https://sputnikarabic.ae/20221025/البنتاغون-يؤكد-أنه-تم-إخطار-الولايات-المتحدة-الأمريكية-بشأن-إجراء-روسيا-تدريبا-نوويا-سنويا-1069477425.html
البنتاغون يؤكد أنه تم إخطار الولايات المتحدة الأمريكية بشأن إجراء روسيا تدريبا نوويا سنويا
البنتاغون يؤكد أنه تم إخطار الولايات المتحدة الأمريكية بشأن إجراء روسيا تدريبا نوويا سنويا
ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن الولايات المتحدة تلقت إشعارا رسميا بشأن إجراء روسيا تدريبها النووي السنوي "غروم" (الرعد). 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T19:38+0000
2022-10-25T19:38+0000
2022-10-25T19:38+0000
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موسكو - سبوتنيك. واعتبرت واشنطن أن هذا الإخطار متوافقا مع التزامات الشفافية المتفق عليها بين البلدين.وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدر، في إفادة صحفية: "أجل، تلقت الولايات المتحدة إخطارا، وكما ذكرنا من قبل فإن هذا تدريب سنوي روتيني".وتابع: "ومن ثم، فإن روسيا بهذا الصدد تفي بالتزاماتها الخاصة بالحد من التسلح والتزاماتها بخصوص الشفافية والإخطار، وهو أمر سنظل نراقبه عن كثب".
https://sputnikarabic.ae/20221011/الخارجية-الروسية-روسيا-لا-تهدد-أحدا-باستخدام-الأسلحة-النووية-1068867414.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون يؤكد أنه تم إخطار الولايات المتحدة الأمريكية بشأن إجراء روسيا تدريبا نوويا سنويا
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ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن الولايات المتحدة تلقت إشعارا رسميا بشأن إجراء روسيا تدريبها النووي السنوي "غروم" (الرعد).