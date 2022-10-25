https://sputnikarabic.ae/20221025/ماسك-ينهي-صفقة-تويتر-بحلول-يوم-الجمعة-المقبل-1069482911.html
ماسك ينهي صفقة تويتر بحلول يوم الجمعة المقبل
ماسك ينهي صفقة تويتر بحلول يوم الجمعة المقبل
أبلغ رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، البنوك المقرضة بنيته إنجاز شراء "تويتر" يوم الجمعة المقبل. 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T21:54+0000
2022-10-25T21:54+0000
2022-10-25T21:54+0000
تويتر
إيلون ماسك
مجتمع
منوعات
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ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن أشخاص على دراية بالأمر قولهم، إن ماسك أبلغ مصرفيين يساعدون في تمويل الصفقة بنيته تنفيذ عملية الاستحواذ يوم الجمعة المقبل.وأضافت أن ماسك قطع على نفسه هذا التعهد في اجتماعه عبر الفيديو معهم.وأشار الوكالة إلى أن البنوك التي تقدم 13 مليار دولار من التمويل بالديون انتهت من تجميع اتفاقية الائتمان النهائية، وفي طور التوقيع على الوثائق حالياً.يشار إلى أن محكمة أمريكية قد منحت ماسك مهلة حتى الـ28 من شهر أكتوبر الجاري من أجل تنفيذ صفقة الاستحواذ أو نظر الدعوى القضائية التي رفعتها "تويتر" لإجبار المستثمر الأمريكي على الوفاء بخطته.وكان ماسك قد أعلن مؤخرًا نيته استئناف مساعي الاستحواذ على "تويتر" مقابل 44 مليار دولار، بعد أن حاول سابقا الانسحاب من الصفقة.
https://sputnikarabic.ae/20221025/موظفو-تويتر-يحذرون-إيلون-ماسك-من-التسريح-الجماعي-للعاملين-ويصفونه-بـالتصرف-المتهور-1069449934.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
تويتر, إيلون ماسك, مجتمع, منوعات
تويتر, إيلون ماسك, مجتمع, منوعات
ماسك ينهي صفقة تويتر بحلول يوم الجمعة المقبل
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أبلغ رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، البنوك المقرضة بنيته إنجاز شراء "تويتر" يوم الجمعة المقبل.
ونقلت
وكالة "بلومبرغ" عن أشخاص على دراية بالأمر قولهم، إن ماسك أبلغ مصرفيين يساعدون في تمويل الصفقة بنيته تنفيذ عملية الاستحواذ يوم الجمعة المقبل.
وأضافت أن ماسك قطع على نفسه هذا التعهد في اجتماعه عبر الفيديو معهم.
وأشار الوكالة إلى أن البنوك التي تقدم 13 مليار دولار من التمويل بالديون انتهت من تجميع اتفاقية الائتمان النهائية، وفي طور التوقيع على الوثائق حالياً.
يشار إلى أن محكمة أمريكية قد منحت ماسك مهلة حتى الـ28 من شهر أكتوبر الجاري من أجل تنفيذ صفقة الاستحواذ أو نظر الدعوى القضائية التي رفعتها "تويتر" لإجبار المستثمر الأمريكي على الوفاء بخطته.
وكان ماسك
قد أعلن مؤخرًا نيته استئناف مساعي الاستحواذ على "تويتر" مقابل 44 مليار دولار، بعد أن حاول سابقا الانسحاب من الصفقة.