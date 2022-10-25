https://sputnikarabic.ae/20221025/الملك-تشارلز-الثالث-يستقبل-سوناك-لتكليفه-بتشكيل-الحكومة-الجديدة-لبريطانيا-1069449607.html

الملك تشارلز الثالث يستقبل سوناك لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة لبريطانيا

الملك تشارلز الثالث يستقبل سوناك لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة لبريطانيا

يستقبل ملك بريطانيا تشارلز الثالث، اليوم الثلاثاء، زعيم حزب المحافظين الجديد ريشي سوناك لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد وقت قصير من قبول الملك... 25.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-25T10:51+0000

2022-10-25T10:51+0000

2022-10-25T10:51+0000

العالم

أخبار العالم الآن

بريطانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0c/1067618512_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_b0d327d8db5b311418bccc7b5d3db91f.jpg

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وسائل إعلام بريطانية، أن الملك تشارلز الثالث يستقبل سوناك، حيث سيكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد.وانتخب حزب المحافظين السياسي ووزير الخزانة البريطاني الأسبق، ريشي سوناك، اليوم الاثنين، زعيما للحزب، وبذلك تقرر أن يصبح رئيسا للوزراء، بعدما فشلت منافسته بيني موردونت في تأمين 100 صوت من زملائها في البرلمان، والضرورية لترشيحها أمامه.وتعتبر ليز تراس أقل رئيسة للوزراء مكوثا في الحكم في تاريخ بريطانيا، حيث بقيت في المنصب لمدة 45 يوما فقط، وبقيت لبعض الوقت لحين تعيين خلف لها.وتعرضت إدارة تراس لانتقادات شديدة بسبب سياستها الاقتصادية التي أثبتت عدم قدرتها على كبح جماح التضخم وارتفاع الأسعار، كما أثارت مخاوف بشأن زيادة الدين العام.وأعلن عما يسمى بالميزانية المصغرة، في 23 سبتمبر/ أيلول، من قبل وزير الخزانة آنذاك كواسي كوارتنغ، الذي اضطر إلى التنحي بعد موجة غضب واسعة. ألغت الحكومة الخطة لاحقا.بعد إعلان الخطة، ارتفع العائد على السندات الحكومية البريطانية لأجل خمس سنوات إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008، عند 4.6%، ما يعني انخفاض الطلب على سندات الدين، وانخفاض الجنيه إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 1.054 دولار.

https://sputnikarabic.ae/20221024/ليز-تراس-تعلق-على-انتخاب-ريشي-سوناك-رئيسا-لوزراء-بريطانيا-خلفا-لها-1069420046.html

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, بريطانيا