https://sputnikarabic.ae/20221025/رئيس-الوزراء-اللبناني-يقر-قانون-السرية-المصرفية-ويحيله-إلى-الرئاسة-1069450265.html
رئيس الوزراء اللبناني يقر قانون السرية المصرفية ويحيله إلى الرئاسة
رئيس الوزراء اللبناني يقر قانون السرية المصرفية ويحيله إلى الرئاسة
أقر رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي قانون السرية المصرفية، وأحاله إلى الرئاسة اللبنانية. 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T11:00+0000
2022-10-25T11:00+0000
2022-10-25T11:42+0000
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ووفقا لما نشرته الحكومة اللبنانية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد وقع ميقاتي على قانون السرية المصرفية "كما ورد من مجلس النواب، وأحاله على رئاسة الجمهورية".وكان البرلمان اللبناني، قد أقر في الـ18 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قانون السرية المصرفية، والذي يتم بموجبه رفع السرية عن الحسابات المصرفية الخاصة بالمسؤولين السياسيين وكبار الموظفين.ويعد هذا القانون أحد القوانين الإصلاحية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، لكي يتمم الاتفاق مع لبنان حول المساعدات التي تطلبها.وعلق رئيس مجلس النواب نبيه بري، على قانون السرية المصرفية مؤكدا أن إقراره بهذا الوضع الجديد جاء كي لا يستطيع الفاسدون سرقة أموال الشعب، مشددا على وجوب رفع السرية المصرفية عن أي حسابات مهما كانت.طالع أيضا: لبنان يرفع السرية المصرفية عمن يتولى مسؤولية عامة بالانتخاب أو التعيين
https://sputnikarabic.ae/20221019/تعديلات-قانون-رفع-السرية-المصرفية-خطوة-إصلاحية-أم-تدمير-للنظام-المصرفي-في-لبنان-1069230039.html
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لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
رئيس الوزراء اللبناني يقر قانون السرية المصرفية ويحيله إلى الرئاسة
11:00 GMT 25.10.2022 (تم التحديث: 11:42 GMT 25.10.2022) تابعنا عبر
أقر رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي قانون السرية المصرفية، وأحاله إلى الرئاسة اللبنانية.
ووفقا لما
نشرته الحكومة اللبنانية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد وقع ميقاتي على قانون السرية المصرفية "كما ورد من مجلس النواب، وأحاله على رئاسة الجمهورية".
وكان البرلمان اللبناني، قد أقر في الـ18 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قانون السرية المصرفية
، والذي يتم بموجبه رفع السرية عن الحسابات المصرفية الخاصة بالمسؤولين السياسيين وكبار الموظفين.
ويعد هذا القانون أحد القوانين الإصلاحية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي
، لكي يتمم الاتفاق مع لبنان حول المساعدات التي تطلبها.
وتعتمد لبنان منذ عام 1956، قانونا يمنع كشف الحسابات المصرفية لأي جهة، قضائية أو إدارية أو مالية، مستثنيا ما يخص بعض القضايا، وهو الأمر الذي ساعد رؤوس اموال كثيرة على تفضيل لبنان كبلد يتم من خلاله الاستثمار بطرق معينة.
وعلق رئيس
مجلس النواب نبيه بري، على قانون السرية المصرفية مؤكدا أن إقراره بهذا الوضع الجديد جاء كي لا يستطيع الفاسدون سرقة أموال الشعب، مشددا على وجوب رفع السرية المصرفية عن أي حسابات مهما كانت.