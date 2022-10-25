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https://sputnikarabic.ae/20221025/جهاز-الأمن-الأوكراني-يصدر-تقريرا-مزيفا-بشأن-نشاط-وكالة-سبوتنيك-في-نيكولاييف-1069449203.html
جهاز الأمن الأوكراني يصدر تقريرا مزيفا بشأن نشاط وكالة "سبوتنيك" في نيكولاييف
جهاز الأمن الأوكراني يصدر تقريرا مزيفا بشأن نشاط وكالة "سبوتنيك" في نيكولاييف
كشف جهاز الأمن الأوكراني، صباح اليوم الثلاثاء، عن تقرير ومعلومات مزيفة جديدة بشأن تواصل وكالة "سبوتنيك" مع المواطنين المعارضين لنظام كييف في مدينة نيكولاييف. 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T10:37+0000
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العالم
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وأشارت وكالة "سبوتنيك" في ردها على بيان جهاز الأمن الأوكراني أنها لم يكن لديها موظفون قط في مدينة نيكولاييف، مؤكدة على عدم وجود تواصل مع أحد في تلك المنطقة.واعتبرت الوكالة أن الجهاز الأوكراني خلق بالنسبة لنفسه أوهاما وبات يقوم بمطاردة السحرة دون وجود أي أدلة حقيقية على ضلوع الوكالة ونشاطها في تلك المنطقة.
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جهاز الأمن الأوكراني يصدر تقريرا مزيفا بشأن نشاط وكالة "سبوتنيك" في نيكولاييف

10:37 GMT 25.10.2022
© Sputnik . Стрингерمبنى جهاز الأمن الأوكراني
مبنى جهاز الأمن الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
© Sputnik . Стрингер
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كشف جهاز الأمن الأوكراني، صباح اليوم الثلاثاء، عن تقرير ومعلومات مزيفة جديدة بشأن تواصل وكالة "سبوتنيك" مع المواطنين المعارضين لنظام كييف في مدينة نيكولاييف.
وأشارت وكالة "سبوتنيك" في ردها على بيان جهاز الأمن الأوكراني أنها لم يكن لديها موظفون قط في مدينة نيكولاييف، مؤكدة على عدم وجود تواصل مع أحد في تلك المنطقة.
واعتبرت الوكالة أن الجهاز الأوكراني خلق بالنسبة لنفسه أوهاما وبات يقوم بمطاردة السحرة دون وجود أي أدلة حقيقية على ضلوع الوكالة ونشاطها في تلك المنطقة.
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Люди в метро в Харькове - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:37 GMT
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