https://sputnikarabic.ae/20221025/عبد-المجيد-لـسبوتنيك-معركة-روسيا-ضد-النازيين-ستضع-حدا-للهيمنة-الأمريكية-على-العالم-1069454312.html

عبد المجيد لـ"سبوتنيك": معركة روسيا ضد النازيين ستضع حدا للهيمنة الأمريكية على العالم

عبد المجيد لـ"سبوتنيك": معركة روسيا ضد النازيين ستضع حدا للهيمنة الأمريكية على العالم

قال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني خالد عبد المجيد إن المعركة التي يخوضها الجيش الروسي ضد النازيين، ستضع حدا للهيمنة الأمريكية على العالم. 25.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-25T12:21+0000

2022-10-25T12:21+0000

2022-10-25T12:21+0000

أخبار فلسطين اليوم

روسيا

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وأكد عبد المجيد أن "قتال الجنود والضباط والمستشارين الإسرائيليين إلى جانب الجيش الأوكراني ضد الجيش الروسي وصفقات الأسلحة بين إسرائيل وأوكرانيا" كشفت الوجه القبيح للسياسة الإسرائيلية بالرغم من العلاقة التاريخية التي تربط بين روسيا وإسرائيل، متوقعا أن "يصب ذلك في مصلحة القضية الفلسطينية".ووصف الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني لقاء وفد حركة "حماس" مع الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق مؤخرا، بـ"التاريخي"."ردم الثغرة" سيوحد موقف محور المقاومةوأكد عبد المجيد في تصريح خاص لـ مراسل "سبوتنيك" أن "وجود قادة من حركة حماس ضمن وفد فصائل المقاومة الفلسطينية الذي التقى الرئيس الأسد جاء بعد جهود كبيرة قام بها الحلفاء لردم الثغرة التي كانت موجودة في محور المقاومة نتيجة مشاركة بعض عناصر وكوادر الحركة في الأزمة السورية"، مضيفاً أنه "تم طي صفحة الماضي من أجل المصلحة الوطنية والقومية وسط نقاش ودي أبداه الرئيس الأسد خلال لقائه مع الأخ خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس، والذي تم التأكيد فيه على الموقف السوري الثابت والدائم من القضية الفلسطينية الذي لا يتغير نتيجة أخطاء بعض القيادات في الساحة الفلسطينية".وأضاف عبد المجيد: "يجب أن نستمر في مواجهة المشاريع الأمريكية من أجل دحر الاحتلال الأمريكي والصهيوني من الأراضي الفلسطينية والعربية ليكتمل هذا الترابط مع جهود روسيا والصين، ونحن على يقين أن نتائج هذه الأوضاع الدولية ستنهي القطبية الواحدة في العالم، وسيكون هناك عالم جديد يعطي للشعوب حريتها واستقلالها".اتفاق "أوسلو" ألحق الضرر بالقضية الفلسطينيةوحول الآمال المعلقة على المصالحة الفلسطينية التي رعتها الجزائر مؤخراً قبيل القمة العربية قال عبد المجيد: "بالرغم من الجهود الجزائرية المخلصة والنوايا المخلصة لدى الفصائل الفلسطينية إلا أن الموقف الشعبي الفلسطيني يشكك في إمكانية تطبيق ما تم التوافق عليه، لأننا نقف اليوم ربما أمام الجولة العشرين من الحوارات الفلسطينية التي جرت في القاهرة عدة مرات، وفي صنعاء والسودان وموسكو وجنوب أفريقيا والسعودية وقطر وبيروت ورام الله، كل هذه الجولات صدر عنها وثائق قد يكون بعضها أفضل من وثيقة الجزائر، لكن لم يطبق منها شيئاً نتيجة الانقسام والتنافس بين السلطتين في رام الله وغزة من جهة ونتيجة للمتغيرات العربية والإقليمية والدولية من جهة ثانية".وأكمل قائلاً: "نحن اليوم أمام مشروعين يتصارعان؛ مشروع المسارات السياسية التي تراهن على الحلول الأمريكية ومشروع المقاومة الفلسطينية، ونعتقد أنه دون أن يحسم الموقف بين الفصائل الفلسطينية بشكل كامل مع خيار شعبنا في المقاومة بغض النظر عن القرارات الدولية، لا سيما بعد مرور 30 عاماً على توقيع اتفاق أوسلو الذي لم يحقق شيئا، بل ألحق ضرراً بالقضية الفلسطينية".