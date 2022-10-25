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الملك تشارلز الثالث يستقبل سوناك لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة لبريطانيا
الملك تشارلز الثالث يستقبل سوناك لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة لبريطانيا
يستقبل ملك بريطانيا تشارلز الثالث، اليوم الثلاثاء، زعيم حزب المحافظين الجديد ريشي سوناك لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد وقت قصير من قبول الملك... 25.10.2022, سبوتنيك عربي
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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وسائل إعلام بريطانية، أن الملك تشارلز الثالث يستقبل سوناك، حيث سيكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد.وانتخب حزب المحافظين السياسي ووزير الخزانة البريطاني الأسبق، ريشي سوناك، اليوم الاثنين، زعيما للحزب، وبذلك تقرر أن يصبح رئيسا للوزراء، بعدما فشلت منافسته بيني موردونت في تأمين 100 صوت من زملائها في البرلمان، والضرورية لترشيحها أمامه.وتعتبر ليز تراس أقل رئيسة للوزراء مكوثا في الحكم في تاريخ بريطانيا، حيث بقيت في المنصب لمدة 45 يوما فقط، وبقيت لبعض الوقت لحين تعيين خلف لها.وتعرضت إدارة تراس لانتقادات شديدة بسبب سياستها الاقتصادية التي أثبتت عدم قدرتها على كبح جماح التضخم وارتفاع الأسعار، كما أثارت مخاوف بشأن زيادة الدين العام.وأعلن عما يسمى بالميزانية المصغرة، في 23 سبتمبر/ أيلول، من قبل وزير الخزانة آنذاك كواسي كوارتنغ، الذي اضطر إلى التنحي بعد موجة غضب واسعة. ألغت الحكومة الخطة لاحقا.بعد إعلان الخطة، ارتفع العائد على السندات الحكومية البريطانية لأجل خمس سنوات إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008، عند 4.6%، ما يعني انخفاض الطلب على سندات الدين، وانخفاض الجنيه إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 1.054 دولار.
https://sputnikarabic.ae/20221024/ليز-تراس-تعلق-على-انتخاب-ريشي-سوناك-رئيسا-لوزراء-بريطانيا-خلفا-لها-1069420046.html
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العالم, أخبار العالم الآن, بريطانيا
العالم, أخبار العالم الآن, بريطانيا

الملك تشارلز الثالث يستقبل سوناك لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة لبريطانيا

10:51 GMT 25.10.2022
© AP Photo / Victoria Jones/Poolالملك تشارلز الثالث يوقع قسمًا لدعم أمن الكنيسة في اسكتلندا خلال مجلس الانضمام في قصر سانت جيمس ، لندن، إنجلترا 10 سبتمبر 2022، حيث تم إعلان الملك تشارلز الثالث ملكًا رسميًا.
الملك تشارلز الثالث يوقع قسمًا لدعم أمن الكنيسة في اسكتلندا خلال مجلس الانضمام في قصر سانت جيمس ، لندن، إنجلترا 10 سبتمبر 2022، حيث تم إعلان الملك تشارلز الثالث ملكًا رسميًا. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
© AP Photo / Victoria Jones/Pool
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يستقبل ملك بريطانيا تشارلز الثالث، اليوم الثلاثاء، زعيم حزب المحافظين الجديد ريشي سوناك لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد وقت قصير من قبول الملك لاستقالة رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس.
القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وسائل إعلام بريطانية، أن الملك تشارلز الثالث يستقبل سوناك، حيث سيكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد.
وانتخب حزب المحافظين السياسي ووزير الخزانة البريطاني الأسبق، ريشي سوناك، اليوم الاثنين، زعيما للحزب، وبذلك تقرر أن يصبح رئيسا للوزراء، بعدما فشلت منافسته بيني موردونت في تأمين 100 صوت من زملائها في البرلمان، والضرورية لترشيحها أمامه.
فيما أصدر قصر باكينغهام بيانا أشار فيه إلى أن الملك تشارلز الثالث قبل استقالة رئيسة الحكومة السابقة ليز تراس.
وتعتبر ليز تراس أقل رئيسة للوزراء مكوثا في الحكم في تاريخ بريطانيا، حيث بقيت في المنصب لمدة 45 يوما فقط، وبقيت لبعض الوقت لحين تعيين خلف لها.
وتعرضت إدارة تراس لانتقادات شديدة بسبب سياستها الاقتصادية التي أثبتت عدم قدرتها على كبح جماح التضخم وارتفاع الأسعار، كما أثارت مخاوف بشأن زيادة الدين العام.
رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس، لندن، إنجلترا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2022
ليز تراس تعلق على انتخاب ريشي سوناك رئيسا لوزراء بريطانيا خلفا لها
أمس, 14:26 GMT
وأعلن عما يسمى بالميزانية المصغرة، في 23 سبتمبر/ أيلول، من قبل وزير الخزانة آنذاك كواسي كوارتنغ، الذي اضطر إلى التنحي بعد موجة غضب واسعة. ألغت الحكومة الخطة لاحقا.
بعد إعلان الخطة، ارتفع العائد على السندات الحكومية البريطانية لأجل خمس سنوات إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008، عند 4.6%، ما يعني انخفاض الطلب على سندات الدين، وانخفاض الجنيه إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 1.054 دولار.
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