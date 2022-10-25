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https://sputnikarabic.ae/20221025/البنتاغون-يؤكد-أنه-تم-إخطار-الولايات-المتحدة-الأمريكية-بشأن-إجراء-روسيا-تدريبا-نوويا-سنويا-1069477425.html
البنتاغون يؤكد أنه تم إخطار الولايات المتحدة الأمريكية بشأن إجراء روسيا تدريبا نوويا سنويا
البنتاغون يؤكد أنه تم إخطار الولايات المتحدة الأمريكية بشأن إجراء روسيا تدريبا نوويا سنويا
ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن الولايات المتحدة تلقت إشعارا رسميا بشأن إجراء روسيا تدريبها النووي السنوي "غروم" (الرعد). 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T19:38+0000
2022-10-25T19:38+0000
العالم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو - سبوتنيك. واعتبرت واشنطن أن هذا الإخطار متوافقا مع التزامات الشفافية المتفق عليها بين البلدين.وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدر، في إفادة صحفية: "أجل، تلقت الولايات المتحدة إخطارا، وكما ذكرنا من قبل فإن هذا تدريب سنوي روتيني".وتابع: "ومن ثم، فإن روسيا بهذا الصدد تفي بالتزاماتها الخاصة بالحد من التسلح والتزاماتها بخصوص الشفافية والإخطار، وهو أمر سنظل نراقبه عن كثب".
https://sputnikarabic.ae/20221011/الخارجية-الروسية-روسيا-لا-تهدد-أحدا-باستخدام-الأسلحة-النووية-1068867414.html
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العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

البنتاغون يؤكد أنه تم إخطار الولايات المتحدة الأمريكية بشأن إجراء روسيا تدريبا نوويا سنويا

19:38 GMT 25.10.2022
© Sputnik . Sergey Kazakإطلاق صاروخ نووي روسي
إطلاق صاروخ نووي روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
© Sputnik . Sergey Kazak
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ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن الولايات المتحدة تلقت إشعارا رسميا بشأن إجراء روسيا تدريبها النووي السنوي "غروم" (الرعد).
موسكو - سبوتنيك. واعتبرت واشنطن أن هذا الإخطار متوافقا مع التزامات الشفافية المتفق عليها بين البلدين.
وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدر، في إفادة صحفية: "أجل، تلقت الولايات المتحدة إخطارا، وكما ذكرنا من قبل فإن هذا تدريب سنوي روتيني".
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: روسيا لا تهدد أحدا باستخدام الأسلحة النووية
11 أكتوبر, 01:49 GMT
وتابع: "ومن ثم، فإن روسيا بهذا الصدد تفي بالتزاماتها الخاصة بالحد من التسلح والتزاماتها بخصوص الشفافية والإخطار، وهو أمر سنظل نراقبه عن كثب".
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