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البرلمان الإيطالي يمنح الثقة لحكومة جورجيا ميلوني
البرلمان الإيطالي يمنح الثقة لحكومة جورجيا ميلوني
وافق البرلمان الإيطالي، اليوم الثلاثاء، على منح الثقة لحكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني التي كلفها الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا يوم الجمعة الماضي بتشكيل... 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T19:29+0000
2022-10-25T19:29+0000
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وأفادت وكالة أنباء "أنسا"، بأن "مجلس النواب وافق على منح الثقة للحكومة برئاسة جيورجيا ميلوني بأغلبية 235 صوتا، مقابل 154 صوت بالرفض وامتناع 5 عن التصويت".وكان رئيس الوزراء الإيطالي المنتهية ولايته ماريو دراغي قد سلم يوم الأحد رسميًا مهام رئاسة الوزراء لميلوني.وعينت السياسية الإيطالية جورجيا ميلوني، التي حققت مع حزبها "إخوة إيطاليا" انتصارا تاريخيا في الانتخابات التشريعية، رسميا الجمعة، رئيسة للحكومة لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ البلاد.وأدت ميلوني زعيمة حزب "إخوة إيطاليا"، السبت الماضي، اليمين الدستورية كرئيسة لوزراء البلاد.وستكون مهمة ميلوني صعبة خصوصا وأن إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تواجه وضعا صعبا بسبب أزمة الطاقة والتضخم.
https://sputnikarabic.ae/20221022/مسؤولو-الاتحاد-الأوروبي-يهنئون-ميلوني-برئاسة-الحكومة-الإيطالية-1069357604.html
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إيطاليا, العالم, أخبار العالم الآن

البرلمان الإيطالي يمنح الثقة لحكومة جورجيا ميلوني

19:29 GMT 25.10.2022
© AFP 2022 / ANDREAS SOLAROزعيمة الحزب الإيطالي اليميني المتطرف "فراتيلي ديتاليا" (إخوان إيطاليا)، جورجيا ميلوني، تدلي بصوتها في مركز اقتراع بالانتخابات التشريعية، 25 سبتمبر/ أيلول 2022، روما، إيطاليا
زعيمة الحزب الإيطالي اليميني المتطرف فراتيلي ديتاليا (إخوان إيطاليا)، جورجيا ميلوني، تدلي بصوتها في مركز اقتراع بالانتخابات التشريعية، 25 سبتمبر/ أيلول 2022، روما، إيطاليا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
© AFP 2022 / ANDREAS SOLARO
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وافق البرلمان الإيطالي، اليوم الثلاثاء، على منح الثقة لحكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني التي كلفها الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا يوم الجمعة الماضي بتشكيل الحكومة الجديدة.
وأفادت وكالة أنباء "أنسا"، بأن "مجلس النواب وافق على منح الثقة للحكومة برئاسة جيورجيا ميلوني بأغلبية 235 صوتا، مقابل 154 صوت بالرفض وامتناع 5 عن التصويت".
تشارلز ميشيل. رئيس المجلس الأوروبى - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
مسؤولو الاتحاد الأوروبي يهنئون ميلوني برئاسة الحكومة الإيطالية
22 أكتوبر, 18:57 GMT
وكان رئيس الوزراء الإيطالي المنتهية ولايته ماريو دراغي قد سلم يوم الأحد رسميًا مهام رئاسة الوزراء لميلوني.
وعينت السياسية الإيطالية جورجيا ميلوني، التي حققت مع حزبها "إخوة إيطاليا" انتصارا تاريخيا في الانتخابات التشريعية، رسميا الجمعة، رئيسة للحكومة لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ البلاد.
وأدت ميلوني زعيمة حزب "إخوة إيطاليا"، السبت الماضي، اليمين الدستورية كرئيسة لوزراء البلاد.
وستكون مهمة ميلوني صعبة خصوصا وأن إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تواجه وضعا صعبا بسبب أزمة الطاقة والتضخم.
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