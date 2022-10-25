https://sputnikarabic.ae/20221025/ثلاثة-قتلى-بإطلاق-نار-في-مدرسة-ثانوية-بمدينة-سانت-لويس-الأمريكية-1069436396.html
ثلاثة قتلى بإطلاق نار في مدرسة ثانوية بمدينة سانت لويس الأمريكية
ثلاثة قتلى بإطلاق نار في مدرسة ثانوية بمدينة سانت لويس الأمريكية
قتل ثلاثة أشخاص على الأقل من بينهم المشتبه به وأصيب سبعة آخرون إثر إطلاق نار وقع أمس الاثنين، في مدرسة ثانوية في سانت لويس بولاية ميسوري الأمريكية. 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T05:14+0000
2022-10-25T05:14+0000
2022-10-25T05:14+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأفادت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، بأن فتاة مراهقة توفيت داخل المدرسة متأثرة بإصابتها بالرصاص وأُعلن عن وفاة امرأة في المستشفى.وتم إطلاق النار على المشتبه به وهو شاب في العشرينيات من عمره داخل المدرسة وأعلن عن وفاته في المستشفى.حصل إطلاق النار بعد الساعة الـ9 صباحا بالتوقيت المحلي في المدرسة الثانوية المركزية للفنون المرئية والمسرحية.وبحلول الساعة 9:30 صباحا، كانت الشرطة وسيارات الإسعاف وسيارة القوات الخاصة قد أغلقت المنطقة بأكملها.وتدفق الطلاب والموظفون إلى خارج المدرسة بأياديهم مرفوعة لأعلى. وذكر التقرير أن الشرطة لم تحدد كيف دخل مطلق النار المبنى.وقال مايك ساك، الرئيس المؤقت لشرطة سانت لويس ميتروبوليتان، للصحفيين في مؤتمر صحفي مسائي، إنه تم تحديده على أنه خريج حديث من كلية سنترال وليس له تاريخ إجرامي.وأشار إلى أن المسلح يبدو أنه كان يعاني من مرض عقلي.ورفض ساك الإدلاء بتفاصيل إضافية، قائلا إن المحققين ما زالوا يجمعون المعلومات.
https://sputnikarabic.ae/20221023/الولايات-المتحدة-مقتل-شخصين-جراء-إطلاق-نار-في-مركز-طبي-بتكساس-1069366672.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
ثلاثة قتلى بإطلاق نار في مدرسة ثانوية بمدينة سانت لويس الأمريكية
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قتل ثلاثة أشخاص على الأقل من بينهم المشتبه به وأصيب سبعة آخرون إثر إطلاق نار وقع أمس الاثنين، في مدرسة ثانوية في سانت لويس بولاية ميسوري الأمريكية.
وأفادت شبكة
"إن بي سي نيوز" الأمريكية، بأن فتاة مراهقة توفيت داخل المدرسة متأثرة بإصابتها بالرصاص وأُعلن عن وفاة امرأة في المستشفى.
وتم إطلاق النار على المشتبه به وهو شاب في العشرينيات من عمره داخل المدرسة وأعلن عن وفاته في المستشفى
.
حصل إطلاق النار بعد الساعة الـ9 صباحا بالتوقيت المحلي في المدرسة الثانوية المركزية للفنون المرئية والمسرحية.
وبحلول الساعة 9:30 صباحا، كانت الشرطة وسيارات الإسعاف وسيارة القوات الخاصة قد أغلقت المنطقة بأكملها.
وتدفق الطلاب والموظفون إلى خارج المدرسة بأياديهم مرفوعة لأعلى. وذكر التقرير أن الشرطة لم تحدد كيف دخل مطلق النار المبنى.
وقال مايك ساك، الرئيس المؤقت لشرطة سانت لويس ميتروبوليتان، للصحفيين في مؤتمر صحفي مسائي، إنه تم تحديده على أنه خريج حديث من كلية سنترال وليس له تاريخ إجرامي
.
وأضاف، أن المسلح دخل إلى المدرسة ببندقية "بطريقة عدوانية وعنيفة.. لم يكن هناك غموض حول ما سيحدث.. بقي الدافع غير واضح".
وأشار إلى أن المسلح يبدو أنه كان يعاني من مرض عقلي.
ورفض ساك الإدلاء بتفاصيل إضافية، قائلا إن المحققين ما زالوا يجمعون المعلومات.