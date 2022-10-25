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الرئيس الإيراني يتهم الولايات المتحدة بـ"الإرهاب المعلوماتي"
الرئيس الإيراني يتهم الولايات المتحدة بـ"الإرهاب المعلوماتي"
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن الولايات المتحدة وبسبب عدم فعالية العقوبات، بدأت في استخدام "الإرهاب المعلوماتي". 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T07:51+0000
2022-10-25T07:51+0000
العالم
إيران
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وأضاف رئيسي في الاجتماع الـ 18 للجمعية العامة لمنظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ (أوانا) في طهران: "لقد أدركت الولايات المتحدة بالفعل أن العقوبات لا تجدي نفعا، لذلك، بدأت في استخدام أساليب أخرى... "الإرهاب المعلوماتي" هو المشكلة الرئيسية".وأشار الرئيس الإيراني لـ"سبوتنيك" إلى أن "واشنطن رتبت أعمال شغب في إيران، لكنها أخطأت في الحسابات".وتابع رئيسي: "لا يمكن وقف بناء عالم متعدد الأقطاب، هناك بالفعل العديد من مراكز قوة خارج العالم الغربي".وتأسست منظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ التي تتمتع بدعم من اليونسكو، عام1961 بهدف تسهيل تبادل المعلومات بين دول هذه المنطقة بعضوية 44 وكالة أنباء من 35 دولة. وتولت إيران رئاسة هذه المنظمة لفترة استمرت 3 سنوات من 1997 حتى 2000 وكانت عام 2016 نائباً للرئيس وهي حالياً عضو اللجنة التنفيذية لـ"أوانا".
https://sputnikarabic.ae/20221013/الرئيس-الإيراني-يقول-إن-الولايات-المتحدة-والكيان-الصهيوني-سبب-انعدام-الأمن-في-المنطقة-1068987244.html
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العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيس الإيراني يتهم الولايات المتحدة بـ"الإرهاب المعلوماتي"

07:51 GMT 25.10.2022
© AFP 2022 / ED JONESالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
© AFP 2022 / ED JONES
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قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن الولايات المتحدة وبسبب عدم فعالية العقوبات، بدأت في استخدام "الإرهاب المعلوماتي".
وأضاف رئيسي في الاجتماع الـ 18 للجمعية العامة لمنظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ (أوانا) في طهران: "لقد أدركت الولايات المتحدة بالفعل أن العقوبات لا تجدي نفعا، لذلك، بدأت في استخدام أساليب أخرى... "الإرهاب المعلوماتي" هو المشكلة الرئيسية".
وأشار الرئيس الإيراني لـ"سبوتنيك" إلى أن "واشنطن رتبت أعمال شغب في إيران، لكنها أخطأت في الحسابات".
وتابع رئيسي: "لا يمكن وقف بناء عالم متعدد الأقطاب، هناك بالفعل العديد من مراكز قوة خارج العالم الغربي".
الرئيس الأذربايجاني إلهام علييف ، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد التنينة في القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا في أستانا. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
الرئيس الإيراني يقول إن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني سبب انعدام الأمن في المنطقة
13 أكتوبر, 12:52 GMT
وتأسست منظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ التي تتمتع بدعم من اليونسكو، عام1961 بهدف تسهيل تبادل المعلومات بين دول هذه المنطقة بعضوية 44 وكالة أنباء من 35 دولة. وتولت إيران رئاسة هذه المنظمة لفترة استمرت 3 سنوات من 1997 حتى 2000 وكانت عام 2016 نائباً للرئيس وهي حالياً عضو اللجنة التنفيذية لـ"أوانا".
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