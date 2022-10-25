عربي
https://sputnikarabic.ae/20221025/ثلاثة-قتلى-بإطلاق-نار-في-مدرسة-ثانوية-بمدينة-سانت-لويس-الأمريكية-1069436396.html
ثلاثة قتلى بإطلاق نار في مدرسة ثانوية بمدينة سانت لويس الأمريكية
ثلاثة قتلى بإطلاق نار في مدرسة ثانوية بمدينة سانت لويس الأمريكية
قتل ثلاثة أشخاص على الأقل من بينهم المشتبه به وأصيب سبعة آخرون إثر إطلاق نار وقع أمس الاثنين، في مدرسة ثانوية في سانت لويس بولاية ميسوري الأمريكية. 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T05:14+0000
2022-10-25T05:14+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/03/1049746811_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5e840dc625bb36cf618f9a6e485dd0a7.jpg
وأفادت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، بأن فتاة مراهقة توفيت داخل المدرسة متأثرة بإصابتها بالرصاص وأُعلن عن وفاة امرأة في المستشفى.وتم إطلاق النار على المشتبه به وهو شاب في العشرينيات من عمره داخل المدرسة وأعلن عن وفاته في المستشفى.حصل إطلاق النار بعد الساعة الـ9 صباحا بالتوقيت المحلي في المدرسة الثانوية المركزية للفنون المرئية والمسرحية.وبحلول الساعة 9:30 صباحا، كانت الشرطة وسيارات الإسعاف وسيارة القوات الخاصة قد أغلقت المنطقة بأكملها.وتدفق الطلاب والموظفون إلى خارج المدرسة بأياديهم مرفوعة لأعلى. وذكر التقرير أن الشرطة لم تحدد كيف دخل مطلق النار المبنى.وقال مايك ساك، الرئيس المؤقت لشرطة سانت لويس ميتروبوليتان، للصحفيين في مؤتمر صحفي مسائي، إنه تم تحديده على أنه خريج حديث من كلية سنترال وليس له تاريخ إجرامي.وأشار إلى أن المسلح يبدو أنه كان يعاني من مرض عقلي.ورفض ساك الإدلاء بتفاصيل إضافية، قائلا إن المحققين ما زالوا يجمعون المعلومات.
https://sputnikarabic.ae/20221023/الولايات-المتحدة-مقتل-شخصين-جراء-إطلاق-نار-في-مركز-طبي-بتكساس-1069366672.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/03/1049746811_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d8e2af461d2f30d4eb9559cd93431aca.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية

ثلاثة قتلى بإطلاق نار في مدرسة ثانوية بمدينة سانت لويس الأمريكية

05:14 GMT 25.10.2022
© AP Photo / Kevin Wolfشرطة البنتاغون
شرطة البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
© AP Photo / Kevin Wolf
تابعنا عبرTelegram
قتل ثلاثة أشخاص على الأقل من بينهم المشتبه به وأصيب سبعة آخرون إثر إطلاق نار وقع أمس الاثنين، في مدرسة ثانوية في سانت لويس بولاية ميسوري الأمريكية.
وأفادت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، بأن فتاة مراهقة توفيت داخل المدرسة متأثرة بإصابتها بالرصاص وأُعلن عن وفاة امرأة في المستشفى.
وتم إطلاق النار على المشتبه به وهو شاب في العشرينيات من عمره داخل المدرسة وأعلن عن وفاته في المستشفى.
حصل إطلاق النار بعد الساعة الـ9 صباحا بالتوقيت المحلي في المدرسة الثانوية المركزية للفنون المرئية والمسرحية.
وبحلول الساعة 9:30 صباحا، كانت الشرطة وسيارات الإسعاف وسيارة القوات الخاصة قد أغلقت المنطقة بأكملها.
الشرطة الأمريكية تكشف هوية مطلق النار في شيكاغو 4 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
الولايات المتحدة... مقتل شخصين جراء إطلاق نار داخل مركز طبي في تكساس
23 أكتوبر, 05:31 GMT
وتدفق الطلاب والموظفون إلى خارج المدرسة بأياديهم مرفوعة لأعلى. وذكر التقرير أن الشرطة لم تحدد كيف دخل مطلق النار المبنى.
وقال مايك ساك، الرئيس المؤقت لشرطة سانت لويس ميتروبوليتان، للصحفيين في مؤتمر صحفي مسائي، إنه تم تحديده على أنه خريج حديث من كلية سنترال وليس له تاريخ إجرامي.
وأضاف، أن المسلح دخل إلى المدرسة ببندقية "بطريقة عدوانية وعنيفة.. لم يكن هناك غموض حول ما سيحدث.. بقي الدافع غير واضح".
وأشار إلى أن المسلح يبدو أنه كان يعاني من مرض عقلي.
ورفض ساك الإدلاء بتفاصيل إضافية، قائلا إن المحققين ما زالوا يجمعون المعلومات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала