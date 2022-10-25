https://sputnikarabic.ae/20221025/البنتاغون-يؤكد-تزوديه-أوكرانيا-بمعلومات-لدعم-الأعمال-العدائية-ضد-روسيا-1069478817.html
البنتاغون يؤكد تزويده أوكرانيا بمعلومات لدعم الأعمال العدائية ضد روسيا
البنتاغون يؤكد تزويده أوكرانيا بمعلومات لدعم الأعمال العدائية ضد روسيا
قال المتحدث الصحفي للبنتاغون بات رايدر، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تواصل تزويد أوكرانيا بمعلومات لدعم عملياتها العسكرية ضد القوات الروسية. 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T20:08+0000
2022-10-25T20:08+0000
2022-10-25T21:02+0000
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/11/1048134137_0:90:1280:810_1920x0_80_0_0_6320ebec7acb66ebe7d7ff0a7880aba7.jpg
واشنطن- سبوتنيك. وذكر رايدر خلال مؤتمر صحفي: "نتواصل بانتظام مع نظرائنا الأوكرانيين على مستويات متنوعة، ونفعل ذلك منذ فترة طويلة جدا، تعود إلى عام 2014".وأضاف: "نحن نزود أوكرانيا بالمعلومات لتمكينهم من اتخاذ القرارات وإجراء العمليات. هذه عمليات أوكرانية، إنهم يتخذون القرارات ويقومون بتنفيذ خططهم".في مايو/ أيار، قال المتحدث الصحفي السابق للبنتاغون، جون كيربي، إن الولايات المتحدة لا تقدم معلومات استخباراتية عن مواقع القيادة العسكرية الروسية أو تشارك في قرارات الاستهداف.تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. في 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.انطلقت العملية العسكرية بعد طلب من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، لحمايتهما ضد هجمات النظام الأوكراني، بعد سنوات من العدوان والتمييز بحق سكان المناطق الشرقية ومتحدثي اللغة الروسية، والتي دأبت عليها كييف في أعقاب إنقلاب عام 2014.هددت أوكرانيا روسيا قبيل انطلاق العملية العسكرية بتطوير أسلحة نووية اعتمادا على البنية التحتية المواتية منذ العهد السوفييتي، وسمحت باستخدام أراضيها كنقطة انطلاق لتهديدات حلف "الناتو" تجاه موسكو.
https://sputnikarabic.ae/20221021/فشل-هجوم-أوكراني-جديد-على-خيرسون-بعد-تصدي-الجيش-الروسي-لصواريخ-العدو-1069333032.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/11/1048134137_48:0:1160:834_1920x0_80_0_0_5d0633610b7dab588e0840370212cfd1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم
البنتاغون يؤكد تزويده أوكرانيا بمعلومات لدعم الأعمال العدائية ضد روسيا
20:08 GMT 25.10.2022 (تم التحديث: 21:02 GMT 25.10.2022) تابعنا عبر
قال المتحدث الصحفي للبنتاغون بات رايدر، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تواصل تزويد أوكرانيا بمعلومات لدعم عملياتها العسكرية ضد القوات الروسية.
واشنطن- سبوتنيك
. وذكر رايدر خلال مؤتمر صحفي: "نتواصل بانتظام مع نظرائنا الأوكرانيين على مستويات متنوعة، ونفعل ذلك منذ فترة طويلة جدا، تعود إلى عام 2014".
وأضاف: "نحن نزود أوكرانيا بالمعلومات لتمكينهم من اتخاذ القرارات وإجراء العمليات. هذه عمليات أوكرانية، إنهم يتخذون القرارات ويقومون بتنفيذ خططهم".
في مايو/ أيار، قال المتحدث الصحفي السابق للبنتاغون، جون كيربي، إن الولايات المتحدة لا تقدم معلومات استخباراتية عن مواقع القيادة العسكرية الروسية أو تشارك في قرارات الاستهداف.
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة
في أوكرانيا. في 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
انطلقت العملية العسكرية بعد طلب من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، لحمايتهما ضد هجمات النظام الأوكراني، بعد سنوات من العدوان والتمييز بحق سكان المناطق الشرقية ومتحدثي اللغة الروسية، والتي دأبت عليها كييف في أعقاب إنقلاب عام 2014.
هددت أوكرانيا روسيا قبيل انطلاق العملية العسكرية بتطوير أسلحة نووية اعتمادا على البنية التحتية المواتية منذ العهد السوفييتي، وسمحت باستخدام أراضيها كنقطة انطلاق لتهديدات حلف "الناتو" تجاه موسكو.