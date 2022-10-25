تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
10:11 GMT 25.10.2022
09:50 GMT 25.10.2022
09:25 GMT 25.10.2022
تعمل المفوضية الأوروبية مع الدول الأعضاء على تزويد أوكرانيا بمبلغ 1.5 مليار يورو (1.4 مليار دولار) شهريا لتمكين البلاد من تغطية تكاليفها المتكررة، بما في ذلك دفع الرواتب والمعاشات التقاعدية، وفق ما صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الثلاثاء.
وقالت فون دير: "وفقا للمؤسسات المالية الدولية وأوكرانيا، هناك حاجة من 3 إلى 5 مليارات يورو شهريا فقط لتغطية تكاليف التشغيل المتكررة، وهنا نحتاج إلى دعم موثوق به من الاتحاد الأوروبي، ومن أصدقائنا في الولايات المتحدة، وبالطبع من أصدقائنا في المؤسسات المالية الدولية".
09:18 GMT 25.10.2022
08:44 GMT 25.10.2022
08:33 GMT 25.10.2022
08:02 GMT 25.10.2022
06:35 GMT 25.10.2022
أفادت وسائل إعلام فرنسية، صباح اليوم الثلاثاء، بوصول الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، إلى أوكرانيا في زيارة غير معلنة، حيث من المتوقع أن يلتقي الرئيس فلاديمير زيلينسكي.
06:16 GMT 25.10.2022
06:10 GMT 25.10.2022
كشف أحد قادة الوحدات المدفعية في الجيش الروسي أن قواته تستخدم قذائف الهاون بكثافة في لصد هجمات القوات العسكرية الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه.
وقال الضابط لوكالة "سبوتنيك" إن القوات المدفعية تستهلك في اليوم ما لا يقل عن 100 قذيفة هاون ضد القوات الأوكرانية المهاجمة.
وقال الضابط لوكالة "سبوتنيك" إن القوات المدفعية تستهلك في اليوم ما لا يقل عن 100 قذيفة هاون ضد القوات الأوكرانية المهاجمة.
06:09 GMT 25.10.2022
06:09 GMT 25.10.2022