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فرنسا تخصص 46 مليار دولار لدعم فواتير الكهرباء في 2023
فرنسا تخصص 46 مليار دولار لدعم فواتير الكهرباء في 2023
أعلنت فرنسا أنها ستخصص 46 مليار دولار لتعويض الزيادة في فواتير الكهرباء في عام 2023. 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T16:33+0000
2022-10-25T16:33+0000
أخبار فرنسا
سداد فواتير
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باريس- سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات أدلى بها، اليوم الثلاثاء، وزير المالية برونو لومير لقناة "سي نيوز".وقال الوزير: "في العام المقبل سننفق 45 مليار يورو (46 مليار دولار) لحماية مواطنينا من الزيادة ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء. وهذا يقل بمقدار 180-200 يورو عن كل فاتورة كهرباء منزلية في الشهر".وأشار الوزير إلى أن نحو 1.5 مليون شركة ستكون قادرة على تلقي إعانات لدفع فواتير الكهرباء.بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص 10 مليارات يورو لمساعدة الشركات التي لا تستوفي معايير الدعم، خاصة تلك التي تعمل في الإنتاج الصناعي كثيف الطاقة.وبحسب الوزير فإن هذا الإجراء ضروري "لإنقاذ" الإنتاج الفرنسي.يأتي هذا في الوقت الذي تخشى فيه فرنسا من ارتفاع فواتير الكهرباء بعد أن قلصت روسيا إمدادات الغاز الطبيعي للدول الأوروبية بنسبة كبيرة منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في أواخر فبراير/ شباط الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20220826/أسعار-الكهرباء-في-فرنسا-تتجاوز-1000-يورو-لأول-مرة-1066870817.html
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أخبار فرنسا , سداد فواتير
أخبار فرنسا , سداد فواتير

فرنسا تخصص 46 مليار دولار لدعم فواتير الكهرباء في 2023

16:33 GMT 25.10.2022
© Sputnik . Стрингер / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
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أعلنت فرنسا أنها ستخصص 46 مليار دولار لتعويض الزيادة في فواتير الكهرباء في عام 2023.
باريس- سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات أدلى بها، اليوم الثلاثاء، وزير المالية برونو لومير لقناة "سي نيوز".
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وقال الوزير: "في العام المقبل سننفق 45 مليار يورو (46 مليار دولار) لحماية مواطنينا من الزيادة ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء. وهذا يقل بمقدار 180-200 يورو عن كل فاتورة كهرباء منزلية في الشهر".
وأشار الوزير إلى أن نحو 1.5 مليون شركة ستكون قادرة على تلقي إعانات لدفع فواتير الكهرباء.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص 10 مليارات يورو لمساعدة الشركات التي لا تستوفي معايير الدعم، خاصة تلك التي تعمل في الإنتاج الصناعي كثيف الطاقة.
وبحسب الوزير فإن هذا الإجراء ضروري "لإنقاذ" الإنتاج الفرنسي.
يأتي هذا في الوقت الذي تخشى فيه فرنسا من ارتفاع فواتير الكهرباء بعد أن قلصت روسيا إمدادات الغاز الطبيعي للدول الأوروبية بنسبة كبيرة منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في أواخر فبراير/ شباط الماضي.
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