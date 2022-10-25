عربي
بوتين يترأس اجتماعا للمجلس التنسيقي التابع للحكومة حول احتياجات القوات المسلحة الروسية
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221025/بوتين-يترأس-اجتماعا-للمجلس-التنسيقي-التابع-للحكومة-حول-احتياجات-القوات-المسلحة-الروسية-1069467310.html
بوتين يترأس اجتماعا للمجلس التنسيقي التابع للحكومة حول احتياجات القوات المسلحة الروسية
بوتين يترأس اجتماعا للمجلس التنسيقي التابع للحكومة حول احتياجات القوات المسلحة الروسية
يترأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، اجتماعا للمجلس التنسيقي التابع للحكومة الروسية حول احتياجات القوات المسلحة الروسية. 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T14:24+0000
2022-10-25T14:58+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0d/1048961517_0:0:3113:1751_1920x0_80_0_0_0095bf44f23cdecc69508fd32f8058c2.jpg
وشدد بوتين خلال الاجتماع على الحاجة إلى تنسيق واسع وعميق بين جميع القطاعات، بدأ من الاقتصادية والمؤسسات الحكومية وصولا إلى المناطق.وقال بوتين: "وهذا، بالطبع، لا يمكن أن يتم دون تنسيق واسع وعميق بين جميع مجالات الأنشطة، وجميع الهياكل، وجميع الوزارات والإدارات ومجموعة متنوعة من التوجهات بين كتلة السلطة والكتلة الاقتصادية ومناطق روسيا الاتحادية، ولهذا السبب، في الواقع، تم إنشاء المجلس التنسيقي".وتابع الرئيس الروسي: "في عملنا، بالطبع، لا يمكن للمرء أن ينطلق ببساطة من بعض المعايير الموضوعة في وقت سابق. لقد تم إنشاؤها في أوقات غير معروفة وفي ظروف مختلفة تماما، لذلك أوجه انتباهكم إلى المعايير، ولكن عليكم إما تغييرها أو تكييفها بهذه الطريقة، بالطبع دون أي انتهاك للقانون".يذكر أنه بتاريخ الـ21 أكتوبر/ تشرين الأول، وقع الرئيس الروسي مرسوما بالموافقة على اللوائح الخاصة بالمجلس التنسيقي وتشكيلته.ومن مهام المجلس التنسيقي اتخاذ قرارات بشأن تزويد القوات المسلحة الروسية بالأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة والعتاد والموارد.
https://sputnikarabic.ae/20221024/بوتين-يبعث-رسالة-تهنئة-لرشيد-بمناسبة-توليه-رئاسة-العراق-1069410724.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0d/1048961517_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_61b82ed8822b0720f4dcbdfcb276a429.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

بوتين يترأس اجتماعا للمجلس التنسيقي التابع للحكومة حول احتياجات القوات المسلحة الروسية

14:24 GMT 25.10.2022 (تم التحديث: 14:58 GMT 25.10.2022)
© Sputnik . Sergei Ilyin / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع افتراضي مع ممثلي الحكومة الروسية، في مقره نوفور أوغاروفو، ضواحي موسكو، روسيا 13 مايو 2021
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع افتراضي مع ممثلي الحكومة الروسية، في مقره نوفور أوغاروفو، ضواحي موسكو، روسيا 13 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
© Sputnik . Sergei Ilyin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
يتبع
يترأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، اجتماعا للمجلس التنسيقي التابع للحكومة الروسية حول احتياجات القوات المسلحة الروسية.
وشدد بوتين خلال الاجتماع على الحاجة إلى تنسيق واسع وعميق بين جميع القطاعات، بدأ من الاقتصادية والمؤسسات الحكومية وصولا إلى المناطق.
وقال بوتين: "وهذا، بالطبع، لا يمكن أن يتم دون تنسيق واسع وعميق بين جميع مجالات الأنشطة، وجميع الهياكل، وجميع الوزارات والإدارات ومجموعة متنوعة من التوجهات بين كتلة السلطة والكتلة الاقتصادية ومناطق روسيا الاتحادية، ولهذا السبب، في الواقع، تم إنشاء المجلس التنسيقي".
وتابع الرئيس الروسي: "في عملنا، بالطبع، لا يمكن للمرء أن ينطلق ببساطة من بعض المعايير الموضوعة في وقت سابق. لقد تم إنشاؤها في أوقات غير معروفة وفي ظروف مختلفة تماما، لذلك أوجه انتباهكم إلى المعايير، ولكن عليكم إما تغييرها أو تكييفها بهذه الطريقة، بالطبع دون أي انتهاك للقانون".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2022
بوتين يبعث رسالة تهنئة لرشيد بمناسبة توليه رئاسة العراق
أمس, 12:33 GMT

وقال بوتين: "يجب أن نركز على الوضع الحقيقي، على الاحتياجات الحقيقية في اتجاه واحد أو آخر. يجب أن تكون المعدات التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالعملية العسكرية الخاصة... يجب ألا تكون الأدوات والمعدات الخاصة الأخرى متاحة فحسب، بل يجب أن تكون حديثة ومريحة وفعالة".

يذكر أنه بتاريخ الـ21 أكتوبر/ تشرين الأول، وقع الرئيس الروسي مرسوما بالموافقة على اللوائح الخاصة بالمجلس التنسيقي وتشكيلته.
ومن مهام المجلس التنسيقي اتخاذ قرارات بشأن تزويد القوات المسلحة الروسية بالأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة والعتاد والموارد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди в метро в Харькове - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала