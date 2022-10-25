https://sputnikarabic.ae/20221025/جهاز-الأمن-الأوكراني-يصدر-تقريرا-مزيفا-بشأن-نشاط-وكالة-سبوتنيك-في-نيكولاييف-1069449203.html
جهاز الأمن الأوكراني يصدر تقريرا مزيفا بشأن نشاط وكالة "سبوتنيك" في نيكولاييف
جهاز الأمن الأوكراني يصدر تقريرا مزيفا بشأن نشاط وكالة "سبوتنيك" في نيكولاييف
كشف جهاز الأمن الأوكراني، صباح اليوم الثلاثاء، عن تقرير ومعلومات مزيفة جديدة بشأن تواصل وكالة "سبوتنيك" مع المواطنين المعارضين لنظام كييف في مدينة نيكولاييف. 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T10:37+0000
2022-10-25T10:37+0000
2022-10-25T10:37+0000
العالم
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وأشارت وكالة "سبوتنيك" في ردها على بيان جهاز الأمن الأوكراني أنها لم يكن لديها موظفون قط في مدينة نيكولاييف، مؤكدة على عدم وجود تواصل مع أحد في تلك المنطقة.واعتبرت الوكالة أن الجهاز الأوكراني خلق بالنسبة لنفسه أوهاما وبات يقوم بمطاردة السحرة دون وجود أي أدلة حقيقية على ضلوع الوكالة ونشاطها في تلك المنطقة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
جهاز الأمن الأوكراني يصدر تقريرا مزيفا بشأن نشاط وكالة "سبوتنيك" في نيكولاييف
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كشف جهاز الأمن الأوكراني، صباح اليوم الثلاثاء، عن تقرير ومعلومات مزيفة جديدة بشأن تواصل وكالة "سبوتنيك" مع المواطنين المعارضين لنظام كييف في مدينة نيكولاييف.
وأشارت وكالة "سبوتنيك" في ردها على بيان جهاز الأمن الأوكراني أنها لم يكن لديها موظفون قط في مدينة نيكولاييف، مؤكدة على عدم وجود تواصل مع أحد في تلك المنطقة.
واعتبرت الوكالة أن الجهاز الأوكراني خلق بالنسبة لنفسه أوهاما وبات يقوم بمطاردة السحرة دون وجود أي أدلة حقيقية على ضلوع الوكالة ونشاطها في تلك المنطقة.