https://sputnikarabic.ae/20221025/الرئيس-الألماني-يتعهد-بمنح-أوكرانيا-أنظمة-صواريخ-متعددة-الإطلاق-1069481048.html

الرئيس الألماني يتعهد بمنح أوكرانيا أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق

الرئيس الألماني يتعهد بمنح أوكرانيا أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق

تعهد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بتسليم أوكرانيا أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق "مارس"، و4 مدافع بانزرهاوبتز 2000. 25.10.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار ألمانيا

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موسكو- سبوتنيك. جاءت تصريحات الرئيس الألماني خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء.وقال شتاينماير: "اليوم وعدت الرئيس (الأوكراني فولوديمير زيلنسكي) بأن إثنين من أنظمة مارس بالإضافة إلى 4 من مدافعنا بانزرهاوبتز 2000 ستنقل قريبا" إلى كييف.وأكد الرئيس الألماني أنه: "خلال الأيام القادمة، سيتم نقلها إلى أوكرانيا".وفي وقت سابق اليوم، وصل شتاينماير، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، في زيارة مفاجئة.وهذه أول زيارة يقوم بها الرئيس الألماني إلى أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في 24 فبراير/ شباط الماضي.

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