https://sputnikarabic.ae/20221025/السجن-3-سنوات-لأحد-عناصر-داعش-خطط-لهجوم-إرهابي-خلال-الكلاسيكو-في-إسبانيا-1069449074.html

السجن 3 سنوات لأحد عناصر "داعش" خطط لهجوم إرهابي خلال الكلاسيكو في إسبانيا

السجن 3 سنوات لأحد عناصر "داعش" خطط لهجوم إرهابي خلال الكلاسيكو في إسبانيا

قضت محكمة إسبانية، اليوم الثلاثاء، بالسجن 3 سنوات، بحق إرهابي كان ينوي تفجير طائرة دون طيار مزودة بمتفجرات خلال الكلاسيكو في كامب نو بمدينة برشلونة. 25.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-25T10:43+0000

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تنظيم داعش الإرهابي

نادي برشلونة

أخبار نادي ريال مدريد

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وبحسب وسائل إعلام إسبانية، حكم على الإرهابي محمد ياسين عمراني بالسجن ثلاث سنوات لمحاولته الهجوم على ملعب كامب نو خلال مباراة بين نادي برشلونة وريال مدريد.وبحسب لائحة الاتهام صدر أمر لعمراني، الذي انضم في عام 2020 إلى تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول) "بتفجير طائرة مسيرة في كامب نو" من أجل "تطهير حياته وتأمين مكانه في الجنة"، لأنه في شبابه كان يشرب الخمر وكان بعيدا كل البعد عن الدين.وجرت المحادثات بين عمراني (لم يتم الكشف عن جنسيته وعمره) والمشغل عام 2020 عبر تطبيق "تلغرام" للتأكد من أنها مشفرة.خلال المحاكمة التي جرت في المحكمة العليا بإسبانيا، طلب المدعي العام حبس عمراني لمدة تسع سنوات بتهمة الاتصال بمنظمة إرهابية نشطة، ولكن في النهاية تم توقيع صفقة معه، حيث اعترف بما نسب إليه وحكم عليه بالتالي بعقوبة مخففة.كان الهجوم المخطط له عبارة عن استخدام طائرة دون طيار، يتم إرفاق عبوة ناسفة بها، لتحليقها فوق الملعب أثناء الاحتفال بالكلاسيكو، وعندما تكون بالداخل، يتم تفجيرها.منذ ذلك الحين، بدأت عملية هدفها مهاجمة أكثر من 99 ألف شخص يتجمعون في كامب نو خلال كل نسخة من الكلاسيكو.على الرغم من أن التخفيضات في أعداد الجمهور بفضل الإجراءات الاحترازية عقب تفشي فيروس كورونا وأسباب مختلفة حالت دون تحقيق أهداف "داعش" هذه حتى الآن.

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تنظيم داعش الإرهابي, نادي برشلونة, أخبار نادي ريال مدريد