https://sputnikarabic.ae/20221025/سوناك-يقول-إن-بريطانيا-تواجه-أزمة-اقتصادية-عميقة-1069472394.html

سوناك يقول إن بريطانيا تواجه أزمة اقتصادية عميقة

سوناك يقول إن بريطانيا تواجه أزمة اقتصادية عميقة

أصبح ريشي سوناك اليوم الثلاثاء، رسميا، ثالث رئيس وزراء في المملكة المتحدة هذا العام، بعد اجتماع مع الملك تشارلز الثالث، والذي تحدث بعده عن الصعاب التي تواجه... 25.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-25T16:28+0000

2022-10-25T16:28+0000

2022-10-25T16:28+0000

بريطانيا

العالم

اقتصاد

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وقال سوناك في خطاب ألقاه أمام مقر مكتبه الرسمي في 10 داونينغ ستريت بعد الاجتماع: "بلادنا تواجه أزمة اقتصادية عميقة، حيث لا تزال آثار كوفيد باقية، وأدت.. (الأزمة) في أوكرانيا إلى زعزعة استقرار أسواق الطاقة وسلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم".وأشاد بسلفته ليز تراس، التي قال إنها "ليست مخطئة" في رغبتها في تحسين النمو في المملكة المتحدة. لكنه تابع: "ارتكبت بعض الأخطاء، ليس بسبب سوء النية، ولكن، الأخطاء رغم ذلك (تحدث)"، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".وأكد أنه سيضع الاستقرار الاقتصادي والثقة في صميم أجندة الحكومة، موضحا أن هذا يعني اتخاذ قرارات صعبة، مضيفا: "لكنك رأيتني خلال كوفيد أفعل كل ما بوسعي لحماية الناس والشركات بمخططات مثل الإجازة. هناك دائما حدود، أكثر من أي وقت مضى، لكنني أعدك بذلك، سأجلب نفس التعاطف مع التحديات التي نواجهها اليوم".ثم أشار سوناك إلى أنه سينفذ البيان الذي تم بموجبه انتخاب المحافظين في عام 2019. ومن المتوقع الآن أن يبدأ في تعيين شخصيات وزارية جديدة في تعديل حكومي آخر على رأس السياسة البريطانية.تداول الجنيه الإسترليني بارتفاع 0.4% مقابل الدولار عقب الخطاب، عند 1.1321 دولار. فشل الإسترليني في الحصول على دفعة كبيرة من تعيين سوناك، لكنه تعافى من أدنى مستوياته دون 1.10 دولار التي وصل إليها في وقت سابق من الشهر.

https://sputnikarabic.ae/20221024/انتخاب-ريشي-سوناك-زعيما-لحزب-المحافظين-ورئيسا-لوزراء-بريطانيا-1069416153.html

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