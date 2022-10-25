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رئيس حكومة الوحدة الليبية يوقع مع وزير الدفاع التركي اتفاقيتين عسكريتين
https://sputnikarabic.ae/20221025/رئيس-حكومة-الوحدة-الليبية-يوقع-مع-وزير-الدفاع-التركي-اتفاقيتين-عسكريتين-1069475589.html
رئيس حكومة الوحدة الليبية يوقع مع وزير الدفاع التركي اتفاقيتين عسكريتين
رئيس حكومة الوحدة الليبية يوقع مع وزير الدفاع التركي اتفاقيتين عسكريتين
وقع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، مع وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، اتفاقيتين عسكريتين للتعاون بين البلدين. 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T18:02+0000
2022-10-25T18:06+0000
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وذكر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في بيان، أن الطرفان عقدا مباحثات بمقر وزارة الدفاع بإسطنبول.ووفقا للبيان، حضر من الجانب الليبي الدبيبة، ورئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد.بينما حضر من الجانب التركي وزير الدفاع التركي ورئيس الأركان العامة التركي، إلى جانب عدد من الضباط والمسؤولين في الجيشين، لمناقشة أوجه التعاون بين البلدين، في مجالات مختلفة.وأوضح البيان أن الاتفاقية الأولى تنص على رفع كفاءة قدرات الطيران الحربي في ليبيا بالاستعانة بالخبرات التركية في هذا المجال.كما تضمنت الاتفاقية الثانية بروتوكولات تنفيذية للاتفاقية الأمنية الموقعة من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عام 2019.
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أخبار تركيا اليوم, أخبار ليبيا اليوم
أخبار تركيا اليوم, أخبار ليبيا اليوم

رئيس حكومة الوحدة الليبية يوقع مع وزير الدفاع التركي اتفاقيتين عسكريتين

18:02 GMT 25.10.2022 (تم التحديث: 18:06 GMT 25.10.2022)
© Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف يلتقي مع رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في موسكو، روسيا 15 أبريل 2021
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف يلتقي مع رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في موسكو، روسيا 15 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
© Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry
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يتبع
وقع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، مع وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، اتفاقيتين عسكريتين للتعاون بين البلدين.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في بيان، أن الطرفان عقدا مباحثات بمقر وزارة الدفاع بإسطنبول.
ووفقا للبيان، حضر من الجانب الليبي الدبيبة، ورئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد.
بينما حضر من الجانب التركي وزير الدفاع التركي ورئيس الأركان العامة التركي، إلى جانب عدد من الضباط والمسؤولين في الجيشين، لمناقشة أوجه التعاون بين البلدين، في مجالات مختلفة.
وأوضح البيان أن الاتفاقية الأولى تنص على رفع كفاءة قدرات الطيران الحربي في ليبيا بالاستعانة بالخبرات التركية في هذا المجال.
كما تضمنت الاتفاقية الثانية بروتوكولات تنفيذية للاتفاقية الأمنية الموقعة من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عام 2019.
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