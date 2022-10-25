https://sputnikarabic.ae/20221025/البرلمان-الإيطالي-يمنح-الثقة-لحكومة-جورجيا-ميلوني-1069477296.html
البرلمان الإيطالي يمنح الثقة لحكومة جورجيا ميلوني
البرلمان الإيطالي يمنح الثقة لحكومة جورجيا ميلوني
وافق البرلمان الإيطالي، اليوم الثلاثاء، على منح الثقة لحكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني التي كلفها الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا يوم الجمعة الماضي بتشكيل... 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T19:29+0000
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وأفادت وكالة أنباء "أنسا"، بأن "مجلس النواب وافق على منح الثقة للحكومة برئاسة جيورجيا ميلوني بأغلبية 235 صوتا، مقابل 154 صوت بالرفض وامتناع 5 عن التصويت".وكان رئيس الوزراء الإيطالي المنتهية ولايته ماريو دراغي قد سلم يوم الأحد رسميًا مهام رئاسة الوزراء لميلوني.وعينت السياسية الإيطالية جورجيا ميلوني، التي حققت مع حزبها "إخوة إيطاليا" انتصارا تاريخيا في الانتخابات التشريعية، رسميا الجمعة، رئيسة للحكومة لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ البلاد.وأدت ميلوني زعيمة حزب "إخوة إيطاليا"، السبت الماضي، اليمين الدستورية كرئيسة لوزراء البلاد.وستكون مهمة ميلوني صعبة خصوصا وأن إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تواجه وضعا صعبا بسبب أزمة الطاقة والتضخم.
https://sputnikarabic.ae/20221022/مسؤولو-الاتحاد-الأوروبي-يهنئون-ميلوني-برئاسة-الحكومة-الإيطالية-1069357604.html
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إيطاليا, العالم, أخبار العالم الآن
إيطاليا, العالم, أخبار العالم الآن
البرلمان الإيطالي يمنح الثقة لحكومة جورجيا ميلوني
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وافق البرلمان الإيطالي، اليوم الثلاثاء، على منح الثقة لحكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني التي كلفها الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا يوم الجمعة الماضي بتشكيل الحكومة الجديدة.
وأفادت
وكالة أنباء "أنسا"، بأن "مجلس النواب وافق على منح الثقة للحكومة برئاسة جيورجيا ميلوني بأغلبية 235 صوتا، مقابل 154 صوت بالرفض وامتناع 5 عن التصويت".
وكان رئيس الوزراء الإيطالي المنتهية ولايته ماريو دراغي قد سلم يوم الأحد رسميًا مهام رئاسة الوزراء لميلوني.
وعينت السياسية الإيطالية جورجيا ميلوني، التي حققت مع حزبها "إخوة إيطاليا" انتصارا تاريخيا في الانتخابات التشريعية، رسميا الجمعة، رئيسة للحكومة لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ البلاد.
وأدت ميلوني
زعيمة حزب "إخوة إيطاليا"، السبت الماضي، اليمين الدستورية كرئيسة لوزراء البلاد.
وستكون مهمة ميلوني صعبة خصوصا وأن إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تواجه وضعا صعبا بسبب أزمة الطاقة والتضخم.