عربي
https://sputnikarabic.ae/20221025/انفجار-سيارة-بالقرب-من-مبنى-التلفزيون-في-مدينة-ميليتوبول-بمقاطعة-زابوروجيه-1069436795.html
انفجار يستهدف مبنى التلفزيون في مدينة ميليتوبول بمقاطعة زابوروجيه
انفجار يستهدف مبنى التلفزيون في مدينة ميليتوبول بمقاطعة زابوروجيه
أعلن عضو إدارة مقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف، صباح اليوم الثلاثاء، عن انفجار سيارة بالقرب من مبنى التلفزيون في مدينة ميليتوبول بمقاطعة زابوروجيه. 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T06:11+0000
2022-10-25T07:01+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104583/49/1045834994_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d0baa650a00469fdc59bb70b28b23bc3.jpg
وقال روغوف إن الانفجار استهدف مبنى تلفزيون "ZaTV" في مدينة مليتوبول الواقعة في مقاطعة زابوروجيه، مشيرا إلى أن عبوة ناسفة مركبة وضعت في المكان.وأضاف روغوف: "وقع عمل إرهابي بالقرب من مبنى شركة التلفزيون الإقليمية، ووفقا للمعلومات المتاحة في الوقت الحالي انفجرت عبوة ناسفة". وذكر أن الانفجار أدى إلى إتلاف واجهة المبنى ونوافذه، وأن خدمات الطوارئ تعمل في الموقع والسلطات تحقق بالحادث.وفي سياق متصل، أعلن ألكسندر مالكيفيتش، النائب الأول لرئيس لجنة الغرفة المدنية في روسيا لتطوير مجتمع المعلومات ووسائل الإعلام والاتصال الجماهيري عن إصابة خمس مواطنين بجروح مختلفة نتيجة المتفجرة التي تزن حوالي 2 كلغ بحسب التحقيقات الأخيرة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104583/49/1045834994_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_302754a0db9c59dd013947f1820d5352.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

انفجار يستهدف مبنى التلفزيون في مدينة ميليتوبول بمقاطعة زابوروجيه

06:11 GMT 25.10.2022 (تم التحديث: 07:01 GMT 25.10.2022)
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورانفجار عبوة غاز في عمارة سكنية في كييف، أوكرانيا 21 يونيو 2020
انفجار عبوة غاز في عمارة سكنية في كييف، أوكرانيا 21 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
© Sputnik . Stringer
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن عضو إدارة مقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف، صباح اليوم الثلاثاء، عن انفجار سيارة بالقرب من مبنى التلفزيون في مدينة ميليتوبول بمقاطعة زابوروجيه.
وقال روغوف إن الانفجار استهدف مبنى تلفزيون "ZaTV" في مدينة مليتوبول الواقعة في مقاطعة زابوروجيه، مشيرا إلى أن عبوة ناسفة مركبة وضعت في المكان.
وأضاف روغوف: "وقع عمل إرهابي بالقرب من مبنى شركة التلفزيون الإقليمية، ووفقا للمعلومات المتاحة في الوقت الحالي انفجرت عبوة ناسفة".
وذكر أن الانفجار أدى إلى إتلاف واجهة المبنى ونوافذه، وأن خدمات الطوارئ تعمل في الموقع والسلطات تحقق بالحادث.
وفي سياق متصل، أعلن ألكسندر مالكيفيتش، النائب الأول لرئيس لجنة الغرفة المدنية في روسيا لتطوير مجتمع المعلومات ووسائل الإعلام والاتصال الجماهيري عن إصابة خمس مواطنين بجروح مختلفة نتيجة المتفجرة التي تزن حوالي 2 كلغ بحسب التحقيقات الأخيرة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди в метро в Харькове - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала