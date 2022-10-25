https://sputnikarabic.ae/20221025/بوتين-يترأس-اجتماعا-للمجلس-التنسيقي-التابع-للحكومة-حول-احتياجات-القوات-المسلحة-الروسية-1069467310.html
بوتين يترأس اجتماعا للمجلس التنسيقي التابع للحكومة حول احتياجات القوات المسلحة الروسية
بوتين يترأس اجتماعا للمجلس التنسيقي التابع للحكومة حول احتياجات القوات المسلحة الروسية
يترأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، اجتماعا للمجلس التنسيقي التابع للحكومة الروسية حول احتياجات القوات المسلحة الروسية. 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T14:24+0000
2022-10-25T14:24+0000
2022-10-25T14:58+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وشدد بوتين خلال الاجتماع على الحاجة إلى تنسيق واسع وعميق بين جميع القطاعات، بدأ من الاقتصادية والمؤسسات الحكومية وصولا إلى المناطق.وقال بوتين: "وهذا، بالطبع، لا يمكن أن يتم دون تنسيق واسع وعميق بين جميع مجالات الأنشطة، وجميع الهياكل، وجميع الوزارات والإدارات ومجموعة متنوعة من التوجهات بين كتلة السلطة والكتلة الاقتصادية ومناطق روسيا الاتحادية، ولهذا السبب، في الواقع، تم إنشاء المجلس التنسيقي".وتابع الرئيس الروسي: "في عملنا، بالطبع، لا يمكن للمرء أن ينطلق ببساطة من بعض المعايير الموضوعة في وقت سابق. لقد تم إنشاؤها في أوقات غير معروفة وفي ظروف مختلفة تماما، لذلك أوجه انتباهكم إلى المعايير، ولكن عليكم إما تغييرها أو تكييفها بهذه الطريقة، بالطبع دون أي انتهاك للقانون".يذكر أنه بتاريخ الـ21 أكتوبر/ تشرين الأول، وقع الرئيس الروسي مرسوما بالموافقة على اللوائح الخاصة بالمجلس التنسيقي وتشكيلته.ومن مهام المجلس التنسيقي اتخاذ قرارات بشأن تزويد القوات المسلحة الروسية بالأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة والعتاد والموارد.
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روسيا
بوتين يترأس اجتماعا للمجلس التنسيقي التابع للحكومة حول احتياجات القوات المسلحة الروسية
14:24 GMT 25.10.2022 (تم التحديث: 14:58 GMT 25.10.2022) تابعنا عبر
يتبع
يترأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، اجتماعا للمجلس التنسيقي التابع للحكومة الروسية حول احتياجات القوات المسلحة الروسية.
وشدد بوتين خلال الاجتماع على الحاجة إلى تنسيق واسع وعميق بين جميع القطاعات، بدأ من الاقتصادية والمؤسسات الحكومية وصولا إلى المناطق.
وقال بوتين: "وهذا، بالطبع، لا يمكن أن يتم دون تنسيق واسع وعميق بين جميع مجالات الأنشطة، وجميع الهياكل، وجميع الوزارات والإدارات ومجموعة متنوعة من التوجهات بين كتلة السلطة والكتلة الاقتصادية ومناطق روسيا الاتحادية، ولهذا السبب، في الواقع، تم إنشاء المجلس التنسيقي".
وتابع الرئيس الروسي: "في عملنا، بالطبع، لا يمكن للمرء أن ينطلق ببساطة من بعض المعايير الموضوعة في وقت سابق. لقد تم إنشاؤها في أوقات غير معروفة وفي ظروف مختلفة تماما، لذلك أوجه انتباهكم إلى المعايير، ولكن عليكم إما تغييرها أو تكييفها بهذه الطريقة، بالطبع دون أي انتهاك للقانون".
وقال بوتين: "يجب أن نركز على الوضع الحقيقي، على الاحتياجات الحقيقية في اتجاه واحد أو آخر. يجب أن تكون المعدات التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالعملية العسكرية الخاصة... يجب ألا تكون الأدوات والمعدات الخاصة الأخرى متاحة فحسب، بل يجب أن تكون حديثة ومريحة وفعالة".
يذكر أنه بتاريخ الـ21 أكتوبر/ تشرين الأول، وقع الرئيس الروسي مرسوما بالموافقة على اللوائح الخاصة بالمجلس التنسيقي وتشكيلته.
ومن مهام المجلس التنسيقي اتخاذ قرارات بشأن تزويد القوات المسلحة الروسية بالأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة والعتاد والموارد.