نتخوّف من استغلال وثيقة الجزائر لاحتواء المقاومةوتابع عبد المجيد حديثه لـ"سبوتنيك" قائلاً: "الجزائر كانت بحاجة إلى هذه الخطوة قبل القمة العربية ولدينا خشية وقلق وتخوف من أن تستخدم وثيقة إعلان الجزائر في القمة العربية القادمة باتجاه خدمة المشاريع الغربية الأمريكية الصهيونية، خاصة في ظل التطبيع وتوقيع اتفاقيات بين دول عربية في ظل مراهنة أمريكا وإسرائيل عل بعض الأطراف التي تلعب دوراً سلبياً ليس فقط تجاه القضية الفلسطينية بل تجاه قضايا المنطقة والعالم، إذ يمكن استخدام هذا الاعلان كغطاء لما تخطط له بعض الدوائر العربية من أجل إعادة إحياء مسارات سياسية تشكل محاولة لاحتواء المقاومة وتصاعد الانتفاضة في الضفة الغربية، ومحاولة لإغراء الفلسطينيين من خلال تقديم الدعم والمساعدات، ما سيفتح الطريق أمام ما تطرحه إسرائيل من حل اقتصادي".دعم إسرائيل لأوكرانيا كشف وجهها القبيحوحول قراءة فصائل المقاومة الفلسطينية للموقف الإسرائيلي الداعم لأوكرانيا قال عبد المجيد: "دعم إسرائيل لأوكرانيا كان في البداية سرياً وحاولت القيادات الإسرائيلية أن تظهر نفسها أنها محايدة لتنكشف لاحقاً صفقات الأسلحة بين إسرائيل وأوكرانيا، إلى جانب قتال الجنود والضباط والمستشارين الاسرائيليين إلى جانب الجيش الأوكراني ضد الجيش الروسي".ومضى قائلاً: "نحن مصطفون في المعسكر المناهض للولايات المتحدة وإسرائيل لكن هناك دول عربية تريد أخذ القضية الفلسطينية مجدداً إلى مسار آخر ليس مسارنا وليس المسار الذي تعمل روسيا من أجله من أجل تطبيق انسحاب إسرائيل من كل الأراضي المحتلة عام 1967 ودعم الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني".معركة روسيا ضد النازيين ستضع حداً للهيمنة الأمريكيةوحول تقييمه لانعكاسات الوضع الدولي على فرص نجاح محور المقاومة في مواجهة تحركات محور التطبيع في المنطقة مع إسرائيل قال عبد المجيد: "العدو الصهيوني يعيش اليوم حالة من الانقسامات بين أحزابه وقياداته السياسية والعسكرية، وهناك تضارب وتخبط وإرباك وانقسام داخلي وقلق في المجتمع الصهيوني، ونحن متفائلون بصمود محور المقاومة وتنامي المقاومة الفلسطينية، وبما تقوم به المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الأمريكي لمنطقة الجزيرة في شمال شرق سوريا، إلى جانب صمود إيران في وجه الضغوطات والحصار الكبير، وقوة الردع الموجودة في اليمن والتي تواجه مشاريع أمريكا وحلفائها للسيطرة على الموانئ والنفط والغاز، لإنقاذ أوروبا (التي تعيش أزمة طاقة)".وختم الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني حديثه لـ سبوتنيك بالقول: "أوروبا قد تكون الضحية الكبرى التي بدأت تعيد النظر في سياساتها التابعة للغرب لذلك نحن متفائلون بحلقات ثلاث؛ الحلقة الدولية بقيادة روسيا، والحلقة الإقليمية بقيادة محور المقاومة، والحلقة الوطنية الفلسطينية بقيادة فصائل المقاومة ونهوض الشعب الفلسطيني، وإننا على يقين أننا في النهاية سنحقق الانتصار على العدو المشترك لنا جميعاً وهم الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وحلفاؤهما في المنطقة".وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد استقبل يوم الأربعاء الماضي 19 أكتوبر/ تشرين الأول وفداً يضم عدداً من قادة وممثلي القوى والفصائل الفلسطينية ضم كلاً من أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة، وأمين عام الجبهة الشعبية-القيادة العامة الدكتور طلال ناجي، وأمين عام منظمة الصاعقة الدكتور محمد قيس، وأمين عام حركة فتح الانتفاضة الأستاذ زياد الصغير، ونائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر، ونائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فهد سليمان، والأمين العام لجبهة النضال الشعبي خالد عبد المجيد، والأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية يوسف مقدح، وعضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور خليل الحية، والسفير الفلسطيني في سورية الدكتور سمير الرفاعي وذلك في إطار مساع عربية وإقليمية لرأب الخلاف بين سوريا وحركة حماس نتيجة موقف دور الأخيرة السلبي في الأزمة السورية.

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