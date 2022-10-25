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شتاينماير يصل إلى أوكرانيا في زيارة غير معلنة
شتاينماير يصل إلى أوكرانيا في زيارة غير معلنة
أفادت وسائل إعلام فرنسية، صباح اليوم الثلاثاء، بوصول الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، إلى أوكرانيا في زيارة غير معلنة، حيث من المتوقع أن يلتقي الرئيس... 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T06:52+0000
2022-10-25T06:54+0000
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ونقل وكالة "فرنس برس" تصريحات شتاينماير عند وصوله إلى أوكرانيا "أتطلع للقاء الرئيس فلاديمير زيلينسكي في كييف". في وقت سابق، ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن شتاينماير ألغى زيارته إلى كييف التي كانت مقررة الأسبوع الماضي لأسباب أمنية.وبحسب الصحيفة، فقد أوصى مكتب رئيس ألمانيا برفض زيارة وزارة الخارجية الألمانية إلى كييف وكذلك وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الألمانية ما أثار غضبا في كييف.
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شتاينماير يصل إلى أوكرانيا في زيارة غير معلنة

06:52 GMT 25.10.2022 (تم التحديث: 06:54 GMT 25.10.2022)
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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أفادت وسائل إعلام فرنسية، صباح اليوم الثلاثاء، بوصول الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، إلى أوكرانيا في زيارة غير معلنة، حيث من المتوقع أن يلتقي الرئيس فلاديمير زيلينسكي.
ونقل وكالة "فرنس برس" تصريحات شتاينماير عند وصوله إلى أوكرانيا "أتطلع للقاء الرئيس فلاديمير زيلينسكي في كييف".
في وقت سابق، ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن شتاينماير ألغى زيارته إلى كييف التي كانت مقررة الأسبوع الماضي لأسباب أمنية.
وبحسب الصحيفة، فقد أوصى مكتب رئيس ألمانيا برفض زيارة وزارة الخارجية الألمانية إلى كييف وكذلك وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الألمانية ما أثار غضبا في كييف.
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