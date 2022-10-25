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https://sputnikarabic.ae/20221025/قائمة-حوادث-طائرات-إف-35-الأمريكية-في-مختلف-أنحاء-العالم-1069453442.html
قائمة حوادث طائرات "إف-35" الأمريكية في مختلف أنحاء العالم
قائمة حوادث طائرات "إف-35" الأمريكية في مختلف أنحاء العالم
تحطمت طائرة عسكرية أمريكية الصنع في الولايات المتحدة، يوم 20 أكتوبر/ تشرين الأول، لأسباب غير معروفة. هذه ليست أول حادثة تتعلق بهذه الطائرة. إنفوغراف "سبوتنيك"... 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T12:05+0000
2022-10-25T12:05+0000
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في السنوات الأخيرة، روجت الولايات المتحدة لطائرة "F-35" باعتبارها أكثر الطائرات المقاتلة متعددة المهام تقدمًا في القرن الحادي والعشرين. تم تصميمها للهجوم الأرضي ومهام التفوق الجوي. ومع ذلك، لا يبدو أن كل شيء يسير بسلاسة، حيث يتم الإبلاغ عن الأعطال الفنية والأعطال الأخرى بانتظام في مختلف البلدان التي تم شراء هذه الطائرات فيها. وقع آخر حادث تحطم في الولايات المتحدة في 20 أكتوبر. لم يتم الإعلان عن الأسباب بعد.
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وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика, الولايات المتحدة الأمريكية
وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика, الولايات المتحدة الأمريكية

قائمة حوادث طائرات "إف-35" الأمريكية في مختلف أنحاء العالم

12:05 GMT 25.10.2022
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تحطمت طائرة عسكرية أمريكية الصنع في الولايات المتحدة، يوم 20 أكتوبر/ تشرين الأول، لأسباب غير معروفة. هذه ليست أول حادثة تتعلق بهذه الطائرة. إنفوغراف "سبوتنيك" يتتبع حوادث التحطم الأخرى لـ"F-35" حول العالم.
في السنوات الأخيرة، روجت الولايات المتحدة لطائرة "F-35" باعتبارها أكثر الطائرات المقاتلة متعددة المهام تقدمًا في القرن الحادي والعشرين. تم تصميمها للهجوم الأرضي ومهام التفوق الجوي. ومع ذلك، لا يبدو أن كل شيء يسير بسلاسة، حيث يتم الإبلاغ عن الأعطال الفنية والأعطال الأخرى بانتظام في مختلف البلدان التي تم شراء هذه الطائرات فيها. وقع آخر حادث تحطم في الولايات المتحدة في 20 أكتوبر. لم يتم الإعلان عن الأسباب بعد.
قائمة حوادث الطالئرات الأمريكية F-35 في جميع أنحاء العالم - سبوتنيك عربي
قائمة حوادث الطالئرات الأمريكية F-35 في جميع أنحاء العالم - سبوتنيك عربي
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