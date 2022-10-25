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https://sputnikarabic.ae/20221025/الرئيس-العراقي-يستقبل-سفير-تركيا-ويبحث-معه-العلاقات-الثنائية-1069448972.html
الرئيس العراقي يستقبل سفير تركيا ويبحث معه العلاقات الثنائية
الرئيس العراقي يستقبل سفير تركيا ويبحث معه العلاقات الثنائية
استقبل رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف رشيد، اليوم الثلاثاء، سفير تركيا لدى العراق علي رضا كوناي، في قصر السلام ببغداد، وبحثا العلاقات الثنائية المشتركة بين... 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T10:33+0000
2022-10-25T10:33+0000
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وبحسب بيان رئاسة الجمهورية: "في مستهل اللقاء، نقل السفير تحيات وتهاني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية، وتمنياته بالنجاح والتوفيق في مهام عمله، كما جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين".وأشار البيان، بحسب وكالة الأنباء العراقية، إلى أن الرئيس العراقي أكد "أهمية توطيد أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري وباقي المجالات تعزيزا للعلاقات المشتركة وبما يعود بالمنفعة المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين ويحقق الأمن والاستقرار المشترك".ونقل البيان عن السفير علي رضا كوناي، تأكيده "دعم بلاده لأمن واستقرار العراق، والرغبة في تعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها في المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يحقق تطلعات البلدين والشعبين".
https://sputnikarabic.ae/20221024/الرئيس-العراقي-المنتخب-يؤكد-للسفير-الروسي-استعداده-لتعزيز-العلاقات-مع-موسكو-1069411410.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

الرئيس العراقي يستقبل سفير تركيا ويبحث معه العلاقات الثنائية

10:33 GMT 25.10.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYEالرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد
الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYE
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استقبل رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف رشيد، اليوم الثلاثاء، سفير تركيا لدى العراق علي رضا كوناي، في قصر السلام ببغداد، وبحثا العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين.
وبحسب بيان رئاسة الجمهورية: "في مستهل اللقاء، نقل السفير تحيات وتهاني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية، وتمنياته بالنجاح والتوفيق في مهام عمله، كما جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين".
وأشار البيان، بحسب وكالة الأنباء العراقية، إلى أن الرئيس العراقي أكد "أهمية توطيد أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري وباقي المجالات تعزيزا للعلاقات المشتركة وبما يعود بالمنفعة المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين ويحقق الأمن والاستقرار المشترك".
الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد أثناء استقباله السفير الروسي البروس كوتراشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2022
الرئيس العراقي المنتخب يؤكد للسفير الروسي استعداده لتعزيز العلاقات مع موسكو
أمس, 12:41 GMT
ونقل البيان عن السفير علي رضا كوناي، تأكيده "دعم بلاده لأمن واستقرار العراق، والرغبة في تعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها في المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يحقق تطلعات البلدين والشعبين".
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