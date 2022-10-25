https://sputnikarabic.ae/20221025/انفجار-سيارة-بالقرب-من-مبنى-التلفزيون-في-مدينة-ميليتوبول-بمقاطعة-زابوروجيه-1069436795.html
انفجار يستهدف مبنى التلفزيون في مدينة ميليتوبول بمقاطعة زابوروجيه
انفجار يستهدف مبنى التلفزيون في مدينة ميليتوبول بمقاطعة زابوروجيه
أعلن عضو إدارة مقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف، صباح اليوم الثلاثاء، عن انفجار سيارة بالقرب من مبنى التلفزيون في مدينة ميليتوبول بمقاطعة زابوروجيه. 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T06:11+0000
2022-10-25T06:11+0000
2022-10-25T07:01+0000
روسيا
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وقال روغوف إن الانفجار استهدف مبنى تلفزيون "ZaTV" في مدينة مليتوبول الواقعة في مقاطعة زابوروجيه، مشيرا إلى أن عبوة ناسفة مركبة وضعت في المكان.وأضاف روغوف: "وقع عمل إرهابي بالقرب من مبنى شركة التلفزيون الإقليمية، ووفقا للمعلومات المتاحة في الوقت الحالي انفجرت عبوة ناسفة". وذكر أن الانفجار أدى إلى إتلاف واجهة المبنى ونوافذه، وأن خدمات الطوارئ تعمل في الموقع والسلطات تحقق بالحادث.وفي سياق متصل، أعلن ألكسندر مالكيفيتش، النائب الأول لرئيس لجنة الغرفة المدنية في روسيا لتطوير مجتمع المعلومات ووسائل الإعلام والاتصال الجماهيري عن إصابة خمس مواطنين بجروح مختلفة نتيجة المتفجرة التي تزن حوالي 2 كلغ بحسب التحقيقات الأخيرة.
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روسيا
انفجار يستهدف مبنى التلفزيون في مدينة ميليتوبول بمقاطعة زابوروجيه
06:11 GMT 25.10.2022 (تم التحديث: 07:01 GMT 25.10.2022) تابعنا عبر
أعلن عضو إدارة مقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف، صباح اليوم الثلاثاء، عن انفجار سيارة بالقرب من مبنى التلفزيون في مدينة ميليتوبول بمقاطعة زابوروجيه.
وقال روغوف إن الانفجار استهدف مبنى تلفزيون "ZaTV" في مدينة مليتوبول الواقعة في مقاطعة زابوروجيه، مشيرا إلى أن عبوة ناسفة مركبة وضعت في المكان.
وأضاف روغوف: "وقع عمل إرهابي بالقرب من مبنى شركة التلفزيون الإقليمية، ووفقا للمعلومات المتاحة في الوقت الحالي انفجرت عبوة ناسفة".
وذكر أن الانفجار أدى إلى إتلاف واجهة المبنى ونوافذه، وأن خدمات الطوارئ تعمل في الموقع والسلطات تحقق بالحادث.
وفي سياق متصل، أعلن ألكسندر مالكيفيتش، النائب الأول لرئيس لجنة الغرفة المدنية في روسيا لتطوير مجتمع المعلومات ووسائل الإعلام والاتصال الجماهيري عن إصابة خمس مواطنين بجروح مختلفة نتيجة المتفجرة التي تزن حوالي 2 كلغ بحسب التحقيقات الأخيرة.