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https://sputnikarabic.ae/20221025/بكين-تتجنب-التعليق-على-إمكانية-لقاء-الرئيس-الصيني-مع-نظيره-الأمريكي-1069440292.html
بكين تتجنب التعليق على إمكانية لقاء الرئيس الصيني مع نظيره الأمريكي
بكين تتجنب التعليق على إمكانية لقاء الرئيس الصيني مع نظيره الأمريكي
تجنب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، التعليق على سؤال بشأن إمكانية عقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ على... 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T08:39+0000
2022-10-25T08:39+0000
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وقال وانغ وين ردا على سؤال من أحد الصحفيين حول اجتماع محتمل لزعيمي البلدين في القمة "في الوقت الحالي ليس لدي معلومات عن هذه القضية".وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الولايات المتحدة والصين تستكشفان إمكانية عقد اجتماع بين الزعيمين، جو بايدن وشي جين بينغ، على هامش قمة مجموعة العشرين المقبلة.وكان الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، قد أعلن أنه وجه الدعوة إلى بوتين لحضور قمة العشرين، وذلك رغم الضغوط الغربية لإقناع إندونيسيا بعدم توجيه الدعوة إلى روسيا لحضور هذا الاجتماع بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
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بكين تتجنب التعليق على إمكانية لقاء الرئيس الصيني مع نظيره الأمريكي

08:39 GMT 25.10.2022
© Sputnik . Павел Львов / الانتقال إلى بنك الصورمدينة بكين
مدينة بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
© Sputnik . Павел Львов
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تجنب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، التعليق على سؤال بشأن إمكانية عقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة مجموعة العشرين المقبلة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وقال وانغ وين ردا على سؤال من أحد الصحفيين حول اجتماع محتمل لزعيمي البلدين في القمة "في الوقت الحالي ليس لدي معلومات عن هذه القضية".
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الولايات المتحدة والصين تستكشفان إمكانية عقد اجتماع بين الزعيمين، جو بايدن وشي جين بينغ، على هامش قمة مجموعة العشرين المقبلة.
وكان الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، قد أعلن أنه وجه الدعوة إلى بوتين لحضور قمة العشرين، وذلك رغم الضغوط الغربية لإقناع إندونيسيا بعدم توجيه الدعوة إلى روسيا لحضور هذا الاجتماع بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
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