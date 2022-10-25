https://sputnikarabic.ae/20221025/الدفاع-الروسية-تعلن-تحييد-اكثر-من-150-جنديا-أوكرانيا-على-محور-كراسني-ليمان-1069450596.html
الدفاع الروسية تعلن تحييد أكثر من 150 جنديا أوكرانيا على محور كراسني ليمان
الدفاع الروسية تعلن تحييد أكثر من 150 جنديا أوكرانيا على محور كراسني ليمان
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، تحييد أكثر من 150 جنديا أوكرانيا على محور كراسني ليمان في إقليم دونباس. 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T11:02+0000
2022-10-25T11:02+0000
2022-10-25T11:38+0000
روسيا
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وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها: "على محور كراسني ليمان ونتيجة للأعمال العسكرية الروسية النشطة تم تحييد أكثر من 120 جنديا أوكرانيا وثلاث دبابات ومركبتي مشاة قتالية وناقلة جنود مدرعة وثلاث شاحنات صغيرة وسيارة واحدة".وأوضحت الدفاع أن "العدو وبمساعدة كتيبة تكتيكية هاجم مواقع القوات الروسية على جبهة ضيقة باتجاه مستوطنة كوزيموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، حيث ألحقت نيران المدفعية الروسية هزيمة بوحدات القوات المسلحة الأوكرانية، ما أدى إلى تراجع العدو إلى مواقعه الأصلية".وتم قتل أكثر من 30 عسكريا أوكرانيا وتدمير دبابة وثلاث مركبات قتالية مصفحة وشاحنتين صغيرتين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الدفاع الروسية تعلن تحييد أكثر من 150 جنديا أوكرانيا على محور كراسني ليمان
11:02 GMT 25.10.2022 (تم التحديث: 11:38 GMT 25.10.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، تحييد أكثر من 150 جنديا أوكرانيا على محور كراسني ليمان في إقليم دونباس.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها: "على محور كراسني ليمان ونتيجة للأعمال العسكرية الروسية النشطة تم تحييد أكثر من 120 جنديا أوكرانيا وثلاث دبابات ومركبتي مشاة قتالية وناقلة جنود مدرعة وثلاث شاحنات صغيرة وسيارة واحدة".
وأوضحت الدفاع أن "العدو وبمساعدة كتيبة تكتيكية هاجم مواقع القوات الروسية على جبهة ضيقة باتجاه مستوطنة كوزيموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، حيث ألحقت نيران المدفعية الروسية هزيمة بوحدات القوات المسلحة الأوكرانية، ما أدى إلى تراجع العدو إلى مواقعه الأصلية".
وتم قتل أكثر من 30 عسكريا أوكرانيا وتدمير دبابة وثلاث مركبات قتالية مصفحة وشاحنتين صغيرتين.