https://sputnikarabic.ae/20221025/الدفاع-الروسية-تفيد-بقيام-مقاتلتين-إسرائيليتين-بإطلاق-8-صواريخ-كروز-على-أهداف-في-دمشق-أمس-الاثنين-1069477518.html

الدفاع الروسية تفيد بقيام مقاتلتين إسرائيليتين بإطلاق 8 صواريخ كروز على أهداف في دمشق أمس الاثنين

الدفاع الروسية تفيد بقيام مقاتلتين إسرائيليتين بإطلاق 8 صواريخ كروز على أهداف في دمشق أمس الاثنين

كشف مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتنازعة في سوريا، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلتين إسرائيليتين أطلقتا 8 صواريخ من نوع "كروز" على أهداف في العاصمة السورية... 25.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-25T19:40+0000

2022-10-25T19:40+0000

2022-10-25T19:40+0000

روسيا

العالم العربي

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وقال نائب مدير المصالحة الروسي بين الأطراف المتنازعة في سوريا أوليغ إيغوروف، في إفادة صحفية، اليوم الثلاثاء، إنه "في الفترة من الساعة 13.50 إلى الساعة 14.02 يوم 24 أكتوبر/ تشرين الأول، شنت مقاتلتان تكتيكيتان تابعتان لسلاح الجو الإسرائيلي من طراز (إف -16) من أعلى مرتفعات الجولان ضربة جوية بـ8 صواريخ كروز على أهداف تقع في مدينة دمشق".وأشار إيغوروف إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي السورية أسقطت 4 من تلك الصواريخ، الحادث أسفر عن إصابة جنديين سوريين".واعتبر بوليانسكي في تصريحات أدلى بها خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أن أحد العوامل المزعزعة للاستقرار في سوريا هي الهجمات الإسرائيلية، "مع انتهاك منهجي للمجال الجوي لسوريا والدول العربية المجاورة، يتم خلالها توجيه ضربات ضد أهداف مدنية".وكان قد أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في العاصمة السورية دمشق، أمس الاثنين، بسماع دوي انفجارات في أجواء ريف دمشق الجنوبي.وقال مصدر عسكري سوري إنه في "حوالي الساعة 14,00 من ظهر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت عدداً منها، وأدى العدوان إلى إصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

https://sputnikarabic.ae/20221025/روسيا-تدين-تجاهل-الأمين-العام-للأمم-المتحدة-الهجمات-الإسرائيلية-على-أراض-سورية-1069474977.html

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