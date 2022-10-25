https://sputnikarabic.ae/20221025/لابيد-يؤكد-أن-إنتاج-الغاز-من-حقل-كاريش-يساعد-في-التعامل-مع-أزمة-الطاقة-العالمية-1069473775.html

لابيد يؤكد أن إنتاج الغاز من حقل كاريش يساعد في التعامل مع أزمة الطاقة العالمية

لابيد يؤكد أن إنتاج الغاز من حقل كاريش يساعد في التعامل مع أزمة الطاقة العالمية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن إنتاج الغاز الطبيعي من حقل كاريش يعزز استقرار الطاقة في بلاده ومكانتها كدولة مصدرة للغاز، ويقوي اقتصادها. 25.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-25T17:00+0000

2022-10-25T17:00+0000

2022-10-25T17:00+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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وأضف لابيد عبر حسابه بتويتر أن الغاز الطبيعي من كاريش سيسمح بتخفيض أسعار الطاقة في إسرائيل وزيادة المنافسة في السوق.وأشار إلى أن ذلك سيساعد في التعامل مع أزمة الطاقة العالمية.كما رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بموافقة وزارة الطاقة على بدء شركة إنرجيان إنتاج الغاز من حقل كريش، لافتا إلى أنه سيبدأ إنتاج الغاز من منصة "شارك" كما هو مخطط له بمجرد اكتمال الشروط الفنية.وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعطت في وقت سابق اليوم، الضوء الأخضر لشركة "إنرجيان" للبدء بإنتاج الغاز من حقل "كاريش".يذكر أن شركة "إنرجيان" للطاقة، قد أعلنت في وقت سابق، الانتهاء من ربط منصة "كاريش" في البحر المتوسط بشبكة الغاز الإسرائيلية.وقالت إنها قامت بضخ الغاز بشكل عكسي من الساحل الإسرائيلي إلى المنصة لتجريب الأنابيب، على ما نقل موقع "واللا" العبري.وأمس الاثنين، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، بأن بلاده ستوقع اتفاقية "تاريخية" مع لبنان لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، يوم الخميس المقبل.

https://sputnikarabic.ae/20221024/رئيس-وزراء-إسرائيل-يعلن-عن-موعد-توقيع-اتفاق-ترسيم-الحدود-مع-لبنان--1069424431.html

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