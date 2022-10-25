https://sputnikarabic.ae/20221025/تقارير-تزعم-أن-السلطات-الإيطالية-اتهمت-نادي-يوفنتوس-بإخفاء-197-مليون-دولار-من-خسائره-1069466833.html
تقارير تزعم أن السلطات الإيطالية اتهمت نادي "يوفنتوس" بإخفاء 197 مليون دولار من خسائره
تقارير تزعم أن السلطات الإيطالية اتهمت نادي "يوفنتوس" بإخفاء 197 مليون دولار من خسائره
تزعم تقارير، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الإيطالية اتهمت نادي "يوفنتوس" الإيطالي لكرة القدم بإخفاء 197 مليون دولار أمريكي من الخسائر على مدى 3 سنوات. 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T14:19+0000
2022-10-25T14:19+0000
2022-10-25T14:19+0000
رياضة
مجتمع
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وقال الصحفي في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، طارق بانجا، إن "يوفنتوس"استخدم أوراق اعتماد مزورة وتلاعب بصفقات القروض لإخفاء خسائر النادي، التي بلغت 542 مليون يورو بدلا من 339 مليون يورو"، وفقا لوثائق رسمية من المدعين الإيطاليين.وتابع بانجا أنه أمام محامي "يوفنتوس" 20 يوما للرد على الادعاءات الموجهة ضده.وفي العام الماضي، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن السلطات الإيطالية كانت تحقق في 42 صفقة على الأقل مع "يوفنتوس" ربما تكون قد انتهكت القواعد المالية، والتي تتعلق أساسا بنقل لاعبي كرة قدم غير معروفين من الاحتياط أو فرق الشباب، وكذلك بعض الصفقات البارزة مع اثنين من أكبر أندية كرة القدم في أوروبا، وهما برشلونة ومانشستر سيتي.ويعد نادي "يوفنتوس" هو واحد من أقدم وأعرق أندية كرة القدم في العالم، إذ فاز بعدد 36 لقبا محطما للأرقام القياسية، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا مرتين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, مجتمع
تقارير تزعم أن السلطات الإيطالية اتهمت نادي "يوفنتوس" بإخفاء 197 مليون دولار من خسائره
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تزعم تقارير، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الإيطالية اتهمت نادي "يوفنتوس" الإيطالي لكرة القدم بإخفاء 197 مليون دولار أمريكي من الخسائر على مدى 3 سنوات.
وقال الصحفي في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، طارق بانجا، إن "يوفنتوس"استخدم أوراق اعتماد مزورة وتلاعب بصفقات القروض لإخفاء خسائر النادي، التي بلغت 542 مليون يورو بدلا من 339 مليون يورو"، وفقا لوثائق رسمية من المدعين الإيطاليين.
وتابع بانجا أنه أمام محامي "يوفنتوس" 20 يوما للرد على الادعاءات الموجهة ضده.
وفي العام الماضي، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن السلطات الإيطالية كانت تحقق في 42 صفقة على الأقل مع "يوفنتوس" ربما تكون قد انتهكت القواعد المالية، والتي تتعلق أساسا بنقل لاعبي كرة قدم غير معروفين من الاحتياط أو فرق الشباب، وكذلك بعض الصفقات البارزة مع اثنين من أكبر أندية كرة القدم في أوروبا، وهما برشلونة ومانشستر سيتي.
ويعد نادي "يوفنتوس" هو واحد من أقدم وأعرق أندية كرة القدم في العالم، إذ فاز بعدد 36 لقبا محطما للأرقام القياسية، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا مرتين.