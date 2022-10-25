https://sputnikarabic.ae/20221025/الصين-تأمل-أن-تسير-علاقتها-مع-بريطانيا-على-المسار-الصحيح-بعد-تعيين-ريشي-سوناك-رئيسا-للوزراء--1069456791.html
الصين تأمل أن تسير علاقتها مع بريطانيا على المسار الصحيح بعد تعيين ريشي سوناك رئيسا للوزراء
الصين تأمل أن تسير علاقتها مع بريطانيا على المسار الصحيح بعد تعيين ريشي سوناك رئيسا للوزراء
علقت الصين، اليوم الثلاثاء، على تعيين ريشي سوناك، رئيسا لوزراء بريطانيا. 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T13:05+0000
2022-10-25T13:05+0000
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في مؤتمر صحفي، إن "الصين والمملكة المتحدة تحملان مسؤولية مشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية السليمة، وهو ما يصب في مصلحة الشعبين".وأضاف: "نأمل أن تعمل المملكة المتحدة مع الصين لدفع العلاقات على المسار الصحيح".وكانت وزارة الخارجية الصينية علقت بعد تقديم رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس، أن "بكين تأمل في تعزيز العلاقات مع المملكة المتحدة على المسار الصحيح على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة".وانتخب حزب المحافظين السياسي ووزير الخزانة البريطاني الأسبق، ريشي سوناك، يوم أمس الاثنين، زعيما للحزب، وبذلك تقرر أن يصبح رئيسا للوزراء، بعدما فشلت منافسته بيني موردونت في تأمين 100 صوت من زملائها في البرلمان، والضرورية لترشيحها أمامه.فيما أصدر قصر باكينغهام بيانا أشار فيه إلى أن الملك تشارلز الثالث قبل استقالة رئيسة الحكومة السابقة ليز تراس.
https://sputnikarabic.ae/20220905/صحيفة-صينية-يجب-ألا-تعتبر-ليز-تراس-أن-التشدد-مع-الصين-أمر-روتيني-1067304791.html
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الصين, بريطانيا, العالم
الصين تأمل أن تسير علاقتها مع بريطانيا على المسار الصحيح بعد تعيين ريشي سوناك رئيسا للوزراء
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علقت الصين، اليوم الثلاثاء، على تعيين ريشي سوناك، رئيسا لوزراء بريطانيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في مؤتمر صحفي
، إن "الصين والمملكة المتحدة تحملان مسؤولية مشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية السليمة، وهو ما يصب في مصلحة الشعبين".
وأضاف: "نأمل أن تعمل المملكة المتحدة مع الصين لدفع العلاقات على المسار الصحيح".
وكانت وزارة الخارجية الصينية علقت بعد تقديم رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس
، أن "بكين تأمل في تعزيز العلاقات مع المملكة المتحدة على المسار الصحيح على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة".
وانتخب
حزب المحافظين السياسي ووزير الخزانة البريطاني الأسبق، ريشي سوناك، يوم أمس الاثنين، زعيما للحزب، وبذلك تقرر أن يصبح رئيسا للوزراء، بعدما فشلت منافسته بيني موردونت في تأمين 100 صوت من زملائها في البرلمان، والضرورية لترشيحها أمامه.
فيما أصدر قصر باكينغهام بيانا أشار فيه إلى أن الملك تشارلز الثالث قبل استقالة رئيسة الحكومة السابقة ليز تراس.