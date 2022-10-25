https://sputnikarabic.ae/20221025/الرئيس-الألماني-يتعهد-بمنح-أوكرانيا-أنظمة-صواريخ-متعددة-الإطلاق-1069481048.html
الرئيس الألماني يتعهد بمنح أوكرانيا أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق
الرئيس الألماني يتعهد بمنح أوكرانيا أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق
تعهد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بتسليم أوكرانيا أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق "مارس"، و4 مدافع بانزرهاوبتز 2000. 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T20:53+0000
2022-10-25T20:53+0000
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موسكو- سبوتنيك. جاءت تصريحات الرئيس الألماني خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء.وقال شتاينماير: "اليوم وعدت الرئيس (الأوكراني فولوديمير زيلنسكي) بأن إثنين من أنظمة مارس بالإضافة إلى 4 من مدافعنا بانزرهاوبتز 2000 ستنقل قريبا" إلى كييف.وأكد الرئيس الألماني أنه: "خلال الأيام القادمة، سيتم نقلها إلى أوكرانيا".وفي وقت سابق اليوم، وصل شتاينماير، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، في زيارة مفاجئة.وهذه أول زيارة يقوم بها الرئيس الألماني إلى أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في 24 فبراير/ شباط الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20220717/الرئيس-المصري-يتوجه-إلى-برلين-بناء-على-دعوة-من-المستشار-الألماني-1065179080.html
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أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا
أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا
الرئيس الألماني يتعهد بمنح أوكرانيا أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق
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تعهد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بتسليم أوكرانيا أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق "مارس"، و4 مدافع بانزرهاوبتز 2000.
موسكو- سبوتنيك. جاءت تصريحات الرئيس الألماني خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء.
وقال شتاينماير: "اليوم وعدت الرئيس (الأوكراني فولوديمير زيلنسكي) بأن إثنين من أنظمة مارس بالإضافة إلى 4 من مدافعنا بانزرهاوبتز 2000 ستنقل قريبا" إلى كييف.
وأكد الرئيس الألماني
أنه: "خلال الأيام القادمة، سيتم نقلها إلى أوكرانيا".
وفي وقت سابق اليوم، وصل شتاينماير، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، في زيارة مفاجئة.
وهذه أول زيارة يقوم بها الرئيس الألماني إلى أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في 24 فبراير/ شباط الماضي.