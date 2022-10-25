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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221025/روسيا-تقدم-مشروع-قرار-بإنشاء-لجنة-تحقيق-من-مجلس-الأمن-حول-أنشطة-كييف-البيولوجية--1069478557.html
روسيا تقدم مشروع قرار بإنشاء لجنة من مجلس الأمن تحقق بانتهاك كييف اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية
روسيا تقدم مشروع قرار بإنشاء لجنة من مجلس الأمن تحقق بانتهاك كييف اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية
قدمت روسيا، اليوم الثلاثاء، مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يدعو إلى إنشاء لجنة من أعضاء مجلس الأمن الدولي للتحقيق في انتهاك واشنطن وكييف... 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T20:00+0000
2022-10-25T20:30+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ووفقا لمشروع القرار الروسي المقدم، فإنه "يقرر تشكيل لجنة مؤلفة من جميع أعضاء مجلس الأمن للتحقيق في الادعاءات المقدمة في شكوى روسيا الاتحادية ضد الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن الامتثال للالتزامات بموجب الاتفاقية في سياق أنشطة المختبرات البيولوجية على الأراضي الأوكرانية". كما تنص مسودة مشروع القرار الروسي على تقديم تقرير مع توصيات إلى مجلس الأمن بحلول الـ30 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 وإبلاغ الدول الأعضاء في اتفاقية الأسلحة البيولوجية والتكسينية بنتائج التحقيق في اجتماع المراجعة في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني – 16 ديسمبر/ كانون الأول في جنيف.وكان نائب رئيس الوفد الروسي في لجنة الأمم المتحدة الأولى لنزع السلاح والأمن الدولي، قسطنطين فورونتسوف، قد قال في وقت سابق من الشهر الجاري، إن روسيا ستعقد اجتماعا تشاوريا بموجب اتفاقية الأسلحة البيولوجية والتكسينية لمناقشة أنشطة الولايات المتحدة في المختبرات العسكرية والبيولوجية في أوكرانيا.وقال فورونتسوف لأعضاء اللجنة الأولى للأمم المتحدة: "لم نتلق تفسيرات شاملة يمكن أن تهدئ تماما أي شكوك بشأن هذه الأنشطة، وبالتالي تقويم الوضع الذي دفع الجانب الروسي إلى عقد اجتماع تشاوري بموجب المادة 5 من اتفاقية الأسلحة البيولوجية والتكسينية".وقدمت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في عدة مناسبات أدلة على استخدام الولايات المتحدة للمرافق البيولوجية في أوكرانيا لغرض إجراء تجارب على عوامل مختلفة.وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قدمت وزارة الدفاع الروسية في جنيف أدلة على النشاط العسكري البيولوجي للولايات المتحدة في أوكرانيا.
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روسيا تقدم مشروع قرار بإنشاء لجنة من مجلس الأمن تحقق بانتهاك كييف اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية

20:00 GMT 25.10.2022 (تم التحديث: 20:30 GMT 25.10.2022)
© AFP 2022 / ED JONESمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
© AFP 2022 / ED JONES
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قدمت روسيا، اليوم الثلاثاء، مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يدعو إلى إنشاء لجنة من أعضاء مجلس الأمن الدولي للتحقيق في انتهاك واشنطن وكييف اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية، على خلفية الأنشطة البيولوجية في أوكرانيا.
ووفقا لمشروع القرار الروسي المقدم، فإنه "يقرر تشكيل لجنة مؤلفة من جميع أعضاء مجلس الأمن للتحقيق في الادعاءات المقدمة في شكوى روسيا الاتحادية ضد الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن الامتثال للالتزامات بموجب الاتفاقية في سياق أنشطة المختبرات البيولوجية على الأراضي الأوكرانية".
كما تنص مسودة مشروع القرار الروسي على تقديم تقرير مع توصيات إلى مجلس الأمن بحلول الـ30 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 وإبلاغ الدول الأعضاء في اتفاقية الأسلحة البيولوجية والتكسينية بنتائج التحقيق في اجتماع المراجعة في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني – 16 ديسمبر/ كانون الأول في جنيف.
خريطة المختبرات البيولوجية الأمريكية
خريطة المختبرات البيولوجية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
خريطة المختبرات البيولوجية الأمريكية
وكان نائب رئيس الوفد الروسي في لجنة الأمم المتحدة الأولى لنزع السلاح والأمن الدولي، قسطنطين فورونتسوف، قد قال في وقت سابق من الشهر الجاري، إن روسيا ستعقد اجتماعا تشاوريا بموجب اتفاقية الأسلحة البيولوجية والتكسينية لمناقشة أنشطة الولايات المتحدة في المختبرات العسكرية والبيولوجية في أوكرانيا.
وقال فورونتسوف لأعضاء اللجنة الأولى للأمم المتحدة: "لم نتلق تفسيرات شاملة يمكن أن تهدئ تماما أي شكوك بشأن هذه الأنشطة، وبالتالي تقويم الوضع الذي دفع الجانب الروسي إلى عقد اجتماع تشاوري بموجب المادة 5 من اتفاقية الأسلحة البيولوجية والتكسينية".

"يُظهر تحليل أعمال التدمير العمل مع مسببات أمراض الطاعون والجمرة الخبيثة وداء البروسيلات في مختبر لفيف البيولوجي ومسببات أمراض الدفتيريا وداء السلمونيلات والدوسنتاريا في المختبرات في خاركوف وبولتافا.. فقط في مدينة لفيف، تم تدمير 232 حاوية مع العامل المسبب لمرض داء البريميات، 30 مع التولاريميا، 10 مع داء البروسيلات، خمس مع الطاعون. "في المجموع - أكثر من 320 حاوية. التسمية والكمية الزائدة من مسببات الأمراض البيولوجية تشير إلى العمل المنفذ في إطار البرامج البيولوجية العسكرية"

إيغور كيريلوف
قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية للقوات المسلحة الروسية
وقدمت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في عدة مناسبات أدلة على استخدام الولايات المتحدة للمرافق البيولوجية في أوكرانيا لغرض إجراء تجارب على عوامل مختلفة.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قدمت وزارة الدفاع الروسية في جنيف أدلة على النشاط العسكري البيولوجي للولايات المتحدة في أوكرانيا.
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