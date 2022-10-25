https://sputnikarabic.ae/20221025/السلطات-اللبنانية-تعلن-ضبط-160-ألف-حبة-كبتاغون-كانت-في-طريقها-إلى-سلطنة-عمان-1069472656.html
السلطات اللبنانية تعلن ضبط 160 ألف حبة كبتاغون كانت في طريقها إلى سلطنة عمان
السلطات اللبنانية تعلن ضبط 160 ألف حبة كبتاغون كانت في طريقها إلى سلطنة عمان
تمكنت السلطات اللبنانية من إحباط محاولة تهريب 160 ألف حبة كبتاغون مخدرة كانت في طريقها إلى سلطنة عمان. 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T16:29+0000
2022-10-25T16:29+0000
2022-10-25T16:29+0000
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ووفق بيان نشره موقع النشرة، أعلنت مديرية الجمارك اللبنانية، أن عناصرها قامت اليوم الثلاثاء، بضبط نحو 160 ألف حبة كبتاغون مخدرة".ولفت البيان إلى أن الكمية المهربة كانت "مخبأة بطريقة احترافية ومتجهة إلى سلطنة عمان عن طريق الدوحة".وفيما أوضحت أن عملية الضبط تمت بالتعاون مع أجهزة الأمن المسؤولة في مطار بيروت الدولي، أكدت أن المسؤول عن عملية التهريب تم توقيفه، ويخضع للتحقيق تحت إشراف القضاء المختص.طالع أيضا: صحيفة عربية تكشف تفاصيل جديدة عن شبكة تهريب المخدرات إلى دول الخليج من لبنان
https://sputnikarabic.ae/20220123/وكالة-مقترحات-الكويت-بشأن-لبنان-تشمل-تشديد-الرقابة-على-الصادرات-للخليج-ومنع-تهريب-المخدرات-1056879900.html
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لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
السلطات اللبنانية تعلن ضبط 160 ألف حبة كبتاغون كانت في طريقها إلى سلطنة عمان
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تمكنت السلطات اللبنانية من إحباط محاولة تهريب 160 ألف حبة كبتاغون مخدرة كانت في طريقها إلى سلطنة عمان.