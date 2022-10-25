https://sputnikarabic.ae/20221025/الكرملين-يعلق-على-تعيين-سوناك-رئيسا-للحكومة-البريطانية-1069450414.html
الكرملين يعلق على تعيين سوناك رئيسا للحكومة البريطانية
الكرملين يعلق على تعيين سوناك رئيسا للحكومة البريطانية
أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين لا يعقد آمالا بحدوث تطورات إيجابية في العلاقات مع لندن بعد وصول رئيس وزراء جديد. 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T11:03+0000
2022-10-25T11:03+0000
2022-10-25T11:03+0000
روسيا
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ورد بيسكوف على سؤال بهذا الخصوص قائلا: "لا في الوقت الحالي لا نرى أي شروط مسبقة ولا توجد أسباب ولا آمال في حدوث أي تطورات إيجابية في المستقبل المنظور".وأكد بالقول إن "روسيا تظل منفتحة ومستعدة لمناقشة أصعب القضايا على طاولة المفاوضات".وانتخب حزب المحافظين السياسي ووزير الخزانة البريطاني الأسبق، ريشي سوناك، يوم أمس الاثنين، زعيما للحزب، وبذلك تقرر أن يصبح رئيسا للوزراء، بعدما فشلت منافسته بيني موردونت في تأمين 100 صوت من زملائها في البرلمان، والضرورية لترشيحها أمامه.فيما أصدر قصر باكينغهام بيانا أشار فيه إلى أن الملك تشارلز الثالث قبل استقالة رئيسة الحكومة السابقة ليز تراس.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الكرملين يعلق على تعيين سوناك رئيسا للحكومة البريطانية
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أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين لا يعقد آمالا بحدوث تطورات إيجابية في العلاقات مع لندن بعد وصول رئيس وزراء جديد.
ورد بيسكوف على سؤال بهذا الخصوص قائلا: "لا في الوقت الحالي لا نرى أي شروط مسبقة ولا توجد أسباب ولا آمال في حدوث أي تطورات إيجابية في المستقبل المنظور".
وأكد بالقول إن "روسيا تظل منفتحة ومستعدة لمناقشة أصعب القضايا على طاولة المفاوضات".
وانتخب
حزب المحافظين السياسي ووزير الخزانة البريطاني الأسبق، ريشي سوناك، يوم أمس الاثنين، زعيما للحزب، وبذلك تقرر أن يصبح رئيسا للوزراء، بعدما فشلت منافسته بيني موردونت في تأمين 100 صوت من زملائها في البرلمان، والضرورية لترشيحها أمامه.
فيما أصدر قصر باكينغهام بيانا أشار فيه إلى أن الملك تشارلز الثالث قبل استقالة رئيسة الحكومة السابقة ليز تراس.