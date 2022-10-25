https://sputnikarabic.ae/20221025/كوليبا-يقول-إنه-ناقش-مع-بلينكن-تسليم-أنظمة-دفاع-جوي-وذخيرة-إلى-أوكرانيا-1069435868.html

كوليبا يقول إنه ناقش مع بلينكن تسليم أنظمة دفاع جوي وذخيرة إلى أوكرانيا

كوليبا يقول إنه ناقش مع بلينكن تسليم أنظمة دفاع جوي وذخيرة إلى أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، اليوم الثلاثاء، إنه ناقش مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن توريد أنظمة دفاع جوي وذخيرة إلى كييف، وشكر... 25.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-25T03:21+0000

2022-10-25T03:21+0000

2022-10-25T03:21+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

وزير الخارجية الأمريكي

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وقال كوليبا عبر حسابه بموقع "تويتر"، إنه تحدث مع بلينكن أيضا حول ما وصفه بـ"مناقشة مفصلة وصريحة حول سبل إنهاء الابتزاز النووي الروسي".وأضاف وزير الخارجية الأوكراني إلى أن المناقشة تطرقت إلى أن التضامن الأوروبي الأطلسي مع أوكرانيا أمر ضروري. وركزت أيضا على تسليم أنظمة دفاع جوي وذخيرة إلى كييف.يأتي ذلك في الوقت الذي التقى فيه رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل ماريانو غروسي، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حيث تم بحث الوضع حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية.وكتب رافاييل ماريانو غروسي، على تويتر اليوم الثلاثاء، "عقدنا اليوم اجتماعا مع الوزير بلينكن في واشنطن".وأضاف، "شددت على أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزورون أوكرانيا هذا الأسبوع، وشكرت الولايات المتحدة على دعم جهودنا لإنشاء منطقة أمان وسلامة نووية حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه".وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراسل "سبوتنيك"، إن الوكالة تلقت دعوة من كييف لزيارة أوكرانيا على خلفية أنباء تحضير "القنبلة القذرة".وقال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، إيغور كيريلوف، في إفادة صحفية، إنه عندما تفجر أوكرانيا "قنبلة قذرة"، ستنتشر النظائر المشعة في الغلاف الجوي إلى مدى يصل إلى 1500 كيلومتر ويمكن أن تغطي بولندا.وبيّن كيريلوف أنه إذا فجّرت أوكرانيا عبوة ناسفة إشعاعية، "سيتم تسجيل وجود نظائر مشعة في الهواء بواسطة محطات نظام المراقبة الدولي (MSM) على مسافة تصل إلى 1500 كيلومتر".وفي وقت سابق، أعرب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الأحد 23 أكتوبر/تشرين الأول، عن قلقه لوزراء دفاع كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا، بشأن احتمال استخدام كييف "قنبلة قذرة" (أسلحة نووية منخفضة القوة)، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20221024/نيبينزيا-ليس-لدى-روسيا-نوايا-باستخدام-الأسلحة-النووية-في-أوكرانيا-1069434087.html

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أخبار أوكرانيا, وزير الخارجية الأمريكي