https://sputnikarabic.ae/20221025/قائد-القوات-البحرية-الإيرانية-يعلن-تزويد-مدمرة-سهند-بـ8-صواريخ-كروز-ومنظومة-نواب-للدفاع-الجوي-1069447410.html
قائد القوات البحرية الإيرانية يعلن تزويد مدمرة "سهند" بـ8 صواريخ كروز ومنظومة "نواب" للدفاع الجوي
قائد القوات البحرية الإيرانية يعلن تزويد مدمرة "سهند" بـ8 صواريخ كروز ومنظومة "نواب" للدفاع الجوي
كشف قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني الأدميرال إيراني، تفاصيل جديدة بشأن "ضبط زورقين أمريكيين مسيرين". 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T09:49+0000
2022-10-25T09:49+0000
2022-10-25T09:49+0000
أخبار إيران
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وقال الأدميرال إيراني، في تصريحات له: "عندما ضبطنا زورقين أمريكيين مسيرين، بدأ الأمريكيون في التسول"، مضيفا: "أعدنا العوامات، لكن أمريكا تدعي الآن اختفاء كاميرات العوامات".وتابع: "من المحتمل أن الكاميرات أزيلت وسقطت في الماء أثناء حركة السفن، لكن إذا أراد الأمريكيون الكاميرات فعليهم أن يعطونا كاميرتين إيرانيتين".وأعلن قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني عن تزويد "سهند" بـ 8 صواريخ كروز ومنظومة "نواب" للدفاع الجوي.وقال: "تم تركيب أنظمة نواب سطح - جو متوسطة المدى على المدمرات، وتم مضاعفة مستواها الأولي. بالإضافة إلى ذلك، تم تزويد مدمرة سهند والمدمرات الأخرى بأنظمة دفاع دقيقة".وأعلنت القوات البحرية الإيرانية، الجمعة الماضية، توقيفها زورقين أمريكيين مسيرين، خلال عملية مرافقة أمنية في مياه البحر الأحمر.جاء ذلك على لسان قائد البحرية الإیرانية الأدميرال شهرام إيراني، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية خلال مراسم استقبال المجموعة البحرية الـ84 بحضور كوادر القوة وأسرهم.وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال قائد قوات حرس الحدود التابع لقوى الأمن الداخلي، في إيران، العميد أحمد علي كودرزي، إن الخليج يعتبر "خطنا الأحمر"، والكوادر البحرية تستطيع الرد على أي إجراءات ضد الأمن فيه.وفي الشهر الماضي، قال نائب قائد البحرية الإيرانية الأدميرال حمزة علي كاوياني، إن قواته تتواجد بشكل دائم في مناطق بحرية يستخدمها الإسرائيليون.وأضاف القائد الإيراني في تصريحات للصحفيين، أن المدمرات الإيرانية تنفذ مهامها في البحر الأحمر وتقوم بالرصد ولديها سيطرة استخبارية في تلك المنطقة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
قائد القوات البحرية الإيرانية يعلن تزويد مدمرة "سهند" بـ8 صواريخ كروز ومنظومة "نواب" للدفاع الجوي
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كشف قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني الأدميرال إيراني، تفاصيل جديدة بشأن "ضبط زورقين أمريكيين مسيرين".
وقال الأدميرال إيراني، في تصريحات له: "عندما ضبطنا زورقين أمريكيين مسيرين، بدأ الأمريكيون في التسول"، مضيفا: "أعدنا العوامات، لكن أمريكا تدعي الآن اختفاء كاميرات العوامات".
وتابع: "من المحتمل أن الكاميرات أزيلت وسقطت في الماء أثناء حركة السفن، لكن إذا أراد الأمريكيون الكاميرات فعليهم أن يعطونا كاميرتين إيرانيتين".
وأعلن قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني عن تزويد "سهند" بـ 8 صواريخ كروز ومنظومة "نواب" للدفاع الجوي.
وقال: "تم تركيب أنظمة نواب سطح - جو متوسطة المدى على المدمرات، وتم مضاعفة مستواها الأولي. بالإضافة إلى ذلك، تم تزويد مدمرة سهند والمدمرات الأخرى بأنظمة دفاع دقيقة".
وأعلنت القوات البحرية الإيرانية، الجمعة الماضية، توقيفها زورقين أمريكيين مسيرين
، خلال عملية مرافقة أمنية في مياه البحر الأحمر.
جاء ذلك على لسان قائد البحرية الإیرانية الأدميرال شهرام إيراني، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية
خلال مراسم استقبال المجموعة البحرية الـ84 بحضور كوادر القوة وأسرهم.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال قائد قوات حرس الحدود التابع لقوى الأمن الداخلي، في إيران، العميد أحمد علي كودرزي، إن الخليج يعتبر "خطنا الأحمر
"، والكوادر البحرية تستطيع الرد على أي إجراءات ضد الأمن فيه.
وفي الشهر الماضي، قال نائب قائد البحرية الإيرانية الأدميرال حمزة علي كاوياني، إن قواته تتواجد بشكل دائم في مناطق بحرية يستخدمها الإسرائيليون.
وأضاف القائد الإيراني في تصريحات للصحفيين، أن المدمرات الإيرانية تنفذ مهامها في البحر الأحمر
وتقوم بالرصد ولديها سيطرة استخبارية في تلك المنطقة.