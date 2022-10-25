https://sputnikarabic.ae/20221025/الجزائر-تؤكد-دعمها-لمنتدى-الدول-المصدرة-للغاز-1069448315.html
الجزائر تؤكد دعمها لمنتدى الدول المصدرة للغاز
الجزائر تؤكد دعمها لمنتدى الدول المصدرة للغاز
تعهدت الجزائر بتقديم كامل الدعم لمنتدى الدول المصدرة للغاز، فى تحقيق أهداف صناعة الغاز لتأمين إمدادات الطاقة. 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T10:05+0000
2022-10-25T10:05+0000
2022-10-25T10:05+0000
الجزائر
العالم العربي
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وحسب بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، أكد محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم الجزائري، والذي يتولى الرئاسة المناوبة للدورة الحالية للمنتدى، دعم بلاده الكامل للمنتدى فى تحقيق أهدافه.تأكيدات الوزير الجزائري جاءت خلال كلمته في الاجتماع الوزاري الرابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز، والذي يعقد بالقاهرة، بمشاركة وزراء الطاقة ورؤساء الوفود من الدول الأعضاء والتى ضمت الجزائر، بوليفيا، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينداد وتوباجو، وفنزويلا ومن المراقبين كل من أنجولا، أذربيجان، العراق، ماليزيا، موزمبيق، النرويج، بيرو، والإمارات.وهنأ عرقاب مصر على استضافة قمة "COP 27" متمنياً تحقيق نتائج طيبة تنعكس على صناعة الغاز الطبيعي وتحقق أهداف الدول الأفريقية التى تمتلك ثروات طبيعية وتحتاج لاستثمارها لصالح شعوبها، داعياً تلك الدول للانضمام للمنتدى.وحول ما تقوم به بلاده لدعم صناعة الغاز أكد الوزير الجزائري أن الجزائر تقوم بإصلاحات تخص قانون المحروقات وزيادة قدراتها الإنتاجية والتزامها بخفض الانبعاثات الكربونية لحماية البيئة.ولفت عرقاب إلى أهمية الحوارات والمناقشات وورش العمل التى يقوم بها المنتدى لدعم أهداف صناعة الغاز، كمورد محوري في توفير إمدادات موثوقة للطاقة يحتاجها الجميع.طالع أيضا: سباق مغربي جزائري من أجل "الغاز النيجيري"... ما القصة؟
https://sputnikarabic.ae/20221020/الجزائر-تضاعف-الإنفاق-على-الجيش-وإعانة-البطالة-بفضل-ارتفاع-هائل-في-عائدات-الغاز-1069294876.html
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الجزائر, العالم العربي
الجزائر تؤكد دعمها لمنتدى الدول المصدرة للغاز
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تعهدت الجزائر بتقديم كامل الدعم لمنتدى الدول المصدرة للغاز، فى تحقيق أهداف صناعة الغاز لتأمين إمدادات الطاقة.
وحسب بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، أكد محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم الجزائري، والذي يتولى الرئاسة المناوبة للدورة الحالية للمنتدى، دعم بلاده الكامل للمنتدى فى تحقيق أهدافه.
تأكيدات الوزير الجزائري جاءت خلال كلمته في الاجتماع الوزاري الرابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز
، والذي يعقد بالقاهرة، بمشاركة وزراء الطاقة ورؤساء الوفود من الدول الأعضاء والتى ضمت الجزائر، بوليفيا، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينداد وتوباجو، وفنزويلا ومن المراقبين كل من أنجولا، أذربيجان، العراق، ماليزيا، موزمبيق، النرويج، بيرو، والإمارات.
وهنأ عرقاب مصر على استضافة قمة "COP 27" متمنياً تحقيق نتائج طيبة تنعكس على صناعة الغاز الطبيعي وتحقق أهداف الدول الأفريقية التى تمتلك ثروات طبيعية وتحتاج لاستثمارها لصالح شعوبها، داعياً تلك الدول للانضمام للمنتدى.
وأوضح أن هذا الاجتماع يأتى فى وقت مهم "يتطلب خيارات وحلولا ابتكارية لضمان أمن إمدادات الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي وتحقق التوازن مع أهداف التنمية المستدامة".
وحول ما تقوم به بلاده لدعم صناعة الغاز أكد الوزير الجزائري أن الجزائر تقوم بإصلاحات تخص قانون المحروقات وزيادة قدراتها الإنتاجية والتزامها بخفض الانبعاثات
الكربونية لحماية البيئة.
ولفت عرقاب إلى أهمية الحوارات والمناقشات وورش العمل التى يقوم بها المنتدى لدعم أهداف صناعة الغاز، كمورد محوري في توفير إمدادات موثوقة للطاقة يحتاجها الجميع.