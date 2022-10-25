https://sputnikarabic.ae/20221025/رئيسي-يحذر-أمريكا-ويقول-إنه-لن-يكون-هناك-أي-معادلة-في-المنطقة-ما-لم-يكن-لإيران-دور-فيها-1069443761.html

رئيسي يحذر أمريكا ويقول إنه لن يكون هناك أي معادلة في المنطقة ما لم يكن لإيران دور فيها

رئيسي يحذر أمريكا ويقول إنه لن يكون هناك أي معادلة في المنطقة ما لم يكن لإيران دور فيها

قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، إنه "لن يكون هناك أي معادلة في المنطقة ما لم تقم الجمهورية الإسلامية بدور فيها"، مؤكدا أن "إيران اليوم هي... 25.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-25T09:20+0000

2022-10-25T09:20+0000

2022-10-25T09:20+0000

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

الاتفاق النووي الإيراني

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وأوضح رئيسي، لدى استقباله جمعا من كبار مدراء وسائل الإعلام الدولية للدول الأعضاء في منظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ (أوانا)، أن "القرار بشأن الاتفاق النووي الآن بيد الأمريكيين"، مضيفا: "تحدثنا، والآن يجب على الأمريكيين أن يقرروا. أما بشأن موضوع المفاوضات، فنحن نبحث عن حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وتابع: "الأمريكيون أخطؤوا في تقديراتهم الاستراتيجية مرة جديدة"، مردفا: "اليوم تبدأ مرحلة جديدة في العالم بظهور قوى جديدة".وأكد الرئيس الإيراني أن "ما تم توقيعه في هذا الاتفاق ارتبط مع الأسف بانتهاكات من قبل الأمريكيين"، مشيرا إلى أن "أمريكا انسحبت من الاتفاق ولم يف الأوروبيون بالتزاماتهم، وإيران فقط هي التي أوفت بالتزاماتها".وختم رئيسي بالقول إن "منظمة الطاقة الذرية أعلنت رسميا 15 مرة أن أنشطتنا النووية لا يوجد فيها أي انحراف عن المسار".وتعثرث المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.وتطالب إيران بإغلاق ملف "ادعاءات" الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ وتدرج ذلك ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.بالمقابل، اعتبرت الولايات المتحدة أن رد طهران على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 [بين إيران من جهة، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى]، لم يكن "بناءً".وفي 4 أغسطس/ آب الماضي، استؤنفت في فيينا، عملية التفاوض لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي؛ وشهدت مشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.وتتناول مسودة الاتفاق خفض العقوبات عن إيران؛ مقابل الخطوات النووية اللازمة لإعادة الاتفاق النووي الإيراني، إلى "المسار الصحيح".وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

https://sputnikarabic.ae/20221020/ولايتي-الأحداث-في-إيران-مؤسفة-وأمريكا-وإسرائيل-ليستا-قويتين-بما-فيه-الكفاية-لتقسيمنا-1069262688.html

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