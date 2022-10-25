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روسيا توسع قائمة ممثلي الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول روسيا ردا على بروكسيل
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221025/روسيا-توسع-قائمة-ممثلي-الاتحاد-الأوروبي-الممنوعين-من-دخول-روسيا-ردا-على-بروكسيل-1069472294.html
روسيا توسع قائمة ممثلي الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول روسيا ردا على بروكسيل
روسيا توسع قائمة ممثلي الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول روسيا ردا على بروكسيل
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، توسيع قائمة ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المحظورين من دخول روسيا لتشمل الهياكل الأوروبية التي تزود... 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T16:10+0000
2022-10-25T16:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان منشور على موقع الوزارة: "ردًا على الإجراءات غير الودية، فإن الجانب الروسي قرر توسيع قائمة ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الممنوعين من دخول الأراضي الروسية، وفقًا للقانون الفيدرالي "بشأن إجراءات مغادرة ودخول روسيا الاتحادية".ونوه البيان إلى أن هذا الإجراء هو رد على القيود الجديدة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا في السادس من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد انضمام مناطق جديدة إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221025/بوتين-يعلن-استعداده-للنظر-في-بيع-سفن-ومروحيات-للقوات-البحرية-في-غينيا-بيساو-1069471947.html
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روسيا توسع قائمة ممثلي الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول روسيا ردا على بروكسيل

16:10 GMT 25.10.2022 (تم التحديث: 16:32 GMT 25.10.2022)
© Sputnik . wasim sulimanوزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
© Sputnik . wasim suliman
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، توسيع قائمة ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المحظورين من دخول روسيا لتشمل الهياكل الأوروبية التي تزود كييف بالأسلحة، وذلك ردا على الإجراءات غير الودية من جانب بروكسل، التي تم اتخاذها بعد انضمام مناطق جديدة إلى روسيا.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان منشور على موقع الوزارة: "ردًا على الإجراءات غير الودية، فإن الجانب الروسي قرر توسيع قائمة ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الممنوعين من دخول الأراضي الروسية، وفقًا للقانون الفيدرالي "بشأن إجراءات مغادرة ودخول روسيا الاتحادية".

وأشار البيان إلى أن هذا الحظر يشمل ممثلي الهياكل التجارية الأوروبية المنتجة للأسلحة والمعدات العسكرية، المشاركين في توريد الأسلحة إلى كييف، كما أكد البيان أن توسيع الحظر، يشمل عددا من نواب الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

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16:00 GMT
ونوه البيان إلى أن هذا الإجراء هو رد على القيود الجديدة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا في السادس من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد انضمام مناطق جديدة إلى روسيا.
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