 مليار يورو كل شهر (خلال العملية العسكرية) والتي ستكون في مجموعها حوالي 18 مليار يورو في عام 2023".ومنذ أشهر، تتلقى كييف مساعدات بمليارات الدولارات من الغرب عززت دعمها المالي منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.ووافق الكونغرس الأمريكي على حوالي 70 مليار دولار كمساعدات لأوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية في 24 فبراير/ شباط 2022.
https://sputnikarabic.ae/20220929/الكونغرس-الأمريكي-يقر-حزمة-مساعدات-جديدة-لأوكرانيا-بقيمة-12-مليار-دولار-1068415364.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/1048780629_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_acfebb99648cc8e3f1da39dfd3b6e46b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي يعمل على تزويد أوكرانيا بـ 1.4 مليار دولار شهريا
تابعنا عبر
تعمل المفوضية الأوروبية مع الدول الأعضاء على تزويد أوكرانيا بمبلغ 1.5 مليار يورو (1.4 مليار دولار) شهريا لتمكين البلاد من تغطية تكاليفها المتكررة، بما في ذلك دفع الرواتب والمعاشات التقاعدية، وفق ما صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الثلاثاء.
وقالت فون دير
: "وفقا للمؤسسات المالية الدولية وأوكرانيا، هناك حاجة من 3 إلى 5 مليارات يورو شهريا فقط لتغطية تكاليف التشغيل المتكررة، وهنا نحتاج إلى دعم موثوق به من الاتحاد الأوروبي، ومن أصدقائنا في الولايات المتحدة، وبالطبع من أصدقائنا في المؤسسات المالية الدولية".
وأضافت في مؤتمر الخبراء الدولي بشأن إعادة إعمار أوكرانيا: "أعمل مع الدول الأعضاء على أن الاتحاد يمكن أن يدعم أوكرانيا بما يصل إلى 1.5 مليار يورو كل شهر (خلال العملية العسكرية) والتي ستكون في مجموعها حوالي 18 مليار يورو في عام 2023".
ومنذ أشهر، تتلقى كييف مساعدات بمليارات الدولارات من الغرب عززت دعمها المالي منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ووافق الكونغرس الأمريكي
على حوالي 70 مليار دولار كمساعدات لأوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية في 24 فبراير/ شباط 2022.