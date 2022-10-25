عربي
روسيا توسع قائمة ممثلي الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول روسيا ردا على بروكسيل
https://sputnikarabic.ae/20221025/السلطات-اللبنانية-تعلن-ضبط-160-ألف-حبة-كبتاغون-كانت-في-طريقها-إلى-سلطنة-عمان-1069472656.html
السلطات اللبنانية تعلن ضبط 160 ألف حبة كبتاغون كانت في طريقها إلى سلطنة عمان
السلطات اللبنانية تعلن ضبط 160 ألف حبة كبتاغون كانت في طريقها إلى سلطنة عمان
تمكنت السلطات اللبنانية من إحباط محاولة تهريب 160 ألف حبة كبتاغون مخدرة كانت في طريقها إلى سلطنة عمان. 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T16:29+0000
2022-10-25T16:29+0000
لبنان
أخبار لبنان
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/18/1050518426_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_2615e2a7869f95d01c4427bc33cce61b.jpg
ووفق بيان نشره موقع النشرة، أعلنت مديرية الجمارك اللبنانية، أن عناصرها قامت اليوم الثلاثاء، بضبط نحو 160 ألف حبة كبتاغون مخدرة".ولفت البيان إلى أن الكمية المهربة كانت "مخبأة بطريقة احترافية ومتجهة إلى سلطنة عمان عن طريق الدوحة".وفيما أوضحت أن عملية الضبط تمت بالتعاون مع أجهزة الأمن المسؤولة في مطار بيروت الدولي، أكدت أن المسؤول عن عملية التهريب تم توقيفه، ويخضع للتحقيق تحت إشراف القضاء المختص.طالع أيضا: صحيفة عربية تكشف تفاصيل جديدة عن شبكة تهريب المخدرات إلى ​دول الخليج من لبنان
https://sputnikarabic.ae/20220123/وكالة-مقترحات-الكويت-بشأن-لبنان-تشمل-تشديد-الرقابة-على-الصادرات-للخليج-ومنع-تهريب-المخدرات-1056879900.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/18/1050518426_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6720ef8c6c65fd837ab4594334733855.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي

السلطات اللبنانية تعلن ضبط 160 ألف حبة كبتاغون كانت في طريقها إلى سلطنة عمان

16:29 GMT 25.10.2022
© Sputnik . Osama Diopالسلطات السورية تضبط 4 مليون حبة "كبتاغون" مخدر قادمة من لبنان
السلطات السورية تضبط 4 مليون حبة كبتاغون مخدر قادمة من لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
© Sputnik . Osama Diop
تابعنا عبرTelegram
تمكنت السلطات اللبنانية من إحباط محاولة تهريب 160 ألف حبة كبتاغون مخدرة كانت في طريقها إلى سلطنة عمان.
ووفق بيان نشره موقع النشرة، أعلنت مديرية الجمارك اللبنانية، أن عناصرها قامت اليوم الثلاثاء، بضبط نحو 160 ألف حبة كبتاغون مخدرة".
جبيل علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
وكالة: مقترحات الكويت بشأن لبنان تشمل تشديد الرقابة على الصادرات للخليج ومنع تهريب المخدرات
23 يناير, 15:13 GMT
ولفت البيان إلى أن الكمية المهربة كانت "مخبأة بطريقة احترافية ومتجهة إلى سلطنة عمان عن طريق الدوحة".
وفيما أوضحت أن عملية الضبط تمت بالتعاون مع أجهزة الأمن المسؤولة في مطار بيروت الدولي، أكدت أن المسؤول عن عملية التهريب تم توقيفه، ويخضع للتحقيق تحت إشراف القضاء المختص.
طالع أيضا: صحيفة عربية تكشف تفاصيل جديدة عن شبكة تهريب المخدرات إلى ​دول الخليج من لبنان
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди в метро в Харькове - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала