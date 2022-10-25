https://sputnikarabic.ae/20221025/قائمة-حوادث-طائرات-إف-35-الأمريكية-في-مختلف-أنحاء-العالم-1069453442.html
قائمة حوادث طائرات "إف-35" الأمريكية في مختلف أنحاء العالم
قائمة حوادث طائرات "إف-35" الأمريكية في مختلف أنحاء العالم
تحطمت طائرة عسكرية أمريكية الصنع في الولايات المتحدة، يوم 20 أكتوبر/ تشرين الأول، لأسباب غير معروفة. هذه ليست أول حادثة تتعلق بهذه الطائرة. إنفوغراف "سبوتنيك"... 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T12:05+0000
2022-10-25T12:05+0000
2022-10-25T12:05+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
الولايات المتحدة الأمريكية
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في السنوات الأخيرة، روجت الولايات المتحدة لطائرة "F-35" باعتبارها أكثر الطائرات المقاتلة متعددة المهام تقدمًا في القرن الحادي والعشرين. تم تصميمها للهجوم الأرضي ومهام التفوق الجوي. ومع ذلك، لا يبدو أن كل شيء يسير بسلاسة، حيث يتم الإبلاغ عن الأعطال الفنية والأعطال الأخرى بانتظام في مختلف البلدان التي تم شراء هذه الطائرات فيها. وقع آخر حادث تحطم في الولايات المتحدة في 20 أكتوبر. لم يتم الإعلان عن الأسباب بعد.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика, الولايات المتحدة الأمريكية
وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика, الولايات المتحدة الأمريكية
قائمة حوادث طائرات "إف-35" الأمريكية في مختلف أنحاء العالم
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تحطمت طائرة عسكرية أمريكية الصنع في الولايات المتحدة، يوم 20 أكتوبر/ تشرين الأول، لأسباب غير معروفة. هذه ليست أول حادثة تتعلق بهذه الطائرة. إنفوغراف "سبوتنيك" يتتبع حوادث التحطم الأخرى لـ"F-35" حول العالم.
في السنوات الأخيرة، روجت الولايات المتحدة لطائرة "F-35" باعتبارها أكثر الطائرات المقاتلة متعددة المهام تقدمًا في القرن الحادي والعشرين. تم تصميمها للهجوم الأرضي ومهام التفوق الجوي. ومع ذلك، لا يبدو أن كل شيء يسير بسلاسة، حيث يتم الإبلاغ عن الأعطال الفنية والأعطال الأخرى بانتظام في مختلف البلدان التي تم شراء هذه الطائرات فيها. وقع آخر حادث تحطم في الولايات المتحدة في 20 أكتوبر. لم يتم الإعلان عن الأسباب بعد.