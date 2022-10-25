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https://sputnikarabic.ae/20221025/ماكرون-يطلب-من-البابا-فرانسيس-الاتصال-ببوتين-وبايدن-للتوصل-إلى-تسوية-في-أوكرانيا-1069448111.html
ماكرون يطلب من البابا فرنسيس الاتصال ببوتين وبايدن للتوصل إلى تسوية في أوكرانيا
ماكرون يطلب من البابا فرنسيس الاتصال ببوتين وبايدن للتوصل إلى تسوية في أوكرانيا
طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من البابا فرنسيس الاتصال بالرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، لحل الأزمة في أوكرانيا. 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T10:06+0000
2022-10-25T10:13+0000
العالم
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
فلاديمير بوتين
جو بايدن
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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باريس - سبوتنيك. واستقبل البابا فرنسيس، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الفاتيكان، يوم أمس الاثنين. وأفادت الأنباء بأن الاجتماع بين البابا والرئيس الفرنسي استمر 55 دقيقة.ونقلت مجلة "لو بوان" الفرنسية، عن ماكرون الذي تحدث للصحفيين على متن الطائرة في طريق عودته إلى فرنسا، قوله: "لقد دعوت البابا فرانسيس للاتصال بفلاديمير بوتين وبطريرك موسكو كيريل وكذلك جو بايدن"، طالبا "المساعدة في إحلال السلام في أوكرانيا".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية على أمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221023/ماكرون-يقول-إن-روسيا-وأوكرانيا-ستجلسان-على-طاولة-المفاوضات-1069389089.html
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العالم, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, فلاديمير بوتين, جو بايدن, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, فلاديمير بوتين, جو بايدن, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

ماكرون يطلب من البابا فرنسيس الاتصال ببوتين وبايدن للتوصل إلى تسوية في أوكرانيا

10:06 GMT 25.10.2022 (تم التحديث: 10:13 GMT 25.10.2022)
© Sputnik . Стрингер / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
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طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من البابا فرنسيس الاتصال بالرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، لحل الأزمة في أوكرانيا.
باريس - سبوتنيك. واستقبل البابا فرنسيس، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الفاتيكان، يوم أمس الاثنين. وأفادت الأنباء بأن الاجتماع بين البابا والرئيس الفرنسي استمر 55 دقيقة.
ونقلت مجلة "لو بوان" الفرنسية، عن ماكرون الذي تحدث للصحفيين على متن الطائرة في طريق عودته إلى فرنسا، قوله: "لقد دعوت البابا فرانسيس للاتصال بفلاديمير بوتين وبطريرك موسكو كيريل وكذلك جو بايدن"، طالبا "المساعدة في إحلال السلام في أوكرانيا".
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وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية على أمن روسيا.
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