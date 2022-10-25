https://sputnikarabic.ae/20221025/روسيا-توسع-قائمة-ممثلي-الاتحاد-الأوروبي-الممنوعين-من-دخول-روسيا-ردا-على-بروكسيل-1069472294.html
روسيا توسع قائمة ممثلي الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول روسيا ردا على بروكسيل
روسيا توسع قائمة ممثلي الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول روسيا ردا على بروكسيل
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، توسيع قائمة ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المحظورين من دخول روسيا لتشمل الهياكل الأوروبية التي تزود... 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T16:10+0000
2022-10-25T16:10+0000
2022-10-25T16:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061629515_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a5934ad4a1af21ec16527374b2792ce3.jpg
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان منشور على موقع الوزارة: "ردًا على الإجراءات غير الودية، فإن الجانب الروسي قرر توسيع قائمة ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الممنوعين من دخول الأراضي الروسية، وفقًا للقانون الفيدرالي "بشأن إجراءات مغادرة ودخول روسيا الاتحادية".ونوه البيان إلى أن هذا الإجراء هو رد على القيود الجديدة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا في السادس من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد انضمام مناطق جديدة إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221025/بوتين-يعلن-استعداده-للنظر-في-بيع-سفن-ومروحيات-للقوات-البحرية-في-غينيا-بيساو-1069471947.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061629515_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_cc85b193c073c249537c7253d47a809e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
روسيا توسع قائمة ممثلي الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول روسيا ردا على بروكسيل
16:10 GMT 25.10.2022 (تم التحديث: 16:32 GMT 25.10.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، توسيع قائمة ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المحظورين من دخول روسيا لتشمل الهياكل الأوروبية التي تزود كييف بالأسلحة، وذلك ردا على الإجراءات غير الودية من جانب بروكسل، التي تم اتخاذها بعد انضمام مناطق جديدة إلى روسيا.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان منشور على موقع الوزارة: "ردًا على الإجراءات غير الودية، فإن الجانب الروسي قرر توسيع قائمة ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الممنوعين من دخول الأراضي الروسية، وفقًا للقانون الفيدرالي "بشأن إجراءات مغادرة ودخول روسيا الاتحادية".
وأشار البيان إلى أن هذا الحظر يشمل ممثلي الهياكل التجارية الأوروبية المنتجة للأسلحة والمعدات العسكرية، المشاركين في توريد الأسلحة إلى كييف، كما أكد البيان أن توسيع الحظر، يشمل عددا من نواب الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
ونوه البيان إلى أن هذا الإجراء هو رد على القيود الجديدة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا في السادس من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد انضمام مناطق جديدة إلى روسيا.