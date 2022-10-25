https://sputnikarabic.ae/20221025/كيف-يتم-تحديد-مواقع-مدفعية-العدو-خلال-المعارك-الحربية-1069481819.html
كيف يتم تحديد مواقع مدفعية العدو خلال المعارك الحربية؟
كيف يتم تحديد مواقع مدفعية العدو خلال المعارك الحربية؟
تمثل المدفعية أحد الأسلحة الهجومية التي توفر قوة نيرانية كبيرة توفر غطاء جوي للقوات البرية أثناء تقدمها في ساحات القتال. 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T21:26+0000
2022-10-25T21:26+0000
2022-10-25T21:26+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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ومع تطور سلاح المدفعية تطورت وسائل كشف مواقعها ومنها نظام "1 إل 260 - إي" الروسي، الذي تم تصميمه لتحديد المواقع التي تنطلق منها قذائف المدفعية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ويمثل هذا النظام أحد أكثر الأنظمة الخاصة بكشف مواقع المدفعية لأنه يستخدم أحدث التقنيات في الكشف عن النيران المضادة.ما هي المواصفات الفنية لنظام "1 إل 260 - إي" الروسي؟يختلف أقصى مدى بعد إطلاق العدو لأول قذيفة مدفعية وفقا لعيار القذيفة التي تم إطلاقها، كما يلي:ويقوم هذا النظام بمهام تحديد مواقع المدفعية وقذائف المورتر والمدفعية الصاروخية عن طريق تحديد مسار القذائف فور انطلاقها من المواقع المعادية، إضافة إلى تنظيم عملية القصف التي تنفذها وحدات مدفعية صديقة خلال القتال.
https://sputnikarabic.ae/20221025/معلومات-عن-المدرعة-الروسية-بي-تي-إر---80-1069478225.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
كيف يتم تحديد مواقع مدفعية العدو خلال المعارك الحربية؟
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تمثل المدفعية أحد الأسلحة الهجومية التي توفر قوة نيرانية كبيرة توفر غطاء جوي للقوات البرية أثناء تقدمها في ساحات القتال.
ومع تطور سلاح المدفعية تطورت وسائل كشف مواقعها ومنها نظام "1 إل 260 - إي" الروسي، الذي تم تصميمه لتحديد المواقع التي تنطلق منها قذائف المدفعية، حسبما ذكر
موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
ويمثل هذا النظام أحد أكثر الأنظمة الخاصة بكشف مواقع المدفعية لأنه يستخدم أحدث التقنيات في الكشف عن النيران المضادة
.
ما هي المواصفات الفنية لنظام "1 إل 260 - إي" الروسي؟
يختلف أقصى مدى بعد إطلاق العدو لأول قذيفة مدفعية وفقا لعيار القذيفة التي تم إطلاقها، كما يلي:
القذائف عيار 155 ملم: مدى الكشف 23 كلم.
القذائف عيار 203 ملم: مدى الكشف 27 كلم.
راجمات الصواريخ: مدى الكشف 45 كلم.
صواريخ "أتاكمز": مدى الكشف 65 كلم.
ويقوم هذا النظام بمهام تحديد مواقع المدفعية وقذائف المورتر والمدفعية الصاروخية عن طريق تحديد مسار القذائف
فور انطلاقها من المواقع المعادية، إضافة إلى تنظيم عملية القصف التي تنفذها وحدات مدفعية صديقة خلال القتال.