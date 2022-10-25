https://sputnikarabic.ae/20221025/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-أهداف-العملية-العسكرية-داخل-البلدة-القديمة-في-نابلس-1069435728.html

الجيش الإسرائيلي يعلن أهداف العملية العسكرية داخل البلدة القديمة في نابلس

الجيش الإسرائيلي يعلن أهداف العملية العسكرية داخل البلدة القديمة في نابلس

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن قوة مشتركة لجيش الدفاع والشاباك والوحدة الشرطية الخاصة نفذت عملية مداهمة على شقة اختباء داخل البلدة القديمة في نابلس... 25.10.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فلسطين اليوم

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نابلس - سبوتنيك. وقال بيان مشترك لجيش الدفاع والشاباك والشرطة، "لقد قامت قواتنا بتفجير المختبر لصناعة العبوات الناسفة. خلال العملية تم استهداف عدد من المسلحين حيث يتحدث الفلسطينيون عن بعض الإصابات في صفوفهم".وأفاد البيان، "أن مجموعة عرين الأسود الإرهابية مسؤولة عن الاعتداء التخريبي الذي أسفر عن مقتل جندي جيش الدفاع عيدو باروخ وإلى إرسال مخرب لتنفيذ عملية إرهابية في تل أبيب (حيث تم إحباطها بفضل يقظة أفراد الشرطة)، بالإضافة إلى عملية زرع عبوة ناسفة في محطة للوقود في بلدة كدوميم".وأضاف البيان، " كما حاولت المجموعة الإرهابية تفجير عبوة ناسفة في بلدة هار-برخا وإلقاء قنبلة يدوية نحو قوات جيش الدفاع في مزرعة غلعاد، بالإضافة إلى تنفيذ سلسلة من عمليات إطلاق النار في منطقة مدينة نابلس. ولقد واصلت المجموعة في الفترة الأخيرة وخاصة في الأيام الأخيرة سعيها لتجنيد وتخطيط وتنفيذ اعتداءات تخريبية ضد أهداف إسرائيلية".وكانت اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تلتها تعزيزات عسكرية إلى مديمة نابلس، حيث فتح جنود الجيش الاسرائيلي نيران أسلحتهم صوب أهالي المدينة، فضلا عن استهداف عدد من المواقع عبر مسيرات إسرائيلية بدون طيار عقب الاقتحام المستمر.وحلق الطيران الحربي الإسرائيلي، في سماء مدينة نابلس بالضفة الغربية. وأكدت القناة 13 العبرية أن قوات من الجيش الإسرائيلي أطلقت صواريخ مضادة للدروع على مبان فيها ناشطين من عرين الأسود.هذا وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يجري اتصالات عاجلة لوقف العدوان الإسرائيلي على نابلس.

https://sputnikarabic.ae/20221025/مقتل-4-فلسطينيين-وإصابة-21-آخرين-والجيش-الإسرائيلي-ينهي-عمليته-العسكرية-1069435069.html

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