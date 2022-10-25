صندوق النقد يعلن أن الدعم المادي لأوكرانيا قد يصل إلى 5 مليارات دولار شهريا
15:07 GMT 25.10.2022 (تم التحديث: 15:08 GMT 25.10.2022)
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERYصندوق النقد الدولي، 2020
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERY
قدّر صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إجمالي احتياجات التمويل الخارجي لأوكرانيا بـ 3 مليارات دولار شهريًا في عام 2023 في ظل أفضل السيناريوهات، وقد يصل ذلك الدعم إلى نحو 5 مليارات دولار في ظل السيناريو الأسوأ، حسبما قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا.
واشنطن - سبوتنيك. وأضافت غورغييفا، في مؤتمر الخبراء الدولي الذي استضافته برلين بشأن التعافي وإعادة الإعمار في أوكرانيا، "نحن نقدر أنه في فترة التعافي هذه حتى عام 2023، سيتطلب السيناريو الأفضل 3 مليارات دولار شهريًا".
وأشارت إلى أن تكلفة الدعم "يمكن أن تصل بسهولة إلى 4 مليارات دولار شهريًا"، إذا كانت البنية التحتية في أوكرانيا، وخاصة قطاع الطاقة فيها، تتطلب دعما إضافيا.
وأوضحت أنه "في أسوأ السيناريوهات، فقد يصل الدعم إلى 5 مليارات دولار".
وأشارت إلى أن تكلفة الدعم "يمكن أن تصل بسهولة إلى 4 مليارات دولار شهريًا"، إذا كانت البنية التحتية في أوكرانيا، وخاصة قطاع الطاقة فيها، تتطلب دعما إضافيا.
وأوضحت أنه "في أسوأ السيناريوهات، فقد يصل الدعم إلى 5 مليارات دولار".
وقدّر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خلال حديثه اليوم الثلاثاء بمؤتمر إعادة الإعمار، أن بلاده تحتاج إلى حوالي 17 مليار دولار لأعمال الإعمار، لكن نوه بأن كييف لم تتلق حتى الآن "سنتاً واحداً" من الاتحاد الأوروبي.
فيما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي سيخصص مليار يورو (987 مليون دولار) كمساعدات طارئة لأوكرانيا لمساعدة البلاد في إصلاح بنيتها التحتية للطاقة.
فيما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي سيخصص مليار يورو (987 مليون دولار) كمساعدات طارئة لأوكرانيا لمساعدة البلاد في إصلاح بنيتها التحتية للطاقة.
وأشارت إلى أن المفوضية الأوروبية تعمل مع الدول الأعضاء لتزويد أوكرانيا بـ 1.5 مليار يورو (1.4 مليار دولار) شهريًا لتمكين البلاد من تغطية تكاليفها، بما في ذلك دفع الرواتب والمعاشات.
ومنذ أشهر، تتلقى كييف مساعدات بمليارات الدولارات من الغرب عززت دعمها المالي منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ووافق الكونغرس الأمريكي على حوالي 70 مليار دولار كمساعدات لكييف منذ 24 فبراير.
ومنذ أشهر، تتلقى كييف مساعدات بمليارات الدولارات من الغرب عززت دعمها المالي منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ووافق الكونغرس الأمريكي على حوالي 70 مليار دولار كمساعدات لكييف منذ 24 فبراير.