https://sputnikarabic.ae/20221025/شولتس-يقول-إن-استغلال-الأصول-الروسية-في-مساعدة-أوكرانيا-مسألة-صعبة-قانونيا-1069462892.html
شولتس يقول إن استغلال الأصول الروسية في مساعدة أوكرانيا "مسألة صعبة قانونيا"
شولتس يقول إن استغلال الأصول الروسية في مساعدة أوكرانيا "مسألة صعبة قانونيا"
قال المستشار الألماني أولاف شولتز اليوم الجمعة، إن استخدام الأصول الروسية المستوى عليها في الغرب لإعادة إعمار أوكرانيا "قضية قانونية معقدة" تتطلب من الاتحاد... 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T14:11+0000
2022-10-25T14:11+0000
2022-10-25T14:11+0000
أخبار ألمانيا
أخبار أوكرانيا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1058648517_0:0:2913:1640_1920x0_80_0_0_3e54b2fe9e3a287d034a6d556a526f10.jpg
موسكو- سبوتنيك. وذكر شولتس على هامش مؤتمر الخبراء الدولي بشأن إعادة إعمار أوكرانيا في برلين حول استغلال الأصول الروسية: "إنه سؤال قانوني صعب للغاية، ولذا يجب القيام بالكثير من العمل".وتابع: "سيتعين علينا جميعا أن نمر عبر هذه الأسئلة؛ ما هو ممكن، ما هو غير ممكن، إذا كنت متمسكا بسيادة القانون، وهذا هو السبب في أن المفوضية تعمل جاهدة لفهم مشكلة (استغلال الأصول الروسية المجمدة في مساعدة أوكرانيا) والعثور على فكرة حول كيفية التصرف وماذا تفعل".وأشار المستشار الألماني إلى أن الاتحاد الأوروبي الآن في بداية "شيء غير مسبوق"، مضيفا أنه لا يتوقع اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة قريبا.خلال المؤتمر، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي يعمل بالفعل على هذه القضية وأنشأ مجموعة خاصة تدرس إمكانية استخدام الأصول الروسية لمساعدة أوكرانيا.فرضت الدول الغربية وحلفاؤها عقوبات شاملة ضد موسكو بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وتضمنت الإجراءات تجميد احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية ووقف المدفوعات الدولية من البنوك الروسية.في منتصف مارس/ آذار، قدر وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف تجميد نحو نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، التي تزيد قيمتها على 300 مليار دولار. في أبريل/ نيسان، قالت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، إن البنك يعد إجراءات حماية للاحتياطيات المجمدة، بما في ذلك الاحتياطيات القانونية.
https://sputnikarabic.ae/20221007/بولندا-تقترح-تقسيم-الأصول-الروسية-المستولى-عليها-بين-أوروبا-وأوكرانيا-1068750995.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1058648517_213:0:2873:1995_1920x0_80_0_0_9eff230e7af393db6ccef36d6c5d8c15.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, روسيا
شولتس يقول إن استغلال الأصول الروسية في مساعدة أوكرانيا "مسألة صعبة قانونيا"
تابعنا عبر
قال المستشار الألماني أولاف شولتز اليوم الجمعة، إن استخدام الأصول الروسية المستوى عليها في الغرب لإعادة إعمار أوكرانيا "قضية قانونية معقدة" تتطلب من الاتحاد الأوروبي القيام بالكثير من العمل قبل اتخاذ قرار.
موسكو- سبوتنيك
. وذكر شولتس على هامش مؤتمر الخبراء الدولي بشأن إعادة إعمار أوكرانيا في برلين حول استغلال الأصول الروسية: "إنه سؤال قانوني صعب للغاية، ولذا يجب القيام بالكثير من العمل".
وتابع: "سيتعين علينا جميعا أن نمر عبر هذه الأسئلة؛ ما هو ممكن، ما هو غير ممكن، إذا كنت متمسكا بسيادة القانون، وهذا هو السبب في أن المفوضية تعمل جاهدة لفهم مشكلة (استغلال الأصول الروسية المجمدة في مساعدة أوكرانيا) والعثور على فكرة حول كيفية التصرف وماذا تفعل".
وأشار المستشار الألماني إلى أن الاتحاد الأوروبي الآن في بداية "شيء غير مسبوق"، مضيفا أنه لا يتوقع اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة قريبا.
خلال المؤتمر، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي يعمل بالفعل على هذه القضية وأنشأ مجموعة خاصة تدرس إمكانية استخدام الأصول الروسية لمساعدة أوكرانيا
.
فرضت الدول الغربية وحلفاؤها عقوبات شاملة ضد موسكو بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وتضمنت الإجراءات تجميد احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية ووقف المدفوعات الدولية من البنوك الروسية.
في منتصف مارس/ آذار، قدر وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف تجميد نحو نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، التي تزيد قيمتها على 300 مليار دولار. في أبريل/ نيسان، قالت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، إن البنك يعد إجراءات حماية للاحتياطيات المجمدة، بما في ذلك الاحتياطيات القانونية.