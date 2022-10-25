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https://sputnikarabic.ae/20221025/السلطات-الكويتية-تمنع-دخول-الأطعمة-الخاصة-بالمسافرين-القادمين-من-3-دول-عربية--1069448801.html
السلطات الكويتية تمنع دخول الأطعمة الخاصة بالمسافرين القادمين من 3 دول عربية
السلطات الكويتية تمنع دخول الأطعمة الخاصة بالمسافرين القادمين من 3 دول عربية
قالت تقارير إعلامية محلية إن السلطات الكويتية طالبت أجهزة المطارات والموانئ بمنع دخول أي أطعمة خاصة مع المسافرين القادمين من 3 دول عربية. 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T10:27+0000
2022-10-25T10:27+0000
الكويت
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ووفقا لما نقلته القبس عن "مصادر مطلعة"، فقد طالبت وزارة الصحة الكويتية سلطات المطارات والموانئ بمنع دخول أي أطعمة خاصة مع المسافرين القادمين من العراق وسوريا ولبنان.وعللت الوزارة الكويتية قرارها بأن هذه الدول الثلاث ينتشر فيها مرض الكوليرا، ومن الضروري الالتزام بالإجراءات الوقائية، وخاصة التوصيات التي تخص مرض الكوليرا.وفي أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، كشفت منظمة الصحة العالمية، عن تسجيل ما يزيد عن 10 آلاف حالة إصابة بوباء الكوليرا في سوريا خلال الأسابيع الأخيرة، وأكد رئيس المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي أن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2022، أبلغت 27 دولة عن تفشي المرض.طالع أيضا: الصحة السورية تعلن وصول عدد ضحايا الكوليرا إلى 338 إصابة و29 وفاة
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي

السلطات الكويتية تمنع دخول الأطعمة الخاصة بالمسافرين القادمين من 3 دول عربية

10:27 GMT 25.10.2022
© Twitter/masralarabiaمطار الكويت
مطار الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
© Twitter/masralarabia
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قالت تقارير إعلامية محلية إن السلطات الكويتية طالبت أجهزة المطارات والموانئ بمنع دخول أي أطعمة خاصة مع المسافرين القادمين من 3 دول عربية.
ووفقا لما نقلته القبس عن "مصادر مطلعة"، فقد طالبت وزارة الصحة الكويتية سلطات المطارات والموانئ بمنع دخول أي أطعمة خاصة مع المسافرين القادمين من العراق وسوريا ولبنان.
وعللت الوزارة الكويتية قرارها بأن هذه الدول الثلاث ينتشر فيها مرض الكوليرا، ومن الضروري الالتزام بالإجراءات الوقائية، وخاصة التوصيات التي تخص مرض الكوليرا.

ووباء الكوليرا هو مرض بكتيري يتسبب في إسهال يهدد الحياة وينتقل غالبا عن طريق مياه الشرب الملوثة ببراز الأشخاص المصابين، حيث يؤكد الأطباء إمكانية وفاة المصابين إذا لم يحصلوا على الرعاية الطبية العاجلة في غضون ساعات قليلة.

وفي أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، كشفت منظمة الصحة العالمية، عن تسجيل ما يزيد عن 10 آلاف حالة إصابة بوباء الكوليرا في سوريا خلال الأسابيع الأخيرة، وأكد رئيس المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي أن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2022، أبلغت 27 دولة عن تفشي المرض.
طالع أيضا: الصحة السورية تعلن وصول عدد ضحايا الكوليرا إلى 338 إصابة و29 وفاة
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