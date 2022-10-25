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https://sputnikarabic.ae/20221025/لابيد-يعلن-تصفية-أحد-قادة-عرين-الأسود-ويدعو-عباس-للسيطرة-على-الميدان-إذا-أراد-استقرار-سلطته-1069437064.html
لابيد يعلن تصفية أحد قادة "عرين الأسود" ويدعو عباس للسيطرة على الميدان إذا أراد استقرار سلطته
لابيد يعلن تصفية أحد قادة "عرين الأسود" ويدعو عباس للسيطرة على الميدان إذا أراد استقرار سلطته
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، ​يائير لابيد​، اليوم الثلاثاء، أنه تمت تصفية أحد قادة مجموعة "عرين الأسود" في مدينة نابلس. 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T06:23+0000
2022-10-25T06:23+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
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ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن لابيد، تحذيره للرئيس الفلسطيني محمود عباس، بأن "عليه السيطرة على الميدان إذا أراد استقرار سلطته".واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تلتها تعزيزات عسكرية إلى مدينة نابلس حيث فتح جنود الجيش الإسرائيلي نيران أسلحتهم صوب أهالي المدينة فضلا عن استهداف عدد من المواقع عبر مسيرات إسرائيلية دون طيار عقب الاقتحام المستمر.وأفاد شاهد عيان لمراسل "سبوتنيك"، بأن مواجهات واشتباكات عنيفة وقعت بين مسلحين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي المقتحمة للمدينة والبلدة القديمة.من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن الرئيس محمود عباس يجري اتصالات عاجلة لوقف العدوان الإسرائيلي على نابلس.وقال أبو ردينة إن، الرئيس عباس يتابع عن كثب ما يجري في نابلس ويشيد بصمود المواطنين والدفاع عن أرضهم، واصفا ما يجري من عدوان على مدينة نابلس بأنه جريمة حرب محملا الحكومة الإسرائيلية تداعيات هذا العدوان.
https://sputnikarabic.ae/20221025/الرئيس-الفلسطيني-يجري-اتصالات-عاجلة-لوقف-العدوان-الإسرائيلي-على-نابلس-1069434762.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

لابيد يعلن تصفية أحد قادة "عرين الأسود" ويدعو عباس للسيطرة على الميدان إذا أراد استقرار سلطته

06:23 GMT 25.10.2022
© AFP 2022 / RONALDO SCHEMIDTرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
© AFP 2022 / RONALDO SCHEMIDT
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، ​يائير لابيد​، اليوم الثلاثاء، أنه تمت تصفية أحد قادة مجموعة "عرين الأسود" في مدينة نابلس.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن لابيد، تحذيره للرئيس الفلسطيني محمود عباس، بأن "عليه السيطرة على الميدان إذا أراد استقرار سلطته".
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
الرئيس الفلسطيني يجري اتصالات عاجلة لوقف العدوان الإسرائيلي على نابلس
00:29 GMT
واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تلتها تعزيزات عسكرية إلى مدينة نابلس حيث فتح جنود الجيش الإسرائيلي نيران أسلحتهم صوب أهالي المدينة فضلا عن استهداف عدد من المواقع عبر مسيرات إسرائيلية دون طيار عقب الاقتحام المستمر.
وأفاد شاهد عيان لمراسل "سبوتنيك"، بأن مواجهات واشتباكات عنيفة وقعت بين مسلحين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي المقتحمة للمدينة والبلدة القديمة.
من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن الرئيس محمود عباس يجري اتصالات عاجلة لوقف العدوان الإسرائيلي على نابلس.
وقال أبو ردينة إن، الرئيس عباس يتابع عن كثب ما يجري في نابلس ويشيد بصمود المواطنين والدفاع عن أرضهم، واصفا ما يجري من عدوان على مدينة نابلس بأنه جريمة حرب محملا الحكومة الإسرائيلية تداعيات هذا العدوان.
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