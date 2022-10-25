https://sputnikarabic.ae/20221025/سفير-روسيا-في-مصر-ينتقد-محاولات-الغرب-لتدمير-حرية-الأسواق-1069468728.html

سفير روسيا في مصر ينتقد محاولات الغرب "لتدمير" حرية الأسواق

سفير روسيا في مصر ينتقد محاولات الغرب "لتدمير" حرية الأسواق

أكد السفير الروسي في القاهرة، جورجي بوريسينكو، جاهزية موسكو دائما لتصدير الغاز إلى الدول الأوروبية، إذا ما أرادت الأخيرة ذلك، منتقدا في الوقت ذاته محاولات... 25.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-25T14:47+0000

2022-10-25T14:47+0000

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جاء ذلك خلال فعاليات الاجتماع الوزاري الرابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز، والذي تستضيفه العاصمة المصرية في الفترة من 23-25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بمشاركة 11 دولة عضوة و8 دول بصفة مراقبين.وردا على سؤال "سبوتنيك" حول ما إذا كانت روسيا مستعدة لتصدير الغاز إلى أوروبا، قال بوريسينكو: "روسيا دائما جاهزة لتزويد أوروبا بالغاز، لكن هذا يتوقف على الشركاء الأوروبيين وما إذا كانوا مستعدين لشرائه، وبثمن عادل".وأكد السفير الروسي أنه إذا كان الأوروبيون يريديون فرض أي سقف على الأسعار فهذا "بالتأكيد لن ينفع"، مشدد على أن روسيا لن تبيع غازها وفق أسعار محددة.وأردف: "كما تعلم دائما ما يقول الغربيون إن لديهم اقتصادات سوق، ويحثون الجميع على تبني مفهوم اقتصاد السوق وينادون بحرية الأسواق.. لكنهم يريدون الآن قتل السوق الحر وقتل اقتصادات السوق بفرض حدود قصوى لأسعار الغاز والنفط الروسي".وشدد بوريسينكو على أن روسيا لن تقبل بمثل هذا الوضع، وأن الغاز الروسي لن يذهب إلى أوروبا إذا كانت هناك أي حدود قصوى للأسعار.ولفت إلى أن الدول الأوروبية انقطع عنها الغاز الروسي تقريبا بعد تفجير خطي "التيار الشمالي"، فيما توقف بعضها قبل ذلك عن شرائه، مضيفا: "لذا، فكما قلت، يعتمد الأمر كليا على الدول الغربية، وإذا ما كانوا يريدون شراء الغاز الروسي أما لا".

https://sputnikarabic.ae/20221020/أوربان-يوجه-سؤالا-لمعارضي-الغاز-الروسي-في-أوروبا-1069263516.html

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