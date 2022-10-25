عربي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221025/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1069436865.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T08:38+0000
2022-10-25T08:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068836181_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_a6839ba63634bacd462566440ed15160.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068836181_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_e408a185e4d02c3a5eb23e7555bd863c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
المواطنون الأوكرانيون يلجأون إلى مترو الأنفاق في كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

08:38 GMT 25.10.2022 (تم التحديث: 08:44 GMT 25.10.2022)
تابعنا عبرTelegram
يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
10:11 GMT 25.10.2022
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
ماكرون يطلب من البابا فرنسيس الاتصال ببوتين وبايدن للتوصل إلى تسوية في أوكرانيا
10:06 GMT
09:50 GMT 25.10.2022
أنقرة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
تركيا تبدأ العمل في الجزء الخاص بها بموجب الاتفاق المبدئي مع روسيا بشأن مركز الغاز
09:46 GMT
09:25 GMT 25.10.2022
الاتحاد الأوروبي يعمل على تزويد أوكرانيا بـ 1.4 مليار دولار شهريا
تعمل المفوضية الأوروبية مع الدول الأعضاء على تزويد أوكرانيا بمبلغ 1.5 مليار يورو (1.4 مليار دولار) شهريا لتمكين البلاد من تغطية تكاليفها المتكررة، بما في ذلك دفع الرواتب والمعاشات التقاعدية، وفق ما صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الثلاثاء.
وقالت فون دير: "وفقا للمؤسسات المالية الدولية وأوكرانيا، هناك حاجة من 3 إلى 5 مليارات يورو شهريا فقط لتغطية تكاليف التشغيل المتكررة، وهنا نحتاج إلى دعم موثوق به من الاتحاد الأوروبي، ومن أصدقائنا في الولايات المتحدة، وبالطبع من أصدقائنا في المؤسسات المالية الدولية".
09:18 GMT 25.10.2022
محطة ضخ الغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
تركيا تنتظر "أنباء سارة" بشأن تأجيل جزء من مدفوعات الغاز الروسي
09:11 GMT
08:44 GMT 25.10.2022
الرئيس السابق لوكالة الفضاء الروسية روسكوسموس، دميتري روغوزين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روغوزين يستخدم لقبه الخاص في منطقة العملية العسكرية الخاصة
08:36 GMT
08:33 GMT 25.10.2022
اجتماع الدورة الـ 75 للجمعية العامة، الأمم المتحدة 22 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إيران تعتبر تحقيق الأمم المتحدة بشأن مزاعم بيع طائرات مسيرة إلى روسيا "غير قانوني"
08:31 GMT
08:02 GMT 25.10.2022
الفيفا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
أوكرانيا تطالب باستبعاد روسيا من "فيفا" و"يويفا"
08:01 GMT
06:35 GMT 25.10.2022
شتاينماير يصل إلى أوكرانيا في زيارة غير معلنة
أفادت وسائل إعلام فرنسية، صباح اليوم الثلاثاء، بوصول الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، إلى أوكرانيا في زيارة غير معلنة، حيث من المتوقع أن يلتقي الرئيس فلاديمير زيلينسكي.
06:16 GMT 25.10.2022
انفجار عبوة غاز في عمارة سكنية في كييف، أوكرانيا 21 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
انفجار يستهدف مبنى التلفزيون في مدينة ميليتوبول بمقاطعة زابوروجيه
06:11 GMT
06:10 GMT 25.10.2022
ضابط مدفعية: القوات الروسية تكثف استخدام مدافع الهاون لصد الهجمات الأوكرانية على محور زابوروجيه
كشف أحد قادة الوحدات المدفعية في الجيش الروسي أن قواته تستخدم قذائف الهاون بكثافة في لصد هجمات القوات العسكرية الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه.
وقال الضابط لوكالة "سبوتنيك" إن القوات المدفعية تستهلك في اليوم ما لا يقل عن 100 قذيفة هاون ضد القوات الأوكرانية المهاجمة.
06:09 GMT 25.10.2022
وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
كوليبا يقول إنه ناقش مع بلينكن تسليم أنظمة دفاع جوي وذخيرة إلى أوكرانيا
03:21 GMT
06:09 GMT 25.10.2022
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2022
غروسي يلتقي بلينكن ويبحثان الوضع حول محطة زابوروجيه النووية
أمس, 23:37 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала