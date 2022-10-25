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https://sputnikarabic.ae/20221025/رحلة-ناجحة-لطائرة-سو-57-بعد-تحديثات-على-معداتها-الداخلية-1069460428.html
رحلة ناجحة لطائرة "سو 57" بعد تحديثات على معداتها الداخلية
رحلة ناجحة لطائرة "سو 57" بعد تحديثات على معداتها الداخلية
أعلنت شركة الطائرات المتحدة الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الرحلة الأولى للمقاتلة "سو 57" مرت دون حوادث وملاحظات تذكر، وذلك بعد تحديث جميع المعدات الموجود على... 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T13:57+0000
2022-10-25T13:57+0000
روسيا
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وذكرت الشركة في بيانها "يعمل مكتب تصميم سوخوي بالتعاون مع شركة الطيران المتحدة على تحسين "سو 57"، حيث تمت أول رحلة للطائرة الحديثة من الجيل الخامس في مطار معهد أبحاث الطيران المسمى غروموف.وقالت الشركة إن الطائرة كان يقودها الطيار التابع لمكتب سوخوي الروسي سيرغي بوغدان واستغرقت الرحلة 56 دقيقة ومرت دون ملاحظات.وأوضحت الشركة أن "مجموعة من المعدات على متن الطائرة مع وظائف موسعة ودعم ذكي للطاقم وإمكانية استخدام مجموعة واسعة من أنواع جديدة من الأسلحة يتم اختبارها على متن الطائرة".
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رحلة ناجحة لطائرة "سو 57" بعد تحديثات على معداتها الداخلية

13:57 GMT 25.10.2022
© Sputnik . Andrey Kataev / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلة "سو-57" أثناء وجودها في مركز تجارب الطيران التابع لوزارة الدفاع الروسية
مقاتلة سو-57 أثناء وجودها في مركز تجارب الطيران التابع لوزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
© Sputnik . Andrey Kataev
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أعلنت شركة الطائرات المتحدة الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الرحلة الأولى للمقاتلة "سو 57" مرت دون حوادث وملاحظات تذكر، وذلك بعد تحديث جميع المعدات الموجود على متنها الطائرة.
وذكرت الشركة في بيانها "يعمل مكتب تصميم سوخوي بالتعاون مع شركة الطيران المتحدة على تحسين "سو 57"، حيث تمت أول رحلة للطائرة الحديثة من الجيل الخامس في مطار معهد أبحاث الطيران المسمى غروموف.
وقالت الشركة إن الطائرة كان يقودها الطيار التابع لمكتب سوخوي الروسي سيرغي بوغدان واستغرقت الرحلة 56 دقيقة ومرت دون ملاحظات.
وأوضحت الشركة أن "مجموعة من المعدات على متن الطائرة مع وظائف موسعة ودعم ذكي للطاقم وإمكانية استخدام مجموعة واسعة من أنواع جديدة من الأسلحة يتم اختبارها على متن الطائرة".
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