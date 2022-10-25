https://sputnikarabic.ae/20221025/قوات-الأمن-الصومالية-تقتل-أكثر-من-100-من-مقاتلي-حركة-الشباب-1069436186.html
قوات الأمن الصومالية تقتل أكثر من 100 مقاتل تابع لـ"حركة الشباب"
قوات الأمن الصومالية تقتل أكثر من 100 مقاتل تابع لـ"حركة الشباب"
قتلت قوات الأمن الصومالية المدعومة من قبل شركاء دوليين أكثر من 100 من مقاتلي حركة الشباب وميليشياتهم خلال يومين من العمليات في الجزء الأوسط من البلاد، حسبما... 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T04:43+0000
2022-10-25T04:43+0000
2022-10-25T05:06+0000
الصومال
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وقال نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة عبد الرحمن عدالة، إن العمليات التي استهدفت قادة حركة الشباب وميليشياتهم (الخوارج) في مقاطعة شابيلي الوسطى شهدت أيضا تدمير سيارات مفخخة، موضحا أن العمليات الناجحة نُفذت بالتعاون مع وكالة المخابرات والأمن الوطنية وشركاء دوليين.وقال عدالة، إن عمليات أخرى جرت الأحد واستهدفت مخابئ تابعة لحركة الشباب بما في ذلك السيارات المفخخة التي كانوا يستخدمونها لشن هجمات.وتعهدت القوات الأمنية بتكثيف العمليات الجوية والبرية على حد سواء لطرد مقاتلي حركة الشباب الذين يهاجمون السكان المحليين ويجمعون جبايات غير قانونية من السكان، وفقا لوكالة "شينخوا".وعلى الرغم من العمليات الأمنية المكثفة التي شنتها الحكومة المتحالفة، فقد زاد المسلحون من هجومهم على قوات الأمن الحكومية والأماكن العامة الأخرى للإطاحة بالحكومة.
https://sputnikarabic.ae/20221023/مقتل-3-أشخاص-إثر-هجوم-على-فندق-جنوبي-الصومال-1069379364.html
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الصومال
قوات الأمن الصومالية تقتل أكثر من 100 مقاتل تابع لـ"حركة الشباب"
04:43 GMT 25.10.2022 (تم التحديث: 05:06 GMT 25.10.2022) تابعنا عبر
قتلت قوات الأمن الصومالية المدعومة من قبل شركاء دوليين أكثر من 100 من مقاتلي حركة الشباب وميليشياتهم خلال يومين من العمليات في الجزء الأوسط من البلاد، حسبما ذكر مسؤول حكومي يوم الاثنين.
وقال نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة عبد الرحمن عدالة، إن العمليات التي استهدفت قادة حركة الشباب
وميليشياتهم (الخوارج) في مقاطعة شابيلي الوسطى شهدت أيضا تدمير سيارات مفخخة، موضحا أن العمليات الناجحة نُفذت بالتعاون مع وكالة المخابرات والأمن الوطنية وشركاء دوليين.
واستهدفت العملية الأولى يوم السبت مرآبا ومنزلا كان يجتمع فيه قادة ومليشيات
، مما أسفر عن مقتل 21 إرهابيا بينهم عبد الله علي أرالي.
وقال عدالة، إن عمليات أخرى جرت الأحد واستهدفت مخابئ تابعة لحركة الشباب بما في ذلك السيارات المفخخة التي كانوا يستخدمونها لشن هجمات.
وتعهدت القوات الأمنية بتكثيف العمليات الجوية والبرية على حد سواء لطرد مقاتلي حركة الشباب الذين يهاجمون السكان المحليين ويجمعون جبايات غير قانونية من السكان، وفقا لوكالة "شينخوا".
وعلى الرغم من العمليات الأمنية المكثفة التي شنتها الحكومة المتحالفة، فقد زاد المسلحون من هجومهم على قوات الأمن الحكومية والأماكن العامة الأخرى للإطاحة بالحكومة.